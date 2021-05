Letizia di Spagna vince col cambio di look: abito persiano e completo effetto mantella

editato in: da

Letizia di Spagna, dall’abito persiano alla tunica arancio

Letizia di Spagna partecipa alla consegna dei premi per la letteratura infantile e per ragazzi e mette in atto la sua strategia del riciclo, recuperando dal suo armadio l’abito verde a fantasia paisley e anche questa volta non sbaglia. E poi su supera col completo di Zara da meno di 90 euro.

Dopo aver indossato l’abito in tweed di 15 anni fa, Letizia di Spagna continua con lo stile all’insegna dell’austerità. Ma per il primo evento culturale si accontenta di rispolverare un capo che risale al 2018, dimostrando come sia sempre di tendenza.

Si tratta di un vestito che ha avuto fin dal suo debutto un grande successo. Donna Letizia l’ha sfoggiato con accessori diversi e in occasioni differenti, dimostrandone l’estrema praticità e versatilità. L’abito in questione, che potrebbe stare bene a tutte, è firmato Sandro Paris: ha lo scollo a V intrecciato, maniche lunghe, gonna midi a micro pieghe, molto amate dalla Regina. La personalità del capo è data dalla stoffa che gioca con diverse tonalità del verde. Simile a un foulard, è a stampa paisley, ossia un disegno a forma vegetale di origine persiana, diversa dal più classico motivo floreale.

L’abito di Paris appartiene alla collezione primavera/estate 2018 e all’epoca era venduto a 295 euro. Come al solito Letizia non guarda alle stagioni per cui sono creati i suoi vestiti, spesso indossa capi autunnali in primavera e viceversa. Anche in questo caso, debutto col look persiano nel dicembre 2018. Poi lo indossò in svariati impegni pubblici, nell’aprile del 2019 in visita a un monastero e ancora nel luglio 2020 in Navarra dove lo abbinò a un paio di scarpe in corda, rendendolo più fresco e informale.

Per la consegna dei premi letterari invece Donna Letizia ha scelto degli accessori più ricercati: la borsa nera con catena d’oro di Nina Ricci, anch’essa riciclata, da 1.090 euro, e le sue iconiche décolletée a stampa rettile, di Manolo Blahnik. I capelli ultra lisci le ricadono sulle spalle, lasciando intravvedere i suoi piccoli orecchini a forma di bambù. Unico altro gioiello che si concede è l’anello d’oro, regalo delle sue figlie Leonor e Sofia.

L’indomani Letizia di Spagna stupisce con un altro look riciclato. Di nuovo punta sul colore con il completo rosso-arancio, effetto mantella, di Zara, uno dei suoi marchi low cost preferiti.

La Regina partecipa alla consegna del Premio Miguel de Cervantes 2020 per la letteratura spagnola presentandosi con la tunica asimmetrica e i pantaloni a zampa con spacco sulla caviglia del brand spagnolo. Il completo costa 89,90 euro ed è ultra chic, tanto che Letizia lo indossò nel 2019 in occasione della visita di Stato in Argentina.

Per il premio letterario ha scelto di abbinarlo a delle slingbacks chiare di Carolina Herrera e una clutch rossa firmata Angel Schlesser. Mentre i capelli sono raccolti in uno chignon alto.