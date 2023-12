Il Capodanno trascorso in compagnia di sé stessi può essere davvero unico e bellissimo: cosa fare per rendere la serata speciale

Fonte: iStock Photo Vuoi provare il Capodanno da sola? Ecco cosa fare

Chi l’ha detto che a Capodanno bisogna per forza di cose passare del tempo con qualcuno? La verità è che va benissimo anche trascorrerlo da soli, basta organizzarsi, e programmare le cose che ci piacciono di più. Perché la migliore compagnia che possiamo desiderare siamo proprio noi stessi.

I vantaggi? Nessun compromesso, ma solo le cose che ci fanno stare bene. Che sia una cenetta gustosa e con le pietanze preferite, o una serata dedicata al binge watching della propria serie preferita, o ancora momenti dedicati a coccole beauty e riposo, non importa. La cosa fondamentale è che sia un appuntamento speciale, vissuto senza la paura di stare da soli durante una notte, che per tradizione, si pensa debba essere trascorsa in compagnia o facendo baldoria. È arrivato il momento di normalizzare il fatto che ci si possa divertire da soli. Sì, anche a Capodanno.

Capodanno, il solo date da provare almeno una volta nella vita

Basta fare un giro su TikTok per vedere come stia prendendo piede sempre di più il solo date, ovvero un appuntamento speciale da organizzare con la persona più importante: noi stessi. Ci sono diversi modi di programmare le giornate e le serate, l’obiettivo è senza dubbio quello di imparare a stare bene da soli, iniziare a godersi gli istanti di tranquillità, non avere paura di non condividere il tempo con gli altri.

Essere sereni quando si è soli, ci aiuta a esserlo anche con gli altri. E ci permette di eliminare tutto lo stress che, a volte, deriva dal dover organizzare qualcosa. Come accade per Capodanno, un periodo che può dare il via a veri e propri stati di ansia.

E se per una volta alla fatidica domanda “cosa farai a Capodanno?” rispondessimo: “Ho un appuntamento con me stessa”? Le cose da fare sono tante, la regola più importante è quella di organizzare ciò che fa stare bene.

Cosa fare da soli a Capodanno

Le parole d’ordine sono coccolarsi e volersi bene, quindi cosa fare da soli a Capodanno? Dedicarsi a ciò che si ama di più. Ad esempio, ci si può preparare una cenetta gustosa, portando in tavola tutti i piatti preferiti. E se non si ha voglia di cucinare, prenderli pronti proprio come se si fosse al ristorante.

Il look? Si può scegliere un outfit eccentrico, magari tirando fuori dall’armadio quel capo che non si ha mai avuto il coraggio di indossare, oppure si può stare in pigiama. Tanto non ci vede nessuno e dobbiamo stare bene e a nostro agio solo con noi stessi.

Se si ha voglia di vedere un film o una serie tv si può optare per grandi classici, o magari per quei guilty pleasure che ci concediamo ogni tanto e che, nonostante li abbiamo già visti decine di volte, sono sempre tanto amati. Diversamente si può scegliere di iniziare qualcosa di nuovo, per celebrare l’anno che verrà con una ventata di novità.

I libri, poi, sono sempre la scelta più affidabile e che lascia spazio alla fantasia: che sia un romanzo romantico, o un thriller che toglie il fiato, l’importante è che sia un bel libro. Con un romanzo tra le mani non si può dire di essere soli.

E poi coccole a volontà: una maschera di bellezza, un impacco per capelli o una manicure speciale. E a mezzanotte, ma non solo, un po’ di musica e un calice della bevanda preferita per brindare all’anno che verrà.

Se invece si desidera occupare il tempo con la programmazione, allora perché non pensare ai propri obiettivi per l’anno nuovo, oppure ai viaggi che si desidera fare? Non c’è momento migliore per pensare al futuro di Capodanno.

Mente aperta e nessun timore, il Capodanno in solitaria può essere un momento davvero speciale da trascorrere insieme a sé stessi. Anche uscendo dalle mura di casa.