Giorno della Memoria, cinque libri che andrebbero letti

editato in: da

Il 27 gennaio del 1985 le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. E nel 2005 questa data è stata scelta come Giorno della Memoria, ricorrenza simbolo per commemorare le vittime dell’Olocausto.

La Storia del passato che non va dimenticata e perché ciò avvenga ci si affida alle testimonianze. Quelle di chi ha vissuto l’orrore come la Senatrice a vita Liliana Segre, oggi 91 anni, che a ottobre del 2020 ha tenuto la sua ultima testimonianza pubblica, ma non solo. Nel corso del tempo sono stati tantissimi i film e i libri che hanno voluto raccontare quel periodo buio e drammatico della storia dell’umanità.

E proprio tra i romanzi spiccano numerosi titoli, eccone cinque.

Fino a quando la mia stella brillerà di Liliana Segre

Un libro che può essere letto a partire dagli 11 anni in cui la Senatrice a vita Liliana Segre racconta la sua esperienza di bimba che si ritrova privata della sua vita prima emarginata, poi senza la sua casa e ancora fuggitiva e arrestata. Nel libro viene ripercorsa anche la deportazione e raccontato di come sia riuscita a sopravvivere durante la prigionia. Scritto con con Daniela Palumbo e pubblicato da Pickwick

Trilogia della memoria di Lia Levi

Tre romanzi in un unico volume che raccontano il periodo delle Leggi razziali del 1938. Si tratta di Una bambina e basta che ha vinto il premio Elsa Morante come opera prima, Albergo della Magnolia Premio Moravia 2002 e Amore mio non può. Lia Levi, classe 1931, da piccola ha affrontato la guerra e la persecuzione razziale, è riuscita a salvarsi dalle deportazioni nascondendosi con le sorelle nel collegio romano Suore di San Giuseppe di Chambéry. Il volume è pubblicato dalla casa editrice edizioni e/o.

Diario di Anna Frank

Il Diario di Anna Frank è un libro da leggere, imprescindibile se si vuole conoscere meglio una pagina dolorosissima e terribile della storia del secolo scorso. Nei diari la giovane Anna, poi morta in un campo di concentramento, racconta la vita in clandestinità: infatti con la famiglia e altre persone ha vissuto per due anni in un alloggio segreto, poi scoperto ad agosto del 1944 quando tutti i suoi occupanti sono stati arrestati. Recentemente la sua storia è stata raccontata anche nella versione graphic novel.

Il giorno speciale di Max di Sophie Adriansen

Si tratta di un libro per bambini, ma una lettura profonda e intesa anche per gli adulti. Protagonista è Max un bimbo che, invece di vivere la felicità della sua infanzia e la gioia di avere un animale domestico (il pesciolino Auguste), deve affrontare la guerra. Questo libro ha ottenuto molti premi, in Italia è stato pubblicato dalla casa editrice Agostini.

Se questo è un uomo di Primo Leivi

Anche questo è un classico e romanzo fondamentale per raccogliere i ricordi di un periodo terribile, tra i più noti fra quelli che raccontano il periodo della Seconda Guerra Mondiale. In questo volume l’autore racconta la sua storia: una testimonianza potente e dolorosa. Il romanzo è stato pubblicato dal 1958 dalla casa editrice Einaudi.