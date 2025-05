Display e specifiche tecniche VOTO: 7

Kobo Libra Colour ha un aspetto familiare a chi conosce già la linea Kobo: compatto, comodo da impugnare con una mano, resistente all’acqua (IPX8) e con pulsanti fisici laterali per voltare pagina senza dover toccare lo schermo. Il bordo asimmetrico è pensato proprio per facilitarne la presa, anche durante lunghe sessioni di lettura (a prova di spiaggia).

Il suo elemento distintivo è il nuovo schermo E Ink Kaleido 3 da 7 pollici: non aspettatevi colori vivaci come quelli di un tablet, ma toni pastello simili alla carta stampata, ideali per dare nuova vita a fumetti, grafici e copertine. Il testo resta nitido (300 ppi in bianco e nero) e lo schermo è dotato di illuminazione frontale ComfortLight PRO, regolabile in intensità e tonalità per proteggere la vista anche al buio.

Chi sceglie di abbinarlo alla Stylus 2 (magnetica, ricaricabile via USB-C, con gomma digitale e tasto rapido) potrà sfruttare tutte le sue potenzialità come blocco note digitale, con scrittura precisa e strumenti per ogni esigenza.