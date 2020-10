Letizia di Spagna contro la suocera: la decisione che coinvolge le figlie Leonor e Sofia

editato in: da

Letizia di Spagna, lite con la suocera a Pasqua

Il rapporto tra Letizia di Spagna e i familiari di Felipe non è mai stato rose e fiori. E, anche se la Famiglia Reale spagnola ha sempre cercato di nascondere il più possibile i dissapori, non sempre ci è riuscita. Inoltre, la tensione tra la Regina e la suocera sembrerebbe, ora, essere altissima. La Ortiz, infatti, avrebbe preso una decisione che coinvolge le figlie Leonor e Sofia e che sta mettendo in seria difficoltà il Re.

L’antipatia tra Letizia e l’ex Regina Sofia è ormai cosa nota. Le due mal si tollerano sin dall’inizio della relazione della Ortiz con Felipe, che dovette imporsi con i suoi genitori per sposarla. Tanti sono stati i litigi che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di gossip, primo fra tutti quello avvenuto alla Cattedrale di Mallorca dopo la messa di Pasqua, quando la Regina impedì alla suocera di posare di fronte ai fotografi con le piccole Leonor e Sofia.

Ultimamente, però, il loro rapporto sembrava essere migliorato. Almeno fino a questo momento. Stando a quanto riportato dalla giornalista Pilar Eyre, infatti, Letizia avrebbe deciso di allontanare ulteriormente le figlie dalla suocera Sofia, chiedendo alle loro tate di impedire che quest’ultima faccia visite non preventivate alle nipoti.

Un vero e proprio veto e uno smacco per l’ex Regina, che si sarebbe vista sbattere la porta in faccia di fronte ad un tentativo di incontrare le nipoti quando la Ortiz era impegnata in un evento ufficiale. A nulla sarebbe servita l’insistenza della madre di Felipe.

Gli ordini di Letizia per il suo personale sono stati chiari e, soprattutto, irremovibili. Un’azione, questa, che inasprisce ancor di più i rapporti tra le due e che rattrista e mette in seria difficoltà il Re che, invece, vorrebbe godere della serenità familiare eliminando ogni tipo di tensione e trovare un punto di incontro tra le donne più importanti della sua vita.

La volontà della Ortiz, per quando forte, trova però dei limiti. A breve, infatti, l’ex Regina Sofia incontrerà Leonor in un evento ufficiale. Entrambe, insieme a Felipe saranno presenti alla consegna dei premi che portano proprio il nome della Principessa.

Letizia e la suocera Sofia, per il bene di Felipe e delle più piccole della Famiglia Reale, riusciranno a trovare un punto di incontro e a riappacificarsi?