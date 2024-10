Lara, chi è la nuora famosa di Melania e Donald Trump

Fonte: IPA Lara Trump

Perché parlano tutti di Lara, la nuora di Donald Trump? Volto della campagna elettorale dei repubblicani, ha una solida formazione e una carriera da produttrice.

Il 17 luglio è apparsa sul palco della Convention repubblicana a Milwaukee e ha ottenuto un plauso unanime e applausi scroscianti. Lara è entrata nel Partito probabilmente per “addolcire” la figura del tycoon, raccontandolo come padre presente e nonno affettuoso. Ma chi è Lara Lea Yunaska?

Chi è Lara Yunaska Trump: carriera e politica

Lara, al nuora di Donald e Melania Trump, è nata a Wilmington, nella Carolina del Nord. È stata cheerleader e ha partecipato a concorsi di bellezza, ma il suo sogno era quello di diventare una giornalista sportiva. Allo stesso tempo aveva una passione per l’arte pasticcera.

Ha studiato in North Carolina e al French Culinary Institute di New York, specializzandosi in produzione televisiva. Dal 2012 al 2016 è stata produttrice del notiziario Inside Edition, ma dopo l’elezione di Donald a presidente, nel 2016, è entrata nel partito repubblicano dove si è occupata di raccolte fondi per il suocero. Allo stesso tempo ha proseguito l’attività a contatto con le notizie, come addetta stampa.

Attiva politicamente a destra (si può parlare anche di destra non moderata), ha portato il Trump-Pence Women’s Empowerment Tour. Ha lavorato come consulente per la società Giles-Parscale di Brad Parscale. Nel 2021 si è parlato di una sua candidatura al Senato, ma lei ha spiegato di non voler concorrere al momento a causa dei figli troppo piccoli.

Ha ottenuto grande notorierà come conduttrice di The Right View, una serie web che ha lanciato lei stessa nel 2020 e presenta un panel di donne conservatrici che discutono di argomenti politici e culturali. La serie ha permesso a Lara di farsi conoscere, di far conoscere la tipologia di donna repubblicana e di interagire con un pubblico diversificato.

Le sue posizioni di estrema destra hanno fatto discutere, ma il simbolo della donna forte e “imprenditrice di se stessa” piace all’elettorato repubblicano. A livello di attivismo, è schierata per la salvaguardia e tutela degli animali.

Lara Trump: marito, figli e attività

Lara si è sposata con Eric Trump, figlio di Donald, nel 2014. I due stavano insieme dal 2008, ovvero da quando lei aveva 26 anni, dopo un incontro in un bar di Manhattan. Le nozze, prevedibilmente sontuose, si sono svolte a Palm Beach in una esclusiva proprietà del tycoon.

Dall’unione sono nati due figli: Eric nel 2017 e Carolina Dorothy nel 2019. La famiglia ha tre cani: Charlie, Ben e Tiger.

È appassionata di benessere e di fitness: conduce una vita sana, con un’alimentazione bilanciata e un’intensa attività sportiva. Pratica regolarmente triathlon e CrossFit, e si è fatta portavoce di un profilo attento ai principi nutrizionali e all’attività.

Sul suo profilo Instagram condivide eventi politici e attività lavorative, ma anche scatti dei figli e della “vita semplice” in famiglia.

Il tubino nero e il pugno chiuso di Lara Trump alla Convention Repubblicana

Alla Convention Repubblicana di Milwaukee, Lara si è presentata con un sofisticato tubino nero con un particolarissimo colletto in raso e una spilla luccicante con la bandiera americana appuntata sul petto. Capelli sciolti in ordinatissime onde, gioielleria minimal, ha colpito per la rigorosa eleganza e il carisma.

Durante l’evento ha fatto il gesto – lo stesso di Donald – di agitare il pugno chiuso, conquistando uno scroscio di applausi.