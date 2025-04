Festa della mamma 2025, in che giorno si celebra quest’anno e perché

Fonte: IPA Festa della Mamma 2025

Anche quest’anno ci prepariamo a celebrare tutte le madri durante la giornata dedicata a loro. Ma quando sarà la Festa della Mamma? Come da tradizione la ricorrenza si terrà la seconda domenica del mese di maggio e dunque, quest’anno, la Festa della Mamma cadrà nella giornata di domenica 11 maggio.

Festa della Mamma, un’occasione per celebrare un legame speciale

La Festa della Mamma 2025 si terrà dunque domenica 11 maggio: come da tradizione in questo giorno si celebrerà l’amore, il sacrificio e il ruolo insostituibile che le madri rivestono nella vita di ciascuno di noi. Non si tratta infatti solo di una ricorrenza commerciale, ma nasce dall’esigenza universale di riconoscere pubblicamente l’importanza del legame più profondo e primordiale che esista, ovvero quello tra madre e figlio.

Un legame che inizia ben prima della nascita e che si costruisce durante i nove mesi di gravidanza, rafforzandosi poi dopo il parto nei primi gesti, nei primi sorrisi, nel nutrimento, nella cura. Quello tra una madre e i propri figli infatti è una connessione fatta di emozioni viscerali, protezione incondizionata e fiducia istintiva: anche gli psicologi e gli antropologi concordano nel dire che il rapporto con la madre influenza il modo in cui cresciamo, amiamo e ci relazioniamo con il mondo.

La Festa della Mamma, quindi, è molto più che un semplice “grazie”: è un’occasione per celebrare la forza invisibile che ci ha sostenuto, guidato e plasmato; è un momento per fermarsi, riconoscere il dono della maternità e restituire un po’ di quell’amore che spesso diamo per scontato. Per questo durante questa giornata speciale si celebrano le mamme con regali, fiori, frasi e pensieri speciali ma anche con un abbraccio o un momento condiviso, ovvero piccoli gesti che racchiudono un significato enorme, perché il legame madre-figlio è il primo, e spesso il più duraturo, che intrecciamo nella vita.

Le origini della Festa della Mamma

Ogni anno celebriamo questa importante ricorrenza, ma quali sono le origini della Festa della Mamma? Questa festività in realtà non è un’invenzione della società moderna, bensì affonda le sue radici nell’antichità, quando Greci e Romani celebravano le divinità femminili legate alla fertilità e alla maternità.

In epoca moderna, invece, l’origine più riconosciuta risale agli Stati Uniti: è qui che nel 1908 Anna Jarvis organizzò la prima celebrazione ufficiale per onorare sua madre e tutte le mamme, spingendo poi per l’istituzionalizzazione della ricorrenza. Sarà poi il presidente Woodrow Wilson nel 1914 a proclamare ufficialmente il Mother’s Day come festa nazionale, da celebrarsi ogni seconda domenica di maggio.

Oggi, la Festa della Mamma viene celebrata in oltre 50 paesi, anche se date e tradizioni possono variare: in Italia ad esempio, così come negli Stati Uniti, la ricorrenza cade sempre la seconda domenica di maggio e dunque la data varia a seconda degli anni, rappresentando un momento speciale per ringraziare le proprie mamme con fiori, biglietti e regali. In altri paesi europei, come il Regno Unito, esiste invece una versione più antica chiamata Mothering Sunday, che si celebra da tradizione la quarta domenica di Quaresima e dunque anche in questo caso la data varia a seconda dell’anno.

In Thailandia, infine, la Festa della Mamma coincide con il compleanno della Regina Madre che è il 12 agosto. Anche in Etiopia si festeggia la maternità, ma in un contesto tradizionale legato ai raccolti autunnali. Dunque date e tradizioni possono variare da Paese a Paese, ma poco importa dove o quando: celebrare le madri è un gesto universale, pieno di gratitudine e amore, che accumuna molti popoli del mondo.