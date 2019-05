Kate Middleton in pantaloni e scarpe di tela conquista il Chelsea Flower Show

editato in: da

Kate Middleton al Chelsea Flower Show: in Superga e pantaloni low cost

Kate Middleton torna al Chelsea Flower Show dopo i giochi nel verde coi tre figli, George, Charlotte e Louis che ha imparato a camminare.

La Duchessa di Cambridge si sporca le mani con la terra e si taglia mentre partecipa ad alcune attività all’aria aperta con delle scolaresche all’interno del giardino da lei creato in occasione della manifestazione floreale. La sua visita anticipa quella della Regina Elisabetta che inaugura l’edizione 2019 della show.

Kate si lascia andare e per incontrare i piccoli studenti sfoggia un look casual, quasi dimesso, ma che le dona moltissimo: camicia bianca in sangallo firmata M.i.h Jeans, pantaloni di tela corti fino alla caviglia di Massimo Dutti e delle italianissime Superga bianche. Lady Middleton è raggiante. In meno di un mese, per la terza volta la Duchessa indossa dei pantaloni, un vero trend tra le teste coronate. Anche Letizia di Spagna ha sfoggiato recentemente un completo bianco, davvero chic.

Kate si diverte moltissimo ad arrostire i marshmallows, scalare alberi e a costruire barche coi più piccoli. Il suo giardino, a misura di bambino, si è rivelato un vero successo, contrariamente a quanto sostenuto dagli esperti. Di sicuro, molto più interattivo di quello progettato da Meghan Markle, dedicato all’Africa e all’energia sostenibile.

La vita all’aria aperta e i giochi coi bambini sono l’ideale per la moglie di William che non si risparmia nei lavori manuali, tanto da sfoggiare due cerotti ad entrambi i pollici.

La cognata è lontana e impegnata col figlio Archie e Kate si gode questo momento di totale relax. Le tensioni create da Meghan sono per ora un lontano ricordo e Lady Middleton è raggiante.