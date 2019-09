Kate Middleton, il piano per i suoi figli (sulle orme di Diana)

editato in: da

Kate Middleton vuole regalare ai suoi figli un’infanzia più bella e normale possibile. E sta facendo di tutto per riuscirci.

È vero che la moglie di William agli occhi del mondo sta crescendo gli eredi al trono britannico, ma per lei, prima di tutto sono i suoi tre bambini.

Mamma Kate ha le idee chiare su come allevare George, Charlotte e Louis, e vuole regalare loro la serenità di poter crescere nel modo più simile a quello in cui crescono i loro coetanei. Come a suo tempo aveva provato a fare Lady Diana con i suoi William e Harry. Per questo obiettivo la Middleton si sta impegnando con tutte le sue forze.

Così racconta un’amica della Duchessa di Cambridge nel servizio di copertina di questa settimana del magazine People, che dedica ampio spazio al modo in cui Kate sta portando avanti il suo lavoro di mamma.

Un modo personalissimo, e che, secondo gli insider, è stato oggetto anche di un accordo con il marito William. Sull’educazione dei figli e sulla possibilità di far vivere loro un’infanzia meno esposta possibile, pare che Kate non abbia trattato e, una volta d’accordo con il marito, entrambi abbiano stretto un patto anche con i media britannici, perché non siano troppo aggressivi e invadenti nella vita dei piccoli Cambridge.

“Vuole disperatamente la normalità per i suoi figli”, ha raccontato l’amica di Kate a People. E poiché la Middleton ha vissuto un’infanzia felice, spesso in campagna, circondata dal calore di una famiglia affiatata, sta cercando di ripetere la cosa con i suoi bambini.

Il lavoro per rendere la famiglia affiatata è costante e impegnativo, e per quanto riguarda il contatto con la natura, Kate non perde occasione per far scoprire a George, Charlotte e Louis le meraviglie e la libertà di una bella giornata nel verde.

Basta riguardare le foto di quando, all’inizio di quest’estate, Kate ha portato i bambini nel giardino che aveva contribuito a progettare in occasione del Chelsea Flower Show. George, Charlotte e Louis si sono letteralmente scatenati, tra corse, giochi, piedi nudi a mollo nel ruscello, e tanti grandi sorrisi che raccontavano tutto di quella giornata di felicità.

“Kate è una mamma adorabile e concentrata sui suoi figli. I suoi bambini la completano davvero”, ha raccontato la fonte a People. La maternità ha ovviamente impegnato ma anche fatto crescere molto Kate, tanto che una fonte reale commenta: “Lo vediamo sempre di più: la giovane ragazza che aveva sposato William si sta trasformando in una futura regina.”