Matteo Berrettini, cosa ha studiato e quante lingue parla

Tre lingue parlate con disinvoltura e studi portati avanti da privatista: Berrettini rientra a Hangzhou 2025 dopo infortuni e sogna la risalita

Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.

Pubblicato: 18 Settembre 2025 12:11

Matteo Berrettini, cosa ha studiato e quante lingue parla
IPA
Matteo Berrettini è un poliglotta: quante lingue conosce

Matteo Berrettini non è solo uno dei più forti tennisti italiani in circolazione, famoso per traguardi storici come la finale di Wimbledon 2021, ma è anche un giovane dal percorso personale interessante e poliedrico.

Dietro ai suoi successi sportivi si celano infatti anni di studio e curiosità intellettuali, oltre a un talento da poliglotta. Oggi, a 29 anni, Berrettini vanta non solo record in campo e la sesta posizione mondiale raggiunta in carriera, ma anche una formazione scolastica portata a termine con determinazione e la padronanza di più lingue straniere.

Dopo un periodo complesso segnato dagli infortuni, il campione romano è finalmente tornato a calcare i campi da tennis, ricominciando il suo viaggio agonistico dall’ATP di Hangzhou 2025 con rinnovata voglia di riscatto.

Gli studi di Matteo Berrettini: dal liceo al sogno da biologo

Per conciliare sport e istruzione, Matteo Berrettini ha dovuto intraprendere un percorso scolastico non convenzionale. Cresciuto a Roma nel quartiere Nuovo Salario, ha frequentato inizialmente il Liceo Scientifico Statale “Archimede” della capitale.

Ma l’intensificarsi degli allenamenti e delle competizioni durante l’adolescenza lo ha portato a scegliere una strada alternativa: dal quarto anno di superiori in poi ha continuato gli studi da privatista, riuscendo a conseguire il diploma di maturità scientifica.

A scuola la sua materia preferita era storia e da ragazzo sognava addirittura di fare il biologo e stare a contatto con gli animali.

Quante lingue parla Matteo Berrettini e come le usa nel tennis

Oltre a sfoderare servizi vincenti e potentissimi dritti, Berrettini può vantare anche un notevole talento linguistico. Grazie alle le sue esperienze maturate nel circuito ATP in giro per il mondo, parla correntemente tre lingue: l’italiano (sua lingua madre), l’inglese e lo spagnolo.

La padronanza dell’inglese è quasi un requisito per i tennisti professionisti, e Berrettini lo maneggia con sicurezza nelle interviste e nelle conferenze stampa internazionali.

Più sorprendente per molti è il suo spagnolo fluente, che gli permette di dialogare con i media e i tifosi ispanofoni senza bisogno di interpreti.

Questo lato “poliglotta” di Matteo è emerso in diverse occasioni, ad esempio quando si è rivolto al pubblico in spagnolo durante i tornei in lingua spagnola, ricevendo apprezzamenti per la disinvoltura mostrata.

Berrettini all’ATP Hangzhou 2025: il ritorno dopo gli infortuni

Dopo un’estate travagliata a causa di problemi fisici, Berrettini ha scelto la Cina come palcoscenico del suo rientro nel circuito professionistico. Il tennista romano è volato in Asia per partecipare all’ATP 250 di Hangzhou, tornando a competere dopo circa due mesi e mezzo di stop forzato.

Inserito nel tabellone come testa di serie numero 8 del torneo, Matteo Berrettini era impaziente di ritrovare il ritmo partita e testare la propria condizione. Il ritorno alle gare è stato però agrodolce: al primo incontro ufficiale dopo 80 giorni di assenza, Berrettini è uscito di scena all’esordio, sconfitto in due set (doppio 6-3) dal ceco Dalibor Svrcina, entrato in tabellone come lucky loser.

Nonostante la comprensibile delusione per la sconfitta, la notizia positiva è che il Martello (com’è soprannominato per la potenza dei suoi colpi) è di nuovo in campo e pronto a ripartire.

Già nelle prossime settimane proseguirà lo swing asiatico partecipando all’ATP 500 di Tokyo e poi al Masters 1000 di Shanghai, per ritrovare continuità, punti in classifica e soprattutto il piacere di competere ad alto livello.

Matteo Berrettini SportiviStar e Vip