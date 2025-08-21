Negli ultimi anni gli eReader sono diventati compagni inseparabili per chi ama leggere, in viaggio come a casa. La loro forza è quella di garantire un’esperienza con sensazioni simili a quelle della carta, senza l’ingombro dei libri in borsa, e di permettere una lettura riposante per gli occhi anche dopo molte ore. Ma il mondo della tecnologia non si ferma mai: se fino a poco tempo fa questi dispositivi avevano un design piuttosto standard, oggi si arricchiscono di nuove idee e funzioni capaci di cambiare il nostro modo di usarli.
BOOX Palma 2 è l’eReader compatto che unisce la leggerezza di un libro digitale al design di uno smartphone. Potente, versatile e con batteria di lunga durata, è ideale per chi vuole leggere e restare connessa senza distrazioni.
Boox Palma 2
BOOX Palma 2 è un eReader che rompe gli schemi. Basta guardarlo per capire che non è il solito dispositivo: sembra uno smartphone, ma in realtà è un lettore con schermo a inchiostro elettronico pensato per leggere, studiare, prendere qualche appunto e persino gestire alcune app. Un prodotto che punta a essere non solo un eReader, ma un alleato quotidiano per chi cerca leggerezza, compattezza e funzioni intelligenti.
- Design compatto
- Sistema android
- Display e-Ink di qualità
- Autonomia elevata
- Mancano accessori inclusi
- Prezzo elevato per un ereader
- Slot SIM assente
Com’è fatto e cosa c’è nella confezione
La prima cosa che colpisce del BOOX Palma 2 è il suo formato compatto e tascabile. Con uno schermo da 6,13 pollici e un design allungato in stile smartphone, si distingue dai classici ebook reader rettangolari e più ingombranti. La scocca è sottile, leggera, elegante e facilmente impugnabile anche per lunghe sessioni di lettura. Questo lo rende perfetto per chi vuole portare sempre con sé un dispositivo da utilizzare in mobilità, senza doversi trascinare un tablet o un ebook reader più grande.
Nella confezione troviamo il dispositivo, un cavo USB-C per la ricarica e i collegamenti, oltre ai manuali rapidi di utilizzo. Non ci sono accessori superflui: tutto è essenziale, in linea con la filosofia minimalista del brand. La cura dei dettagli però è evidente, con pulsanti fisici laterali che permettono di voltare pagina senza toccare lo schermo, soluzione molto apprezzata dalle lettrici abituali.
A cosa serve BOOX Palma 2
Il BOOX Palma 2 non si limita a essere un semplice lettore di ebook. Il sistema operativo Android personalizzato permette di installare app come Kindle, Kobo, Audible o qualsiasi altra piattaforma di lettura e ascolto, trasformandolo in un dispositivo universale. Questo significa che non sei legata a un singolo ecosistema e puoi gestire tutti i tuoi contenuti in un unico luogo.
Lo schermo e-ink di nuova generazione assicura leggibilità ottimale anche alla luce diretta del sole e riduce al minimo l’affaticamento visivo. Inoltre, la retroilluminazione regolabile consente di leggere al buio senza disturbare gli occhi, con una luce calda o fredda a seconda delle preferenze (tutte le impostazioni sono regolabili scorrendo con il dito dall’alto verso il basso, come siamo abituate a fare sullo smartphone).
Un’altra funzione che sorprende è il Text-to-Speech, che permette di trasformare qualsiasi testo in audio, utile per chi ama “ascoltare” i libri mentre cammina o viaggia. La possibilità di personalizzare font, margini e interfaccia rende la lettura ancora più confortevole. A questo si aggiunge la comodità del formato compatto: puoi leggere in treno, in autobus, in coda al supermercato o mentre aspetti un’amica al bar, utilizzando una sola mano, senza la scomodità di un device troppo grande.
Specifiche tecniche
Dal punto di vista hardware, BOOX Palma 2 offre 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, uno spazio più che sufficiente per archiviare centinaia di ebook e documenti senza dover ricorrere a schede esterne. La presenza del sistema operativo Android lo rende molto più flessibile dei classici eReader, permettendo di personalizzarlo come un piccolo smartphone e installare le app più utili per la lettura e l’organizzazione personale (come email, note, reminder).
La batteria da 3.950 mAh garantisce un’autonomia di diversi giorni, anche con utilizzo intenso. Questo è uno dei grandi vantaggi rispetto a tablet e smartphone tradizionali: il consumo ridotto dello schermo e-ink consente di dimenticare il caricabatterie, almeno per una settimana.
Sul fronte della connettività troviamo Wi-Fi e Bluetooth, che permettono non solo di scaricare libri e app, ma anche di collegare cuffie wireless per sfruttare la funzione di lettura vocale o ascoltare audiolibri.
Boox Palma 2
Conclusioni
BOOX Palma 2 si posiziona come un prodotto di nicchia pensato per chi cerca qualcosa di diverso dal solito eReader. Non è un completo sostituto dello smartphone ma, grazie a qualche funzione intelligente e alla possibilità di aggiungere le app, diventa quasi un tablet, ideale per chi non vuole solo leggere, ma anche studiare o controllare le email senza le distrazioni tipiche dei dispositivi classici.
Il prezzo si colloca nella fascia medio-alta degli ebook reader (intorno ai 300 euro), giustificato solo per gli utenti che davvero necessitano delle funzioni in più, unite alla portabilità e a una buona potenza hardware.
Risulta ideale per studentesse, professioniste sempre in movimento o semplicemente appassionate di lettura che non vogliono limitarsi a un unico store. Non è pensato per chi cerca il minimo indispensabile e vuole solo un lettore economico, ma per chi apprezza la libertà di avere un dispositivo compatto, potente e versatile (che non sostituisce completamente lo smartphone).