Frasi sulla notte, le più emozionanti e suggestive

Il cielo scuro, nero come la pece, oppure rischiarato dalla luna. O ancora punteggiato di stelle. Il fascino della notte ha ammaliato artisti di ogni epoca, estrazione sociale e genere. Tanto che le frasi sulla notte e sulle sue suggestioni sono tantissime e hanno riempito discorsi, libri, poesia, musica e cinema.

Affascinanti immagini capaci di descrivere la notte in tutte le sue tante sfaccettatture. Da quella misteriosa e ricca di segreti, a quella che si traduce con passione e amore, fino al fascino che il buio porta con sé.

La notte sembra essere capace di trasformare i sogni in realtà, ma anche di vedere i propri incubi realizzarsi, infatti ci sono state tante interpretazioni da parte degli artisti che l’hanno voluta raccontare.

DiLei ha scelto le frasi sulla notte più belle e coinvolgenti, citazioni e aforismi nati dalla penna di artisti di ogni epoca.

Riflessioni sulla notte, le frasi più profonde

La notte porta consiglio, così ci è sempre stato detto. Sarà che in quelle ore siamo meno stimolati dall’esterno, sarà che il silenzio aiuta a raccogliere le idee, ma pensare di notte non solo dilata le riflessioni, ma a volte aiuta anche a prendere la decisione giusta. E così come quei momenti aiutano a pensare, sono state anche la scintilla per scrivere riflessioni sulla notte nate dalla penna di autori e autrici.

Le più emozionanti riflessioni sulla notte e sulle sue tante chiavi di lettura.

È di notte che si percepisce meglio il frastuono del cuore, il ticchettio dell’ansia, il brusio dell’impossibile e il silenzio del mondo. (Fabrizio Caramagna)

A volte, di notte, dormivo con gli occhi aperti sotto un cielo gocciolante di stelle. Vivevo, allora.

(Albert Camus)

Chissà perché la notte, come la gomma, è di un'infinita elasticità e morbidezza, mentre il mattino è così spietatamente affilato. (Banana Yoshimoto)

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

Penso spesso che la notte è più viva e intensamente colorata del giorno. (Vincent van Gogh)

So poco della notte

ma la notte sembra sapere di me,

e in più, mi cura come se mi amasse,

mi copre la coscienza con le sue stelle.

Forse la notte è la vita e il sole la morte.

Forse la notte è niente

e le congetture sopra di lei niente

e gli esseri che la vivono niente. (Alejandra Pizarnik)

Certe notti sono fatte per la tortura, o la riflessione, o il sapore di solitudine. (Poppy Z. Brite)

Sono convinto che quando pensi di avere tutte le risposte, la notte ti cambia tutte le domande.

(Charlie Brown)

(Charlie Brown) Ascoltate i pensieri, i presentimenti della notte, perché, in quella pace, come sommesso rumore lontano, si fa la coscienza sentire. (Niccolò Tommaseo)

La notte non porta consiglio. Ci promette la luna! (Fabrizio Caramagna)

Frasi sulla notte di William Shakespeare

Ha scritto commedie, tragedie, storie d’amore potenti e uniche: William Shakespeare in molte delle sue opere ha parlato della notte, ne ha tratteggiato il fascino e il mistero, lasciando in eredità a noi parole molto profonde e indimenticabili. Vissuto tra la metà del 1500 e fino al 1616, Shakespeare ha scritto tantissimo. Se si contano anche le collaborazioni la sua produzione conta ben 37 testi teatrali e 154 sonetti, oltre ad altre opere.

Le frasi sulla notte di William Shakespeare sono molto famose e spesso sono usate per fare dediche speciali o per ricreare la suggesione del buio e di quei momenti pregni di attrazione. Del resto il drammaturgo e poeta inglese ne ha scritto in opere molto eterogenee e l’ha descritta di volta in volta in maniera molto diversa.

Buonanotte, buonanotte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buonanotte finché non sarà mattino. (Romeo e Giulietta)

Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (La tempesta)

La tua virtù mi rassicura: non è mai notte quando vedo il tuo volto; perciò ora a me non sembra che sia notte, né che il bosco sia spopolato e solitario, perché tu per me sei il mondo intero; chi potrà dunque dire che io sono sola se il mondo è qui a guardarmi? (Sogno di una notte di mezza estate)

Tutti i giorni son notti per me, finché io non ti vedo, e giorni luminosi son le notti quando mi appari in sogno. (Sonetto 43)

È tutta colpa della luna, quando si avvicina troppo alla terra fa impazzire tutti. (Otello)

Dammi il mio Romeo; e quando egli morrà, prendilo e taglialo in piccole stelle, ed egli renderà così belo il volto del cielo, che tutto il mondo si innamorerà della bellezza della notte, e non presterà più nessun culto all’abbagliante sole. (Romeo e Giulietta)

Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

(Romeo e Giulietta)

Pensieri positivi sulla notte

Spesso la notte viene immaginata come un momento di grande mistero, celebre è – ad esempio – l’incipit di ogni storia che scrive Snoopy “Era una notte buia e tempestosa”. Ma la verità è che non c’è nulla da temere nella notte: il buio, anzi, può essere un momento di riposo, di riflessione, sono le ore dedicate ai sogni in cui esprimiamo tutta la nostra fantasia.

