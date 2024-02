Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: Getty Images Haka, danza tradizionale Maori

Nel cuore della cultura neozelandese batte un ritmo antico e potente, una danza che risuona attraverso i secoli e le generazioni: la Haka. Questo emblema di forza e orgoglio, divenuto celebre grazie al rugby e agli iconici All Blacks, è molto più di una semplice esibizione atletica. È un’epica testimonianza della ricchezza culturale e spirituale del popolo Maori, un legame profondo con le radici ancestrali e con la terra stessa. La Haka, con la sua intensità e la sua grinta, incarna l’essenza della tradizione neozelandese, trascinando chiunque la guardi in un viaggio attraverso le profondità dell’anima di una nazione.

Questo straordinario rituale, spesso erroneamente etichettato come una semplice “danza di guerra“, è molto di più di una mera esibizione atletica. Ogni movimento, ogni gesto, ogni grido è intriso di storia, cultura e un grande senso di appartenenza.

Per poter veramente abbracciare la bellezza che si cela dietro il significato dell’Haka, dobbiamo lasciarci trasportare indietro nel tempo, fino alle radici più antiche della Nuova Zelanda. Un tragitto che ci porta alla scoperta di un patrimonio ricco e suggestivo, dove ogni gesto e ogni movimento raccontano storie millenarie di forza, passione e spiritualità.

Le origini dell’Haka, l’antica danza Maori

Che significato profondo cela questa antica forma d’arte così affascinante? Il termine “Haka” trae origine da “HA”, il cui significato è “soffio”, e “KA”, che porta con sé il concetto di “infiammare”, unendo così il respiro vitale con una passione che divampa. Non è soltanto una performance, ma un’emanazione travolgente e profonda dell’identità e della potenza del popolo Maori.

Nella sua forma più antica, la Haka non era solo un atto di sfida o di preparazione alla battaglia, ma un rituale sacro, eseguito durante riti, feste e celebrazioni. Era un modo per onorare gli dèi, per celebrare la vita e per connettersi con le forze ancestrali che permeavano la comunità.

Ogni movimento, ogni gesto è un tributo alla stabilità e alla forza incrollabile che scaturiscono dalla riconnessione al potere spirituale della terra, della famiglia e della tribù: il mana tangata. Durante ogni esibizione, i danzatori e le danzatrici del Kapa Haka sembrano trasformarsi, assorbendo l’energia vitale della terra sotto i loro piedi. Le loro mosse fluide e potenti riflettono l’impeto degli antichi alberi che si ergono maestosi nei boschi nativi, mentre i loro canti evocano il riverbero delle onde che si infrangono sulle coste selvagge della Nuova Zelanda.

È come se, in quel momento, tutto il peso del passato, tutto il fervore del presente, si fondessero in un’unica armonia perfetta. Dietro ogni danzatore c’è un esercito di uomini e donne, una schiera di antenati che li sostengono e li guidano nel loro cammino. E quando la comunità si riunisce per danzare, si crea un intreccio di legami familiari che risale alle radici stesse della nostra esistenza. È un richiamo alla condivisione, alla solidarietà e alla forza collettiva che risiede nel cuore di ognuno di noi.

La Haka oggi: un patrimonio culturale protetto

Nonostante la sua fama sia strettamente legata allo sport, questa danza tradizione è balzata agli onori delle cronache grazie al coraggio e alla determinazione di una giovane deputata: Hana-Rawhiti Maipi-Clarke. Durante il suo discorso inaugurale alla Camera dei Rappresentanti della Nuova Zelanda, ha scelto di manifestare il suo impegno e la sua profonda connessione con la comunità Maori eseguendo proprio la Haka.

Ancora oggi, gli anziani dedicano preziose ore a insegnare quest’antica tradizione ai giovani, con l’ardente desiderio di preservare la sua autenticità e la sua sacralità. Eppure, nonostante la sua profonda importanza, per oltre un secolo e mezzo questo rituale è stato profanato e sfruttato senza alcuna considerazione per la sua sacra storia e il suo profondo significato.

Le tribù come gli Ngati Toa hanno gridato a gran voce, implorando il rispetto per il loro prezioso patrimonio culturale, ma per anni le loro suppliche sono cadute nel vuoto. Finalmente, nel 2009, il governo neozelandese ha compiuto un passo epocale, riconoscendo ufficialmente alle comunictà la paternità intellettuale del Ka mate e vietandone qualsiasi utilizzo improprio.