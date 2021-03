Come progettare e arredare casa con le app

editato in: da

Arredare casa è un passo davvero importante che richiede molta attenzione e massima cura dei dettagli: tutti vorremmo vivere in un appartamento o una villetta che rispecchi perfettamente i nostri gusti e la nostra personalità. Se si ha una casa piccola, molto spesso, si tende a non voler spendere troppo, così come se si vive in un appartamento che si sa non sarà mai quello per la vita. Ad ogni modo, è comunque molto importante creare un ambiente confortevole e rilassante, considerando che la casa è il luogo dove si trascorre la maggior parte del tempo. Il più grande errore da non commettere è proprio quello di scegliere complementi d’arredo con superficialità e poca attenzione: cerca di metterci lo stesso impegno che metteresti durante l’acquisto dei mobili per la sala o della cucina. Cerca di selezionare tappeti, lampade, vasi, cornici, quadri che più rispecchiano il tuo modo di essere e creare un’atmosfera rilassante.

A proposito di questo, è bene non appendere i quadri alla rinfusa, troppo in basso o in alto, ma a circa 160 centimetri da terra e poi, chissà, raggrupparli in un’unica soluzione. La cosa più importante, però, è proprio quella di creare aree monocromatiche: un ambiente total white, infatti, rischierebbe di diventare fin troppo asettico e definitivamente senza un’anima. Punta, invece, sulla vivacità di quadri e cornici, ma anche candele colorate per dare all’ambiente un po’ di tono e personalità. Infine, impegnati per non dare ai diversi ambienti della tua casa un tema prestabilito, in modo tale da non alterare la percezione della qualità del tuo luogo del cuore: sbizzarrisciti, dai pieno sfogo al tuo estro creativo per dare forma ad un nido unico e speciale.

Come arredare casa usando le app

Tutto ciò che hai letto finora è davvero molto interessante, ma forse ti starai chiedendo proprio da dove partire per organizzare la casa secondo i tuoi gusti e le tue idee. E hai pienamente ragione! A tal proposito, esistono ormai da tempo una serie di app per progettare e arredare casa gratuite. È arrivato il momento di smettere di fantasticare ed immaginare la tua casa come la vorresti, ora puoi davvero realizzare il tuo sogno su misura. Da oggi, infatti, puoi davvero realizzare virtualmente l’appartamento dei tuoi sogni utilizzando il tuo tablet o il tuo smartphone ed iniziare a dare vita al tuo progetto. Grazie a queste app per progettare casa, potrai visualizzare un ambiente in 3D senza troppi problemi e non importa se non sei un geometra o un architetto.

Poi, se hai appena cambiato casa e devi procedere all’acquisto di nuovi mobili e complementi d’arredo, utilizzare una app per arredare casa potrebbe davvero essere un valido aiuto per non commettere errori di cui sicuramente ti pentiresti in futuro. Da oggi puoi sfruttare tutta la tecnologia che hai a portata di mano e scoprire come potresti arredare la tua casa o come ti piacerebbe diventasse in pochissimi step. Le app di cui ti parleremo a breve sono davvero molto interessanti e ti permettono, oltretutto, di visualizzare in tempo reale come potrebbe diventare il tuo appartamento: carta da parati, mobili, pavimento e molto altro. Tutto solo ed esclusivamente dai tuoi device. Inizia ad arredare la tua casa senza difficoltà e divertiti a creare il tuo ambiente ideale!

Magic Plan

La prima app per progettare casa che ti presentiamo si chiama Magic Plan: fino a qualche tempo fa era disponibile solo per iOS, ma oggi è compatibile anche con il sistema Android. Ti sarà sufficiente scaricarla. È molto interessante come questa applicazione sia perfettamente in grado di rilevare le dimensioni di più locali per poi creare in maniera del tutto autonoma una planimetria, seguendo le indicazioni a schermo. Come fare? Inquadrando e facendo scorrere con la fotocamera la visuale la stanza. Così facendo, sarà molto facile individuare eventuali angoli, operazione necessaria ai fini del rilievo, ed intuire la presenza di oggetti, nonché la loro posizione. Una volta terminato questo processo, l’applicazione ti farà visualizzare la planimetria dei locali, unitamente alle varie misure.

Nel caso in cui le misure non dovessero essere compatibili completamente, puoi comunque apportare le modifiche necessarie, incrementandone o diminuendone proporzionalmente il valore. Una volta fatto questo, sarà sufficiente salvare in PDF per avere sempre un’immagine a portata di mano. Questa app, inoltre, offre anche la possibilità di disegnare la stanza che desideri progettare a mano libera, selezionando dal menù principale il piano ed il tipo di ambiente che desideri progettare. Questa app per progettare casa è disponibile in versione gratuita, ma per approfittare di alcune funzionalità è necessario sottoscrivere un abbonamento di 9,99 euro al mese. Potrebbe essere l’app che fa al caso tuo? Scaricala subito!

