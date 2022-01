Amanda Lear: “Sanremo? Dopo il bidone ai Maneskin non ci sarò&#...

Amanda Lear a 83 anni è stata operata al cuore in una clinica a Zurigo e ora è più in forma che mai, come aveva già mostrato nella foto dall’ospedale, condivisa sul suo profilo Instagram.

Si vociferava di un incontro segreto con Charlene di Monaco, anche lei ricoverata in Svizzera, ma la musa di Dalì smentisce (LEGGI LA NOSTRA PRECEDENTE INTERVISTA). Nel suo futuro ci sono numerosissimi progetti, ma non Sanremo. Tutta colpa di quell’incomprensione coi Maneskin...

Andrai quest’anno al Festival di Sanremo?

Sanremo non è in programma. Ho visto che sono state scelte cinque soubrette molto diverse tra loro, per affiancare Amadeus. Quest’anno non mi hanno invitato come ospite dopo il bidone che ho tirato ai Maneskin nel 2021. Ma non è stata colpa mia, non ci siamo capiti. Sarà per un’altra volta. Comunque ci sono altri progetti, fra l’altro un bel documentario per Rai 2, realizzato dalla Rete tedesca Arte e che sarà presentato il 18 febbraio al Festival del Cinema di Parigi.

Dell’intervento al cuore cosa ci dici?

Ero pazza di gioia dopo l’intervento. Mi hanno messo una valvola nuova nel cuore attraverso un piccolissimo buco nell’arteria. Grazie a questa operazione ho subito avuto più ossigeno nel sangue e ho respirato meglio. Pazzesco, è una nuova tecnica inventata da due cardiologi francesi. Non ho nemmeno la cicatrice. Però, il disagio c’è stato con l’anestesia totale. Avevo un tubo in gola e per un paio d’ore sono stata incosciente. Il risveglio è stato un momento difficile, così come i giorni successivi all’intervento sono stati faticosi. Però, adesso sto bene, sono in gran forma, piena di energia e di progetti.

È vero che mentre ti trovavi a Zurigo per l’operazione hai incontrato Charlene di Monaco?

È una notizia totalmente falsa che si sono inventati. Non conosco Charlene e non l’ho mai incontrata, né a Zurigo né a Monaco. Sono le solite palle dei giornali di gossip.