E quindi ecco i più bei pensieri positivi sulla notte, frasi che ne raccontano le tante ponìtenzialità, che ne descrivono quel fascino misterioso che tiene incantati con gli occhi rivolti verso il cielo, perché è proprio in quegli istanti che l’uomo si concede di immaginare, che la fantasia va oltre e i sogni sembrano quasi a portata di mano, come se potessero trasformarsi in breve in realtà.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l’alba prima del resto del mondo. (Oscar Wilde)

Una luna illumina migliaia di per sempre. (Meng Chiao)

Voi vedete il buio, io preferisco contemplare le stelle. Ognuno ha il suo modo di guardare la notte.

(Victor Hugo)

(Victor Hugo) Amo l’ora silenziosa della notte. Per i sogni beati possono quindi sorgere. (Anne Brontë)

È di notte che i pensieri si alzano in volo e che le pagine bianche del mio libro iniziano a riempirsi. Ma tra le righe rimangono sempre degli spazi vuoti, dei pensieri non scritti o dissipati nei rivoli delle indecisioni. Spesso è proprio in questi luoghi che ci perdiamo. E a volte non riusciamo più a venirne fuori. (Filippo Alosi)

I giorni vengono distinti fra loro, ma la notte ha un unico nome. (Elias Canetti)

Il silenzio della notte, che rimodella ogni confusione del giorno. Quasi che la notte fosse luce. (Don Dino Pirri)

È bella di notte la città. C’è pericolo ma pure libertà. Ci girano quelli senza sonno, gli artisti, gli assassini, i giocatori, stanno aperte le osterie, le friggitorie, i caffè. Ci si saluta, ci si conosce, tra quelli che campano di notte. Le persone perdonano i vizi. La luce del giorno accusa, lo scuro della notte dà l’assoluzione. Escono i trasformati, uomini vestiti da donna, perché così gli dice la natura e nessuno li scoccia. Nessuno chiede di conto di notte. Escono gli storpi, i ciechi, gli zoppi, che di giorno vengono respinti. È una tasca rivoltata, la notte nella città. Escono pure i cani, quelli senza casa. Aspettano la notte per cercare gli avanzi, quanti cani riescono a campare senza nessuno. Di notte la città è un paese civile. (Erri De Luca)

Frasi sulla notte dalle canzoni

La musica ha raccontato il buio, il riposo, la riflessione e – per tutte queste ragioni – ci sono tantissime frasi sulla notte tratte dalle canzoni. Molto famose, che tutti noi abbiamo senza dubbio cantato almeno una volta nella vita. E poi ci sono canzoni intere dedicate alla notte, al fascino e lo struggimento che porta con sé.

E quando arriva la notte

E resto sola con me

La testa parte e va in giro

In cerca dei suoi perchè

Né vincitori né vinti

Si esce sconfitti a metà

La vita può allontanarci

L’amore continuerà. (La notte – Arisa)

Buonanotte tra le stelle e la stanza

Per sognarti devo averti vicino

E vicino non è ancora abbastanza

Ora un raggio di sole si è fermato

Proprio sopra il mio biglietto scaduto

Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè

Buonanotte, questa notte è per te (Buonanotte fiorellino – Francesco De Gregori)

Frasi sulla notte in inglese

Come in italiano ci sono moltissimi citazioni e aforismi molto suggestivi, vi sono anche frasi sulla notte in inglese. Da dedicare e da dedicarsi per un pensiero ancora più speciale e unico.

Parole famose, che sono state tramandate nel tempo e lasciate come preziosa eredità a noi. Per guardare la notte e apprezzarne le tante, meravigliose e diverse sfumature. Le frasi indimenticabili sulla notte in inglese.

There is something haunting in the light of the moon; it has all the dispassionateness of a disembodied soul, and something of its inconceivable mystery. C’è qualcosa di inquietante nella luce della luna; ha tutta la spassionatezza di un’anima disincarnata, e qualcosa del suo mistero inconcepibile. (Joseph Conrad)

I have loved the stars too fondly to be fearful of the night.

Ho amato le stelle troppo affettuosamente per aver paura della notte.

(Sarah Williams)

Ho amato le stelle troppo affettuosamente per aver paura della notte. (Sarah Williams) In day-time we investigate, but at night believe. Durante il giorno indaghiamo, ma di notte crediamo. (Henry James Slack)

And I love to listen to the stars at night. It is like listening to five hundred million little bells. E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine de Saint-Exupéry)

Only in the darkness can you see the stars.

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle.

(Martin Luther King Jr.)

Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle. (Martin Luther King Jr.) Whoever thinks of going to bed before twelve o’clock is a scoundrel. Chiunque pensa di andare a letto prima di mezzanotte è un mascalzone. (Samuel Johnson)

Frasi sulle notti insonni

Capita di non dormire, di passare lunghissime interminabili ore senza riuscire a chiudere occhio. Può accedere per colpa dei pensieri, o delle emozioni, o ancora per l’attesa del nuovo giorno, ma non è così poco frequente. Infatti ci sono molte frasi sulle notti insonni che raccontano dei tanti tumulti interiori che attraversano la mente di una persona che soffre di insonnia.

Ecco gli aforismi e le citazioni più celebri.