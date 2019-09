Charlotte Casiraghi si taglia la frangia e incanta Parigi in minigonna di pelle

editato in: da

Charlotte Casiraghi cambia look: si taglia la frangia e conquista Parigi.

La bella monegasca, in occasione della fashion week, presenzia alla sfilata di Saint Laurent e incanta tutti. Complice il nuovo taglio rock: frangetta spettinata, onde imperfette e libere. A dir la verità la Casiraghi l’aveva già svelato al Toronto International Film Festival, ma ora il tocco selvaggio lascia senza fiato. Charlotte non fa che confermare quella che diventata la tendenza di stagione. Perfino Michelle Hunziker ha ceduto alla frangia dopo 25 anni.

Ma Charlotte da Saint Laurent ha un’arma di seduzione in più: l’outfit aggressivo la rende irresistibile.

Charlotte sfoggia una mise total black e osa con una minigonna in pelle stratosferica, indossata senza calze, che esalta le gambe toniche e perfette, slanciate dai tacchi altissimi delle décolletée. Il look è completato da una t-shirt e un maxi blazer. Il make up è naturale, ma c’è un dettaglio fondamentale, la manicure nera.

Saint Laurent è diventato uno dei brand preferiti della rampolla di Montecarlo. Lo ha sfoggiato al Festival di Cannes e pure alle sue nozze con Dimitri Rassam, lo scorso giugno. Per altro alla sfilata, la bella Charlotte va da sola. Marito e figli restano a casa e la scena è tutta per lei. Nemmeno Naomi Campbell in passerella la può oscurare.