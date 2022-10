Hula Hoop: quale scegliere e come imparare i movimenti di base

Fonte: istockphoto.com Hula Hoop: come imparare

Magari ci avevate giocato da bambine, ma ora è diventata una vera e propria ossessione: l’hula hoop moderno è ormai un vero e proprio trend nella cultura pop della Gen Z.

Il cerchio colorato da far muovere incessantemente sui propri fianchi non è infatti (solo) un gioco per bambini, ma anche un allenamento per persone di tutte le età e il nostro passatempo preferito (insieme ai rollers e allo skateboard ovviamente!). L’hype è reale: l’hula hoop è assolutamente tornato di moda!

Scopriamo allora insieme tutto ciò che c’è da sapere sull’hula hoop! Dalla sua origine al perché è tornato di moda, ma anche come scegliere il cerchio più giusto e i movimenti da fare per imparare a usarlo.

Perché l’hula hoop è tornato di moda

La storia dell’hula hoop inizia nell’antico Egitto, in Grecia e nell’Impero Romano: all’epoca questi cerchi (di legno) venivano principalmente giocattolo. È solo nel 1800 però che hanno iniziato a essere usati come attrezzo per l’esercizio e, più in particolare, per la danza. Dando così vita al termine hula hoop.

Come la maggior parte di altre pratiche antiche, con il passare degli anni, l’hula hooping è diventato parte di varie culture popolari. La prima grande copertura televisiva arrivò il 6 settembre 1958; e nello stesso anno fu menzionati per la prima volta in una canzone pop. Non solo: l’hula hoop è apparso anche in film e cartoni animati (uno dei nostri personaggi Disney preferiti, Wall-E, è stato visto anche far oscillare un hula hoop su se stesso in una piccola clip rilasciata durante la produzione del film), in giochi tech (come la Wii Fit) e persino nell’arte (il famoso street artist Banksy ha dipinto l’immagine di una giovane ragazza che fa hula hooping con uno pneumatico da bicicletta nel 2020).

Ora, però, l’hula hoop è tornato di moda grazie a TikTok. La piattaforma di social entertaining ha – ancora un volta – portato in auge la nostalgia. Negli ultimi due anni, moltissime ragazze hanno condiviso video di se stesse mentre si esercitavano a utilizzare l’hula hoop, sia attraverso la danza che tramite movimenti fitness specifici. I video con l’hashtag #hulahoop hanno accumulato più 1,7 miliardi di visualizzazioni, facendo di questo attrezzo il toy più in voga del momento.

Come scegliere il cerchio più giusto per voi

Spesso si pensa che la maestria con l’hula hoop derivi soltanto dai movimenti delle anche e del bacino. Non è così: scegliere il cerchio perfetto è fondamentale! Imparare l’hula hoop inizia quindi con l’acquisto del giusto hula hoop per voi. Ci sono infatti cerchi di varie misure e pesi diversi. Prima di comprarne uno, allora, dovete valutare sia il vostro aspetto fisico sia quale obiettivo volete perseguire con il cerchio.

In generale, però, se siete dei principianti e volete imparare a usare l’hula hoop nella sicurezza della vostra casa, allora optate per un modello più grande (con un diametro di circa 90-110 centimetri). Questo faciliterà i vostri movimenti. E anche se sembra essere controintuitivo, i cerchi più pesanti sono più facili da usare perché sono più stabili durante i movimenti.

In ogni caso, per capire qual è la misura più giusta per voi, potete procedere in due modi. Potete misurare la vostra lunghezza dal pavimento all’ombelico: il numero di centimetri corrisponde approssimativamente al diametro da scegliere. Oppure potete appoggialo a terra verticalmente: il cerchio giusto dovrebbe stare tra la vita e il torace.

Come imparare a usare l’hula hoop

Una volta trovato il cerchio giusto, tutto ciò di cui hai bisogno è abbastanza spazio per il tuo nuovo sport preferito. Ecco come fare.

Step 1

Per prima cosa, state in piedi normalmente e mettete un piede in avanti. Il destro se siete destrorsi o il sinistro se siete mancini. I piedi devono stare ben piantati a terra, e il peso deve essere suddiviso equamente su entrambe le gambe.

Step 2

Infilate l’hula hoop fino appena sopra il vostro bacino, più o meno ad altezza ombelico. Tenetelo con entrambe le mani sui lati e lasciate che si appoggi alla vostra schiena. Si può avere successo solo se il cerchio è tenuto parallelo al pavimento, quindi assicuratevi che il vostro hula hoop sia nella posizione corretta.

Step 3

Per iniziare a farlo girare muovete con entrambe le mani l’hula hoop con un movimento circolare nella stessa direzione del vostro piede anteriore. La velocità è importante, quindi dategli una buona spinta. Potete tenere le braccia leggermente alzate, con i gomiti piegati: questo vi aiuterà ad avere una maggiore stabilità.

Step 4

Piegate leggermente le ginocchia e muovete i fianchi avanti e indietro (non da un lato all’altro) per far girare il cerchio. Stringete gli addominali e “spingetelo” in avanti con la pancia, poi portatelo indietro con la schiena. Non smettere di ruotare i fianchi altrimenti l’hula hoop cadrà a terra.

Qualche ulteriore consiglio

Sembra difficile, ma non lo è. Di certo all’inizio è probabile che vi cadrà più e più volte, ma il segreto per imparare a usare l’hula hoop è fare pratica. Con il tempo ci prenderete gusto e diventerà per voi un gioco da ragazzi.

Assicuratevi di indossare un abbigliamento attillato, in modo che il cerchio possa ruotare facilmente a stretto contatto con il vostro corpo. Altrimenti, potreste scoprire che i vestiti vi intralciano durante l’allenamento.

Sebbene allenarsi con l’hula hoop fa bene alla salute e promuove la costruzione muscolare, dovreste prestare attenzione ad alcune cose, soprattutto se siete dei principiante. Ad esempio, il movimento circolare dell’anca eseguito durante l’allenamento non è un movimento comune, e quindi non è familiare al vostro corpo all’inizio. Pertanto, inizialmente dovreste limitare l’uso dell’hula hoop a poche ore alla a settimana. In parte anche per dare alla pelle il tempo di adattarsi a questo nuovo tipo di stress.