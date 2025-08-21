BOOX Palma 2 è un eReader che rompe gli schemi. Basta guardarlo per capire che non è il solito dispositivo: sembra uno smartphone, ma in realtà è un lettore con schermo a inchiostro elettronico pensato per leggere, studiare, prendere qualche appunto e persino gestire alcune app. Un prodotto che punta a essere non solo un eReader, ma un alleato quotidiano per chi cerca leggerezza, compattezza e funzioni intelligenti.

Com’è fatto e cosa c’è nella confezione VOTO: 8

La prima cosa che colpisce del BOOX Palma 2 è il suo formato compatto e tascabile. Con uno schermo da 6,13 pollici e un design allungato in stile smartphone, si distingue dai classici ebook reader rettangolari e più ingombranti. La scocca è sottile, leggera, elegante e facilmente impugnabile anche per lunghe sessioni di lettura. Questo lo rende perfetto per chi vuole portare sempre con sé un dispositivo da utilizzare in mobilità, senza doversi trascinare un tablet o un ebook reader più grande.

Nella confezione troviamo il dispositivo, un cavo USB-C per la ricarica e i collegamenti, oltre ai manuali rapidi di utilizzo. Non ci sono accessori superflui: tutto è essenziale, in linea con la filosofia minimalista del brand. La cura dei dettagli però è evidente, con pulsanti fisici laterali che permettono di voltare pagina senza toccare lo schermo, soluzione molto apprezzata dalle lettrici abituali.