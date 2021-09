Kate Middleton messa in ombra dalle nipoti di Diana: tra bustier e top crop

Kitty, Amelia ed Eliza Spencer, i look fantastici delle nipoti di Diana

Kitty Spencer è la più famosa, poi ci sono le gemelle Amelia ed Eliza: le tre sorelle, nipoti di Diana, che stanno letteralmente dando del filo da torcere a Kate Middleton, almeno in fatto di stile.

Kitty, Amelia ed Eliza hanno fatto la loro comparsa alla London Fashion Week per Ralph Lauren, indossando tre look coordinati, rivisitazioni in chiave rock e maliziosa dello smoking. Poi le gemelle sono voltate a Düsseldorf per presenziare all’evento di Dior dove hanno sfoggiato due abiti da sogno.

A Kate Middleton non è restato che consolarsi in Cumbria con giochi all’aria aperta insieme ai cadetti della RAF dove ha indossato delle giacche meravigliose, ma niente a che vedere con lo stile glamour e conturbante delle sorelle Spencer. Anche se in agenda ha una serata di gala in compagnia di Carlo e Camilla.

D’altro canto, Kate ultimamente ha dovuto condividere la ribalta con competitor d’eccellenza. Prima fra tutte sua cognata, Meghan Markle, ora definitivamente fuori dai giochi. Quest’anno poi ha perso il titolo di più elegante tra le famiglie nobiliari. La corona infatti è passata a Beatrice Borromeo. E ora anche le nipoti di Diana, nonché sue cugine acquisite, fanno sempre più parlare di sé, lasciando tutti letteralmente senza fiato ovunque vadano. Le tre Spencer sono infatti figlie di Charles Spencer, fratello di Lady D, e dunque cugine di primo grado di William e Harry.

Kitty Spencer, che già era entrata in competizione con Kate qualche anno fa durante il Royal Ascot, è stata protagonista del Royal Wedding più chic degli ultimi anni. La rampolla è convolta a nozze a Roma con il milionario Michael Lewis lo scorso 24 luglio. E per il suo matrimonio ha indossato ben 5 abiti da sposa principeschi, realizzati da Dolce & Gabbana, di cui è testimonial. Ha poi incantato la Laguna durante il Festival di Venezia. E qualche giorno fa non è passata inosservata alla London Fashion Week in compagnia di Amelia ed Eliza.

Kitty indossava uno smoking nero la cui giacca è stata trasformata in un audace corsetto dalla scollatura profondissima e che lascia scoperte le spalle. Sua sorella Amelia sotto lo smoking indossava solo la lingerie. Mentre Eliza ha preferito la versione mini tuxedo.

Lady Kitty ha lasciato le gemelle che sono volate da sole in Germania per l’evento di Dior. Le 29enni hanno indossato entrambe abiti romantici, ma mentre Amalia ha preferito una fantasia animalier dorata con scarpe rosse, Eliza ha scelto un vestito in seta rossa con décolletée effetto nude.

Entrambe sono sotto contratto con la Storm Model Management, ma vedono nel loro futuro altre carriere. Amalia vuole diventare una wedding planner, mentre Eliza una disegner d’interni.

Belle, bionde, ricche e con sangue blu, le tre nipoti di Lady Diana rischiano davvero di mettere nell’ombra Kate Middleton.