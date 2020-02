Kate Middleton sottotono e stanca. Il ritorno di Meghan la mette a disagio

editato in: da

Kate Middleton delude col look da sera

Kate Middleton ha raggiunto William al Noël Coward Theatre a Londra per un evento legato al progetto, sostenuto dalla The Royal Foundation, sulla salute mentale.

La Duchessa di Cambridge si è presentata con un austero abito scuro di Eponine, in tessuto bouclé. Maniche a tre quarti, gonna sotto il ginocchio, scollatura e spacco castigati. Unico elemento a renderlo vivace, i bottoni con brillantini.

Kate cerca di ravvivare l’outfit così serioso riciclando le décolletée da Cenerentola (525 sterline) e la clutch (665 sterline) coordinata di Jimmy Choo che aveva già indossato ai BAFTA e al gala della Addiction Awareness Week.

Nell’insieme la mise non la valorizza, anzi quasi la invecchia: per una donna di neanche 40 anni, l’abito è troppo serio, la stoffa e il colore esageratamente rigorosi per una serata a teatro, anche se istituzionale.

Kate sembra aver preso un abito dall’armadio della Regina, anziché dal suo guardaroba. Questa volta ha sbagliato e gli sforzi per modernizzare la Monarchia, che passano anche dal suo aspetto, sono stati vani.

La moglie di William è apparsa decisamente sottotono e stanca, probabilmente gli impegni di Corte aumentati dopo l’addio di Harry e Meghan e la gestione di tre figli piccoli la stanno mettendo a dura prova. In più circolano voci di una possibile quarta gravidanza immanente, anche se la stessa Duchessa ha indirettamente smentito l’arrivo di un altro bebè, affermando che il Principe non sarebbe d’accordo.

Altro elemento di stressa per Lady Middleton, potrebbe essere il ritorno dei Sussex, attesi a Londra in questi giorni, durante i quali parteciperanno agli ultimi eventi per la Monarchia. Forse l’idea di ritrovarsi faccia a faccia con la cognata e la pressione della stampa, la mettono già a disagio.

Harry è già in Scozia dove presenzierà a un evento. Da qui forse la scelta di Kate di presentarsi in pubblico con abiti formali, per rimarcare il suo ruolo istituzionale rispetto ai Sussex. E forse anche l’espressione corrucciata e il sorriso spento e non più spontaneo come quello sfoggiato durante le sue ultime uscite, vanno ricondotti al rientro di Meghan e Harry e al timore di nuove tensioni a Palazzo.