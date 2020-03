Kate Middleton, arriva la svolta con William. E il look vintage è un omaggio a Diana

editato in: da

Kate Middleton in Irlanda: omaggio a Diana e abbraccio a William

Kate Middleton prosegue il suo viaggio di Stato in Irlanda. Ma questa volta esagera col look di rappresentanza e passa da un estremo all’altro nel giro di poche ore, quando si presenta prima con gli stivaloni country e poi con un abito a pois vintage che è un evidente omaggio a Lady Diana. Ma soprattutto cambia il suo atteggiamento pubblico verso il marito.

Ma procediamo con ordine. William e Kate sono ospiti del Museum of Literature di Dublino nella seconda serata irlandese, dopo gli impegni per promuovere la salute mentale. Il ricevimento ha un importante impatto diplomatico. Il Principe tiene un discorso in cui ripercorre i problemi e i molti errori commessi tra i due Paesi. Le parole di William ricalcano quelle pronunciate dalla Regina Elisabetta nel 2011 quando visitò l’Irlanda e hanno un preciso intento di riconciliazione, rimarcato oggi dalla presenza dei Duchi di Cambridge.

William ha ribadito che i cambiamenti nel rapporto tra il Regno Unito e l’Irlanda apre una stagione di collaborazione tra i due Stati e ha aggiunto alcuni aneddoti personali: “Crescendo, ricordo di essere stato colpito dai tanti problemi che hanno riguardato molte persone nel Regno Unito e in Irlanda”. E ha proseguito sottolineando quanto sia stato toccante per lui e sua moglie Kate deporre il giorno prima una corona nel Giardino della Memoria a Dublino.

Il momento è delicato e per questa serata di alta diplomazia, Kate ha scelto di indossare un abito bon ton di Oscar de la Renta. Si tratta di un modello dal gusto retrò, rosa carico a pois neri, con rouche al collo bordate di nero come i bottoni e la cintura. Lady Middleton abbina il modello vintage a scarpe dal tacco stiletto e clutch nere. Completano il look un paio di orecchini d’oro a cerchio e i capelli raccolti in una coda alta.

La mise della Duchessa di Cambridge non è esaltante e pecca di formalità, ma ha un alto valore simbolico. Infatti è molto simile a uno degli abiti più amati da Lady Diana, realizzato da Donald Campbell per la Principessa negli anni ’80, che lei indossò in almeno due occasioni nel 1983 e nel 1985. Di nuovo Kate ribadisce il profondo legame con la Famiglia Reale, dopo l’abito verde scintillante copiato a Beatrice di York.

Ma Kate non si è fermata qui. Solo qualche ora prima del ricevimento, era impegnata in una passeggiata romantica con William attraverso la campagna irlandese, durante la visita a una fattoria. E per essere più a suo agio tra erba e strade sterrate, ha optato per un look country: giacca sportiva di Dubarry, camicia a quadretti con tanto di fiocco al collo di Barbour x ALEXACHUNG e gli stivaloni più volte riciclati firmati Penelope Chilvers.

Lady Middleton in questa particolare occasione cambia immagine e svolta nel suo modo di porsi in pubblico. Forse per la prima volta si concede di camminare a braccetto di suo marito William lungo i viali della cascina. E poi si sono abbracciati guardando lo splendido paesaggio. Una scena romantica e bucolica durante la quale la Duchessa ha manifestato apertamente il suo affetto per il consorte. Gli strappi al protocollo di Meghan Markle sono un lontano ricordo.