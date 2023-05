Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Quale tendenza make up dovresti provare?

Una cosa che piace a tutte? Entrare in uno store di cosmetici e curiosare tra i prodotti beauty esposti in bella mostra. Non è facile resistere alla tentazione di acquistare ombretti, mascara, rossetti, blush, illuminanti, correttori che ci sembrano indispensabili e sempre nuovi ogni volta che visitiamo il negozio. Il desiderio viene alimentato anche dalle tendenze make up su TikTok: ogni giorno c’è una creator in qualche parte del mondo pronta a mostrarci un tutorial di un nuovo trucco che diventa subito di tendenza!

Un linguaggio a colori che parla di te

La verità è che truccarsi è divertente, creativo, gratificante. Ci permette di trasformarci e di valorizzare il viso, di minimizzare i difetti ed esprimere la nostra personalità. È l’arte femminile più antica e diffusa in ogni cultura, prerogativa di seduzione, bellezza, fascino, carisma. Le prime tracce di polveri colorate e di kajal risalgono a oltre 6000 anni fa e furono rinvenute nei corredi funerari delle piramidi egizie. Da sempre, il trucco è un linguaggio non verbale che parla di noi, comunicando qualcosa del nostro carattere e del nostro modo di essere.

Scopri il tuo make up dell’estate 2023

Il make up poi cambia di continuo, non solo per le instancabili creator di TikTok ma soprattutto per quello che propongono le modelle nelle sfilate più prestigiose, vera avanguardia delle tendenze trucco della stagione successiva. E tu, sai già quale di esse potrebbe essere perfetta per te? Abbiamo selezionato quattro tipi di trendy make up dell’estate 2023, ciascuno in grado di valorizzare la tua personalità e di farti brillare come una star in questa estate di cui sei la protagonista. Quindi, se vuoi scoprire quale trucco fa per te, gioca con il test che ti rivela anche quali aspetti del tuo carattere vengono esaltati dal make up che dovresti provare (e sfoggiare!).