“Mai come nei film… o forse sì”: Lynn Painter scrive il libro più appassionante dell’estate

"Nothing Like the Movies", edito da Salani, è il romanzo d'amore di quest'estate e la sua autrice, Lynn Painter, ci ha svelato i suoi segreti

Getty Images Lynn Painter

Nothing Like the Movies – Mai come nei film, è arrivato in Italia, edito da Salani, l’attesissimo sequel del romanzo di Lynn Painter, Better than the Movies.

Lynn Painter, una delle scrittrici più amate del momento, ci trasporta ancora una volta nel mondo di Liz e Wes. I due si rincontrano proprio in quello stesso college che ha segnato la fine della loro storia. Wes si è finalmente ripreso dall’uragano di problemi che l’ha travolto, ma sa di aver spezzato il cuore di Liz quando l’ha lasciata. E ora è più determinato che mai a riconquistarla.

Lynn Painter ci ha svelato tutti i segreti del suo romanzo Nothing Like the Movies, pubblicato in Italia da Salani. Uno dei libri da leggere assolutamente quest’estate.

Cominciamo dal tuo romanzo, Nothing Like the Movies. In questa storia, Wes cerca di riconquistare Liz, ma non tutto fila liscio. Ci puoi raccontare qualcosa in più?

Certo. In questo libro ritroviamo Wes e Liz due anni dopo la loro prima storia, ambientata al college. Liz è tornata a casa per affrontare dei problemi familiari, e Wes cerca di riconquistarla con vari tentativi… non tutti riusciti, ovviamente! È una storia sulle seconde possibilità, ma anche sulle difficoltà che si incontrano nel tentativo di rimettere insieme i pezzi.

Come è nata l’idea di questi due personaggi?

L’ispirazione è partita da Liz. È una ragazza che adora i film romantici e sogna di vivere un amore da pellicola… ma poi si accorge che la realtà è un po’ diversa. Così finisce per scrivere, in un certo senso, la sua personale commedia romantica.

Le lettrici italiane sono pazze di Wes. Secondo te qual è il segreto del suo fascino?

Non saprei dire con certezza, ma posso dirti cosa piace a me: amo leggere di uomini scritti da donne, di quei personaggi maschili capaci di emozionare. E mi piacciono le storie che fanno stare bene, che regalano un po’ di leggerezza.

Sei anche tu un’appassionata di commedie romantiche?

Assolutamente sì! Sono cresciuta guardando quei film. Li adoro, mi fanno stare bene, e questo amore per le rom-com si riflette anche nei miei libri.

Tuo marito e i tuoi figli leggono i tuoi libri?

Sì! Mia figlia maggiore li ha letti, e anche due dei miei figli maschi li hanno letti. Uno di loro, però, ha passato [ride ndr].

Come è nata la tua passione per la scrittura?

È iniziato tutto in modo un po’ casuale. Non avevo mai pensato di scrivere, poi un giorno mia sorella mi ha suggerito di provarci dopo aver visto un talk show. Amo leggere, ma scrivere? Sembrava una follia! E invece ho iniziato così, per gioco, scrivendo cose tremende all’inizio. Poi ho frequentato un corso di scrittura e da lì è nato il mio primo vero romanzo.

Hai un autore o un’autrice preferita?

Ce ne sono molti! Mi piacciono autrici come Ali Hazelwood e Emily Henry, anche se non ho molto tempo per leggere quanto vorrei.

Conosci qualche autore italiano?

Purtroppo no, mi spiace. Avrei dovuto prepararmi meglio. Ma sono curiosa di scoprirne.

Un’ultima domanda: leggeremo ancora di Liz e Wes in futuro?

Inizialmente pensavo di no, non volevo scrivere un terzo libro su di loro per non forzare troppo la storia. Ma recentemente qualcuno mi ha dato un’idea molto interessante… Quindi chissà.