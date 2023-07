Matteo Renzi, il figlio calciatore si laurea: la tenera dedica del papà su Instagram

Fonte: IPA Matteo Renzi, la dedica per la laurea del figlio

Fino a qualche decennio fa, i politici erano uomini tutti d’un pezzo. Figure seriose e autorevoli, votate esclusivamente al bene della cosa pubblica. Poi sono arrivati i social e, così come i vip, anche senatori e presidenti hanno iniziato a svelare il proprio lato privato. Sono diventati turisti, mariti, tifosi, genitori. E se c’è un politico italiano che sa come sfruttare la comunicazione social quello è Matteo Renzi. Il senatore di Italia Viva non ha timore a esporre la propria famiglia sui social e, oggi, ha condiviso con i propri follower un’allegra foto di famiglia. In compagnia della moglie e dei figli, per celebrare un importante traguardo del più grande di casa, Francesco.

Gli auguri di Matteo Renzi al figlio laureato

I calciatori laureati si contano sulle dita di una mano e in codesta mano adesso bisogna aggiungere anche Francesco Renzi, figlio del senatore Matteo, calciatore di serie C nella squadra del Prato. La cerimonia di laurea si è celebrata oggi e il politico ha condiviso l’evento sul proprio profilo Instagram: “Oggi è un giorno di festa” ha scritto come didascalia a uno scatto che ritrae l’intera famiglia, la moglie Agnese Landini e i tre figli, riuniti attorno al più grande, incoronato d’alloro, così come da tradizione.

“È come un gol in rovesciata dedicato a tutti quelli che ti dicevano: ‘no, non si possono conciliare troppe cose diverse” ha scritto il papà, orgoglioso del figlio riuscito a concludere gli studi nonostante la carriera sportiva. “E invece oggi dimostri a tutti, soprattutto a te stesso, che nella vita bisogna sempre provare a coltivare le passioni più diverse e più grandi. Goditi questa giornata ripensando a tutte le volte in cui non ce l’hai fatta, in cui un mister ti ha tenuto in panchina, in cui un esame non è andato come avresti voluto, in cui qualcuno ti ha deluso”.

Conseguita la laurea, Francesco Renzi si prepara a un master in America: “Sappi che dovunque andrai ti porterai dietro un abbraccio indissolubile. L’abbraccio dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli, di tutta la famiglia sarà sempre con te. Come se fosse un eterno, bellissimo, primo giorno di scuola. Buona strada, caro dottor Renzi, siamo orgogliosi di te!” ha augurato il fiero genitore.

Anche Francesco Renzi tra i giovani che lasciano l’Italia

Ci sarà, dunque, anche il figlio di uno dei politici che invita i giovani di talento a restare in patria tra i promettenti italiani che preferiscono migrare altrove alla ricerca del successo. Il figlio del leader di Italia Viva proseguirà la propria formazione negli Stati Uniti. Una scelta effettuata da tantissimi studenti dello Stivale.

Se infatti a seguito della pandemia, tra il 2021 e il 2022, l’emigrazione si è dimezzata, passando da 130mila a 80mila italiani trasferitisi all’estero, la percentuale di giovani al di sotto dei 34 anni che sceglie di lasciare il proprio paese d’origine (e raramente vi ci fa ritorno se non in vacanza) è notevolmente aumentata, riportano i dati della Fondazione Migrantes. I giovani rappresentato il 61% degli emigrati italiani, non arrivavano al 40% solo un paio di anni fa.