Roomle 3D

Anche Roomle 3D rientra fra le migliori app per progettare la casa dei tuoi sogni: puoi ideare ogni spazio, ma anche arredare e decorare gli ambienti a tuo piacimento. Si tratta di un’app premiata che permette di disegnare ogni planimetria in modo molto preciso e visualizzare gli spazi in scala, consentendo di applicare modifiche anche ai colori delle pareti, così come ai pavimenti e la scelta dell’arredamento perfetto. Roomle 3D vanta un catalogo che presenta una vastissima gamma di oggetti da poter utilizzare per arredare la casa e che potrai spostare e posizionare a tuo completo piacimento. Cambiane anche colori e dimensioni con un solo click!

Questa app per progettare casa è disponibile in versione gratuita, ma permette di lavorare su un progetto alla volta, offrendo un accesso limitato al catalogo. Puoi creare fino a 25 progetti, tutti con possibilità di essere salvati sul tuo device, ma è importante sottoscrivere un abbonamento mensile per non perderti neanche una novità e sfruttare al meglio il potenziale di questa applicazione.

Home Design 3D

Apprezzatissima è anche Home Design 3D, una soluzione semi-gratuita per progettare casa. Si tratta di una app che può essere scaricata gratuitamente, ma per accedere ad alcuni strumenti è obbligatorio abbonarsi. Questa app è ottima per realizzare planimetrie di vario genere, sia su tablet che smartphone in pochissime mosse, ma ovviamente noi consigliamo sempre di utilizzare il primo device. Uno schermo più ampio fa sicuramente la differenza! Dopo averla scaricata, fai tap sul simbolo “+” per iniziare a creare il tuo progetto di casa ideale: un nuovo disegno verrà creato istantaneamente e al quale potrai aggiungere componenti di vario genere.

Per prima cosa, preoccupati di aggiungere pareti al tuo modello per iniziare a dare forma vera e propria alla tua idea e questo lo puoi tranquillamente fare utilizzando gli strumenti presenti nel menù laterale di sinistra. Per aggiungere elementi al tuo modello, puoi cliccare su una serie di opzioni presenti sul menù in alto: Terreno per aggiungere, ad esempio, un giardino; Stanza per inserire un nuovo ambiente e Oggetti per arredare la casa con mobili, divani, tappeti e molto altro. Poi, con l’opzione Texture puoi comodamente modificare i colori di muri e pavimenti.

Homestyler

Il nome di questa app è davvero molto intuitivo: Homestyler, infatti, è un’applicazione pensata per arredare la casa. È tra le migliori in circolazione, una soluzione gratuita al 100% perfetta per ideare la casa che hai sempre sognato. Questa app ha aiutato nel corso degli anni moltissimi utenti ad arredare tutti gli ambienti della propria casa: dai divani ai tappeti, così come i soprammobili e l’arredamento in generale. Homestyler si basa su un principio di realtà aumentata, per la quale è possibile eliminare tutti i mobili già presenti nelle foto, con l’obiettivo di sostituirli con qualcosa di nuovo e moderno.

Scarica subito l’applicazione per iniziare ad arredare la tua casa: per prima cosa, scatta una foto della stanza che desideri mettere a nuovo e sfrutta l’opzione Catalogo per iniziare ad inserire vari e nuovi accessori. Dal catalogo, infatti, potrai scegliere tutto ciò che ti piace, posizionarlo secondo i tuoi criteri, ma anche spostarlo come preferisci. Attraverso altri strumenti, poi, puoi anche modificare l’intensità della luminosità, correggere eventuali difetti, scegliere il nuovo colore di pareti e pavimenti.

Houzz

Conosci già Houzz? È la seconda app per arredare casa che scegliamo di proporti. Se sei in cerca di una nuova ispirazione e hai tanta fantasia, questa potrebbe essere la soluzione perfetta per te! Cosa aspetti? Comincia subito ad arredare la tua casa in una nuova ottica! Dopo averla installata su smartphone o tablet, potrai accedere al vasto catalogo e consultare una serie di articoli ed accessori creati e pensati ad hoc da veri professionisti del settore. Interessante è come tu possa selezionare in completa autonomia la fascia di prezzo che preferisci e più vicina al tuo budget, selezionare la grandezza della stanza che vuoi arredare a nuovo e, ovviamente, verificare il mobilio che sarà ospitato al suo interno.

Houzz ti offre l’enorme possibilità di acquistare oggetti e accessori che hanno catturato la tua attenzione e che vedresti molto bene nel salotto di casa tua. Tutto questo è possibile cliccando, ad esempio, sul quadro che più ti interessa dalla sezione Prodotti: da qui, verrai indirizzato alla pagina dello shop virtuale per effettuare il tuo acquisto. Questa, insieme alla precedente app, è sicuramente tra le più utilizzate per arredare il proprio posto del cuore secondo idee e pensieri ben precisi.