Lady Diana ebbe 10 flirt prima che Carlo tornasse da Camilla: le rivelazioni di The Crown

The Crown 4, i personaggi della serie nella vita reale

Diana Spencer è la protagonista assoluta della quarta stagione di The Crown, la serie tv di Netflix sulla famiglia reale inglese. Il suo fidanzamento e il suo matrimonio con Carlo sono finiti, di nuovo, al centro dell’attenzione, così come la loro complicata vita coniugale. Ma se della storia del figlio della Regina Elisabetta II con Camilla Parker-Bowles tutti erano a conoscenza, non molto si sa, invece, sulle presunte relazioni extraconiugali dell’allora Principessa del Galles.

Camilla, infatti, è sempre stata una presenza ingombrante nel matrimonio tra Carlo e Diana. Un’unione infelice che, senza ombra di dubbio, ha messo in difficoltà entrambi. Fu la stessa Spencer ad ammettere di essere a conoscenza della relazione intrapresa da suo marito con la Parker, in una celebre intervista alla BBC con il giornalista Martin Bashir.

“Eravamo in tre in questo matrimonio, un po’ troppo affollato”, rivelò la Spencer. Il biografo reale Howard Hodgson ha voluto specificare, però, che se è vero che Camilla e Carlo si conoscevano già dal 1972, e quindi prima del fidanzamento del Principe del Galles con Diana, la loro relazione si è interrotta per un periodo e non è continuata per tutta la durata delle nozze, come invece viene narrato in The Crown. Ci sarebbero, quindi, nella serie tv delle inesattezze che colpirebbero, in particolar modo, l’erede al trono.

Camilla e Carlo si sarebbero, infatti, ritrovati solo nel 1986, quando entrambi erano già impegnati in matrimoni non li rendevano felici. Hodgson, inoltre, avrebbe aggiunto che, nel frattempo, anche Diana, profondamente insoddisfatta delle nozze con l’erede al trono, avrebbe provato a cercare l’amore in altre storie e avrebbe avuto relazioni con almeno altri dieci uomini.

Lo stesso Carlo, in un’intervista del 1994, ha ammesso che sia lui che Diana hanno provato a restare fedeli, almeno fino a quando non è apparso evidente che il loro matrimonio era irrimediabilmente rotto. A quel punto, quindi, non sono più riusciti a tener fede alle loro promesse. Insomma, i loro tradimenti reciproci sarebbero stati frutto dell’infelicità del loro matrimonio.

Il resto è storia: nel 1995, anche su invito della Regina Elisabetta II, Carlo e Diana decisero di divorziare. Nel 1997 la Spencer perse la vita in un drammatico incidente d’auto. Il Principe del Galles, invece, si risposò nel 2005 proprio con Camilla Parker-Bowles.

Una storia complicata, quella di Carlo e Diana, che riesce sempre ad attirare la curiosità delle persone. E se molti dettagli sono ancora sconosciuti, su una cosa non c’è dubbio: il loro matrimonio non sarebbe potuto mai andare avanti senza procurare loro una profonda infelicità.