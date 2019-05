Charlotte Casiraghi si sposa il primo giugno: lista nozze extra lusso

editato in: da

Charlotte Casiraghi sposa il compagno Dimitri Rassam. Le nozze civili sono fissate per il primo giugno a Monaco.

Dunque, questa volta è vero. La rampolla infatti aveva annunciato il matrimonio col produttore e figlio di Carole Bouquet già lo scorso anno. Poi erano state rimandate, lei è rimasta incinta, il 23 ottobre 2018 è nato Balthazar e infine si è parlato di una crisi tra i due. Crisi in realtà subito smentita dai diretti interessati con un comunicato stampa.

La presenza di Charlotte al Ballo della Rosa con Dimitri e poi al Festival Cannes hanno messo a tacere definitivamente le malelingue. Il matrimonio ci sarà e la lista nozze è già stata ovviamente definita.

Come riporta Oggi, la coppia si è rivolta a una esclusiva boutique di Monaco, proprio a due passi dal Casinò. Il magazine svela in dettaglio cosa è stato scelto dai futuri sposi. Gli invitati potranno sbizzarrirsi tra un secretary China style datato 1880 da 140mila euro o un servizio da tavola in porcellana da 29.510 euro. Ci sono anche un calamaio in argento da 4mila euro, una scatola portasigari con ritratto Che Guevara, un porta sale a forma di rana da 320 euro. E per chi proprio vuole risparmiare un piattino a forma di foglia con rana da 45 euro.

Ad allietare gli ospiti ci sarà una band italiana, Alessandro Ristori & The Portofinos. Ristori ad Oggi ha rivelato di aver suonato nel 2018 per Alberto di Monaco. Poi è stato chiamato per il Ballo della Rosa e in quella occasione gli è stata commissionata l’animazione del matrimonio di Charlotte e Dimitri.

Probabilmente ci sarà anche una cerimonia religiosa in seguito, proprio come è avvenuto per Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo. Tra le location, potrebbe esserci il villaggio di Saint-Rémy in Provenza. Ma non si hanno informazioni precise.

Al rito civile dovrebbero partecipare le famiglie degli sposi, quindi i fratelli di lei Andrea e Pierre e consorti, la sorellastra Alexandra, gli zii Alberto e Charlene di Monaco, Stephanie e figli, oltre naturalmente a sua madre Carolina. Da parte di lui, ci sarà sua madre Carole Bouquet. Chissà se parteciperanno i rispettivi ex.