Angelo Moriondo, perché è famoso e Google lo celebra col Doodle

Nella giornata del 6 giugno 2022, Google celebra Angelo Moriondo con il Doodle attraverso un’opera, realizzata da Olivia When, visibile nella home page proprio in questo giorno che corrisponde alla sua nascita nel 1851: chi era e perché era famoso.

Angelo Moriondo: chi era e perché è famoso

Ci ha pensato Google a ricordare una persona che ha fatto la storia attraverso un’invenzione che tutt’ora fa parte della nostra vita; Angelo Moriondo, celebrato dal Doodle di Google attraverso un’opera dell’artista Olivia When, è nato nel 1851 ed è stato un inventore e imprenditore.

Si tratta della prima persona ad aver brevettato la macchina per fare il caffè espresso, rivoluzionando così tutto il mondo. Torinese di nascita, Moriondo proveniva da un’intera famiglia di imprenditori, e lui ha ereditato il mestiere anche da suo nonno e suo padre; Angelo Moriondo ha svolto l’attività di albergatore e ristoratore, diventando proprietario del Grand Hotel Ligure in piazza Carlo Felice e dell’American Bar, nella sua città.

Era il 1884, quindi all’età di 23 anni, quando Angelo Moriondo registrò un brevetto per “nuovi apparecchi a vapore per la confezione economica ed istantanea del caffè in bevanda”, partendo da una riflessione importante. In quegli anni il consumo di caffè era già ben diffuso in tutta Europa, ma i tempi di attesa per poterlo avere al bar (ma anche a casa) erano davvero lunghi per via dell’infusione e necessitavano di un cambiamento.

Fu allora che Moriondo brevettò la prima macchina per il caffè espresso, formata da una caldaia verticale e da un sistema di tubi che permettevano di ottenere caffè attraverso l’uso di vapore e acqua. Nonostante sia stato il primo, però, Moriondo non riuscì a sfruttare l’occasione per avviare una produzione industriale, e questo è il motivo principale per il quale il suo nome, per quanto lui sia importante e conosciuto, non sia mai diventato popolare come altri che hanno agito dopo di lui, ma riuscendo a sfruttare la propria invenzione.

Angelo Moriondo: la celebrazione di Google

Google, per l’anniversario della nascita di Angelo Moriondo, ha deciso di dedicare alla sua persona e alla sua storia il Doodle del 6 giugno, modificando temporaneamente il logo nella homepage con un’opera realizzata dall’artista graphic designer Olivia When.

La cosa che lascia più stupiti è sicuramente il fatto che l’artista abbia realizzato il disegno proprio con il caffè: “Il mio obiettivo principale era mostrare l’opera di Moriondo, il concetto che c’era alla base, per legarla ai giorni nostri. È sorprendente come, sebbene sia una bevanda molto comune, qualcosa che puoi bere ogni giorno, ci sia sempre del rispetto per il caffè. Le persone che amano il caffè non lo danno mai per scontato e riescono ad apprezzarlo ogni volta. Spero che questo Doodle sia di ispirazione e porti le persone ad apprezzare la storia dietro l’invenzione di Angelo Moriondo”, ha spiegato l’artista che già in passato aveva lavorato a immagini per Google.

Per quanto riguarda il primo prototipo dell’inventore, non è stato conservato, ma nel 2018 è stata riprodotta una copia seguendo le istruzioni del brevetto originale, e attualmente si trova al museo delle macchine per il caffè del Gruppo Cimbali di Binasco, vicino Milano.