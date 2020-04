Letizia di Spagna, saltano le tradizioni. Come trascorrerà la Pasqua

editato in: da

Letizia di Spagna e il Re Felipe dovranno dire addio, almeno per quest’anno, a tutte le tradizioni e alle cerimonie programmate per le festività Pasquali. I due reali dovranno cambiare tutti i loro piani e trovare soluzioni alternative per festeggiare questa importante ricorrenza.

Il Re di Spagna Felipe e sua moglie Letizia Ortiz hanno sempre rispettato con grande rigore le tradizioni del loro Paese e le cerimonie previste per le diverse occasioni. Abituati a presenziare a celebrazioni ufficiali ed istituzionali, mostrando la loro classe e l’affetto che li lega, quest’anno, invece, passeranno una Pasqua isolati e lontani dagli altri membri della famiglia reale.

A causa dell’attuale emergenza sanitaria, Letizia e Felipe non potranno partecipare alla consueta Messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca. La tradizione era stata creata, in passato, dalla Regina Sofia e da Don Juan Carlos, che amano trascorrere la Settimana Santa nelle Baleari. La Ortiz e il Re, insieme alle loro due figlie, non si erano mai assentanti prima d’ora.

C’è, in tutto questo, anche un lato positivo: la Ortiz potrà restare lontana dalla suocera, la Regina Sofia, con la quale il rapporto non sembra essere affatto idilliaco. Le due, proprio l’anno passato, nello stesso luogo e in occasione della stessa festività, avevano mostrato tutta l’insofferenza che provano l’una per l’altra sollevando il gossip e mettendo in imbarazzo il Re, che era dovuto intervenire per smorzare i toni.

Ma se non parteciperanno alla tradizionale Messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca, come trascorreranno la festività i due reali? Felipe e Letizia si trovano attualmente al Palazzo della Zarzuela, dove continuano a svolgere, per quanto possibile, i loro doveri istituzionali.

Ed è proprio al Palazzo della Zarzuela che Felipe, Letizia e le loro due figlie Leonor e Sofia festeggeranno insieme la Pasqua. Grande curiosità per l’outfit che la Ortiz, da sempre Regina di stile, indosserà per l’occasione, decisamente più intima e familiare di quelle a cui ci ha abituato. Opterà per un look estremamente elegante o sceglierà qualcosa di casual?

Ma soprattutto, il Re e la Regina Letizia decideranno di mostrare il loro nuovo modo di celebrare l’importante occasione o preferiranno mantenere estrema riservatezza su questa inedita ed insolita Pasqua?