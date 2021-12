Charlene di Monaco, le rivelazioni: conosceva il suo futuro con Alberto

Charlene, Jacques e Gabriella commuovono alla Festa Nazionale

Charlene di Monaco non è un’ingenua. Ci tengono a sottolinearlo i suoi amici di lunga data, che hanno delineato un quadro chiaro della sua personalità. Sfruttando l’anonimato, si sono lasciati andare ad alcune rivelazioni, definendo la vita della Principessa “più drammatica di una soap opera”. La sua forza non andrebbe in alcun modo sottovalutata, nonostante le vicissitudini difficili degli ultimi tempi che l’hanno colpita.

Charlene non è un’ingenua: non è intrappolata nel matrimonio con Alberto

Negli ultimi tempi, soprattutto durante il lungo soggiorno in Sudafrica, molto spesso i tabloid hanno definito Charlene sotto il controllo di Alberto di Monaco, oltre che in un matrimonio infelice. No, gli amici più stretti della Principessa vogliono mettere in chiaro la questione. Non è affatto in trappola al momento, e inoltre conosceva benissimo il suo futuro.

A Page Six, è stato svelato che Charlene è quasi morta in Sudafrica. E come non citare la rivelazione di Alberto, che ha dichiarato che la Principessa è attualmente in cura perché soffre di un esaurimento fisico ed emotivo? Ci sono però tanti punti oscuri, soprattutto da coloro che conoscevano la Principessa da prima che sposasse Alberto. “Era una buona amica, potevi sempre contare su di lei. Quando faceva nuoto, passava tutto il suo tempo a esercitarsi. Ambiziosa, dedita allo sport, ma anche dura con se stessa quando sbagliava”.

La relazione romantica con Alberto? Una sorpresa per gli amici di Charlene

Nel momento in cui è stata resa pubblica la relazione amorosa con Alberto, gli amici di Charlene sono rimasti sorpresi. Nessuno avrebbe in effetti scommesso su di loro. “Charlene non è la Principessa Diana. Può sembrare estremamente ingenua, ma nulla potrebbe essere più lontano dalla realtà. Lei è molto brava a nascondere la sua intelligenza, perché è furba. Non credo nemmeno per un secondo che non sapesse cosa stava facendo quando ha sposato Alberto”.

Nell’ultimo anno, la salute di Charlene è stata resa pubblica: tra indiscrezioni e interviste rilasciate dal Principe di Monaco, alcune fonti non sono per nulla contente di come si stia trattando pubblicamente il suo crollo emotivo. “Non sappiamo perché il Palazzo stia minimizzando il fatto che sia quasi morta in Sudafrica”.

Secondo quanto riferito da Alberto, Charlene si è accorta di stare poco bene dopo essere tornata a Monaco. “Ha capito di aver bisogno di aiuto. Era sopraffatta e non poteva affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o persino la vita familiare”. Diverse fonti sostengono che la Principessa al momento si trovi in una struttura di cura in Svizzera.