Che studi ha fatto Belen Rodriguez in quali scuole?

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA

Classe 1984, Belen Rodriguez è nata a Buenos Aires, in Argentina, dove ha trascorso la sua infanzia e frequentato le scuole. L’attrice, conduttrice e showgirl ha parlato spesso degli anni vissuti in Argentina e del suo periodo di crescita insieme a papà Gustavo Rodriguez, mamma Veronica Cozzani e i fratelli Jeremias e Cecilia.

Gli studi di Belen Rodriguez

Nel 2003 Belen Rodriguez ha ottenuto il diploma presso il liceo artistico di Buenos Aires. In seguito si è iscritta alla facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo. Non ha però terminato gli studi perché a soli 17 anni è iniziata la sua carriera di modella di intimo.

L’infanzia in Argentina

Il padre di Belen Rodriguez era un membro della chiesa protestante, un dettaglio che ha influenzato la formazione della showgirl.

“Mio padre – che frequentava la chiesa protestante – non mi permetteva di andare a ballare, né di partecipare ai viaggi di scuola – ha spiegato -. Vietato mettere gonne corte, vietato ascoltare musica, tranne le canzoni religiose. Insomma, non potevo fare niente, a parte frequentare la chiesa e prendere parte alle iniziative religiose tipo le escursioni”.

Nonostante ciò Belen ha iniziato a lavorare molto presto: “A diciotto anni distribuivo volantini del cinema per strada. A diciannove facevo la pizzaiola in un ristorante”.

L’infanzia della Rodriguez – come ha svelato lei stessa – è stata felice, ma tutt’altro che semplice. A segnarla la profonda crisi economica causata dalla salita al potere di Menem.

“Il nostro Paese è caduto in una profonda crisi economica. La gente ipotecava la casa, la macchina – ha spiegato -. Anche noi, da un giorno a un altro abbiamo perso la casa senza poter prendere niente: divani, letti, piatti, asciugamani”.

Poco tempo dopo sarebbe arrivato un evento particolarmente traumatico: una rapina in casa della famiglia Rodriguez.

“La gente non aveva da mangiare. Saccheggiavano i supermercati, entravano nelle case, rubavano e uccidevano le famiglie”, ha spiegato. Parlando di una banda armata che avrebbe fatto irruzione nella sua abitazione: “Erano in otto, armati e drogati di colla. Ci hanno legato, pistole puntate alla testa e hanno portato via tutto ciò che potevano”.

Un episodio sconvolgente che ha segnato Belen, così tanto da spingerla a lasciare l’Argentina per trasferirsi in Italia e iniziare una nuova vita. Prima tappa Riccione per fare la modella.

“Eravamo in otto ragazze senza permesso di soggiorno, istruite su cosa dire in caso di fermo – ha ricordato – […] Noi che avevamo immaginato passerelle, foto, ci ritroviamo nei locali a ballare si cubi”. Ma Belen non è nota per arrendersi e presto sarebbe arrivata in tv: “Trovo l’indirizzo di un’agenzia di moda di Bologna dove vado di nascosto. Quindi, tramite l’agenzia, inizio a fare provini per la televisione”.

“Con i primi soldi ho comprato una casa alla mia famiglia – ha confidato -. Una casa nel posto dei ricchi, con sicurezza h 24 e cancelli. Finalmente li sapevo al sicuro”.

Nonostante ciò Belen resta legata all’Argentina, un paese dove si reca spesso e che la fa stare bene. “Quando torno in Argentina divento un’altra persona, come Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Quando rimetto piede nella mia terra mi sento quella ragazzina libera, senza tacchi e senza trucco, che ero prima di partire. Smetto di essere schiacciata dall’idea di essere performante e perfetta a tutti i costi come richiede la società di oggi: non penso che sia sano”.