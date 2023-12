Cos’è l’Unapproachable make-up: il trucco anti molestie virale su TikTok

Fonte: iStock Unapproachable makeup

Da sempre il make-up non è solo un modo utilizzato dalle persone per apparire più belle o più a loro agio con il proprio aspetto. Il trucco, negli anni, ha visto moltissimi cambiamenti, ma è sempre rimasto una forma d’arte: e come ogni opera d’arte che si rispetti, molto spesso porta con sé una comunicazione volta a esprimere un messaggio forte, chiaro. Uno degli ultimi trend di questo genere è l’Unapproachable make-up, un trucco diventato molto popolare su TikTok. Scopriamo di cosa si tratta.

Cos’è l’Unapproachable make-up

Dimenticatevi colori tenui, glow e visi dolci e gentili. La nuova tendenza è l’Unapproachable make-up, un tipo di trucco che regala a chi lo indossa un’estetica esagerata volta ad evitare qualsiasi approccio indesiderato. La tendenza, popolarissima sui social, nasce dalla volontà di apparire affascinanti ma anche fuori dalla portata di chi decide di approcciarsi senza che la persona in questione dia il permesso mettendo l’altro in soggezione. Una sorta di trucco che funge da autodifesa e che, tramite colori forti, permette di sentirsi a proprio agio e sicuri allo stesso tempo.

Megi Hebeja, una tiktoker americana di 22 anni, ha postato sul suo profilo un tutorial che mostra il suo Unapproachable make-up, ottenendo oltre due milioni di visualizzazioni. Il titolo del video? “Il trucco per quando non avete lo spray al peperoncino”. La tiktoker ha raccontato di aver usato questo tipo di trucco molto spesso: “Funziona alla perfezione. Lo uso quando esco con le amiche e, in generale, tutte le ragazze non single che conosco lo adottano. È un modo per respingere gli approcci indesiderati e far comprendere agli uomini che non siamo qui per essere solo ‘carine’, ma anche forti e decise”.

Unapproachable make-up: come realizzarlo

Questo tipo di make-up è caratterizzato da elementi geometrici e colori forti. Per realizzarlo, si possono usare rossetti dai colori vibranti, un eyeliner nero con cui creare una linea spessa e geometrica, molto blush, ombretti dal colore scuro e un mascara intenso. Questi elementi regalano un look molto diverso a quelli estremamente colorati o dai tipici makeup acqua e sapone, ma è in grado di trasmette una sensazione di forza e sicurezza.

Che cosa ci racconta l’Unapproachable make-up

Un makeup che, nonostante possa sembrare un semplice nuovo trend di bellezza, nasconde un significato più profondo: l’idea è quella di apparire diverse, a tratti disturbanti, proprio per eliminare la sensazione di voler essere approcciate e disturbate. Chi lo utilizza vuole combattere il male gaze, cancellando l’idea tradizionale di bellezza che dipinge le donne sempre perfette e innocenti.

Un messaggio molto diverso rispetto al trucco contemporaneo fatto di colori gioiosi, Barbie style o tonalità acqua e sapone. Un modo di utilizzare il makeup per sentirsi più sicuri, per scongiurare i possibili pericoli di cui sentiamo sempre più parlare all’interno delle storie di cronaca, ma non solo: un moto di ribellione che viene espresso tramite l’arte del truccarsi, per svincolarsi da tutto ciò che oggi non solo ci fa paura, ma anche molta rabbia.