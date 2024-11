Migliora la tua immagine personale con l’AI: dal curriculum alla scelta dello stile

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

La tecnologia oggi offre strumenti semplici e accessibili per aiutarti a migliorare la tua immagine personale e presentarti al meglio in diversi contesti, non tanto con l’obiettivo di perseguire un ideale di perfezione, ma per valorizzare al meglio chi sei e come vuoi essere percepita.

Sono diversi gli strumenti gratuiti e, ovviamente, super smart, che puoi utilizzare come dei veri e propri consulenti personali, capaci di combattere l’ansia da foglio bianco e di darti consigli pratici e supporto per valorizzare il tuo profilo professionale, dall’ottimizzazione del curriculum alla scelta dello stile giusto per le tue caratteristiche e preferenze, sia online sui social media che offline nei contesti professionali.

Parliamo, in particolare, di intelligenza artificiale e di potenti alleati come ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot. Ecco alcune idee per utilizzarli al meglio.

Migliora il tuo CV

Un curriculum ben costruito è sicuramente la base per ottenere il lavoro dei tuoi sogni e con l’aiuto dell’AI (intelligenza artificiale), puoi ottimizzarne il linguaggio e migliorare la sua struttura per renderlo più efficace. Per iniziare ti basta aprire uno dei chatbot e chiedergli, ad esempio, di rendere più incisiva la descrizione delle tue esperienze lavorative o di migliorare la struttura complessiva del curriculum per renderlo più accattivante e leggibile.

Facciamo un esempio di Script, cioè input, che potresti inserire in uno degli strumenti citati: “Vorrei che migliorassi il testo del mio CV rendendo le descrizioni più dirette e orientate ai risultati. Inoltre, mi piacerebbe includere alcune parole chiave per il settore [Vendite] in modo da ottimizzarlo per i sistemi di selezione automatica dei curricula.”

In generale, più dettagli fornirai sull’ambito e sul ruolo per cui stai applicando, più l’AI potrà adattare le risposte per renderle efficaci e personalizzate.

AI per il personal branding: LinkedIn e social network

Il personal branding è fondamentale per costruire una presenza professionale solida e coerente, e l’intelligenza artificiale può diventare un’alleata potente in questo percorso. Con l’aiuto di strumenti AI, puoi creare contenuti più professionali, coinvolgenti e autentici, che rispecchiano al meglio chi sei, con i tuoi valori e i tuoi punti di forza.

Dalla generazione di idee per post o articoli, al miglioramento della tua biografia su LinkedIn, fino alla scrittura di didascalie che riflettano perfettamente il tuo stile personale e professionale, l’AI offre soluzioni per affinare ogni aspetto della tua comunicazione. Gli algoritmi avanzati e le app possono aiutarti a scegliere immagini, colori, font e contenuti visivi in grado di rispecchiare la tua personalità, per renderti riconoscibile e aiutarti a trasmettere professionalità e autenticità in ogni interazione online.

Ecco un esempio di script (domanda) che puoi personalizzare e inserire in chatbot come Copilot, ChatGPT o Google Gemini: “Vorrei una biografia per il mio profilo LinkedIn che mostri la mia esperienza nel settore [Beauty] e la mia passione per [la cura personale], insieme alla competenza [nell’accoglienza dei clienti]. Voglio che suoni professionale ma anche accogliente e che attiri reclutatori e nuovi clienti.”

Devi sapere che questi strumenti possono anche suggerire idee per contenuti visivi o dare consigli su come migliorare la qualità delle immagini. Fornendo ai chatbot informazioni dettagliate su ciò che ti distingue, i tuoi valori professionali e il tipo di pubblico che desideri attirare, otterrai risposte mirate e sempre più efficaci.

Uno stile che ti rappresenta: colori, abbigliamento e accessori

Oltre alla presenza online, anche l’aspetto visivo contribuisce alla tua immagine. I chatbot avanzati possono suggerire colori e stili adatti a te, basati su principi di armocromia e trend del momento. Ad esempio, puoi chiedere consigli su quali colori si abbinano meglio al tuo sottotono di pelle o suggerimenti su outfit che riflettano la tua personalità professionale.

Potresti scrivere uno script come questo: “Potresti aiutarmi a trovare colori che si adattino bene al mio tono di pelle? Ho una carnagione [inserisci qui le tue caratteristiche] e mi piacerebbe indossare colori che mi facciano apparire al meglio in ambito professionale.”

Prendendo spunto dalle raccomandazioni potrai divertirti a sperimentare e provare a costruire abbinamenti che riflettano anche le tue preferenze personali, adatti a diversi contesti per costruire un guardaroba efficace.

Preparare presentazioni professionali

Le presentazioni sono spesso una componente importante della carriera professionale e, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, puoi migliorare la qualità e la struttura delle tue slide per renderle più efficaci e visivamente accattivanti. Puoi iniziare inserendo un riassunto delle tue idee o chiedendo la creazione di una scaletta su un determinato argomento, per poi lasciare che l’AI generi testi e layout accattivanti, selezionando anche colori e font adatti.

Puoi provare a scrivere così: “Vorrei creare una presentazione per un progetto nel settore [Education], per parlare di [come utilizzare i nuovi strumenti digitali nel contesto scolastico]. Puoi suggerirmi un layout elegante e una struttura logica per presentare il mio lavoro in modo efficace?”

Organizza le informazioni in blocchi chiari e lineari, così l’AI potrà aiutarti a eliminare il superfluo e a migliorare la comunicazione visiva.

Preparati per interviste o colloqui

Se il solo pensiero di affrontare un colloquio o un’intervista di lavoro ti rende nervosa, dovresti sapere che i chatbot possono aiutarti a preparare risposte efficaci e sicure, offrendoti esempi concreti di come presentare le tue competenze e rispondere a domande difficili. Con ChatGPT, Copilot o Gemini, ad esempio, puoi simulare interviste o chiedere consigli su come rispondere a domande specifiche: l’AI ti aiuterà ad affinare il tuo linguaggio e a rendere più dirette le tue risposte.

Ecco un esempio di script: “Potresti aiutarmi a rispondere alla domanda: ‘Perché vuoi lavorare in questa azienda?’ Vorrei sembrare entusiasta e professionale.”

Provando a rispondere più volte alle domande e variando leggermente le risposte, potrai allenarti e preparare una traccia di discorso da seguire per sentirti più tranquilla durante i colloqui.