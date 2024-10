Frasi di buona serata, le più belle per terminare la giornata

Le frasi di buona serata più belle ed emozionanti per chiudere in bellezza la giornata con chi vuoi tu.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi per augurare buona serata

Per concludere la giornata in modo positivo e bello non c’è niente di meglio delle frasi buona serata. Citazioni e aforismi che aiutano a mettere un punto e a chiudere un giorno fatto di impegni, avvenimenti, ma anche riflessioni.

La sera è quel momento in cui ci si siede e, finalmente, si riposa, tirando un po’ le somme di ciò che è accaduto in precedenza. Un istante fatto di bellezza, in cui pensare alla vita e a quello che si desidera ancora.

DiLei ha raccolto le frasi buona serata più belle, originali ed emozionanti, da inviare a chi vuoi.

Come augurare una bella serata?

Come augurare una bella serata a chi è importante per te? Il messaggio di buona serata (come quello del buongiorno) è sempre gradito e rappresenta il modo perfetto per far capire a qualcuno che conta davvero, regalandogli un sorriso alla fine di una lunga giornata.

Ti auguro una serata dolce e serena, proprio come il sole che tramonta.

Buona serata tesoro, che tu possa vivere momenti di grande pace e tranquillità.

Questa sera rilassati e goditi una splendida serata. Ciò che meriti è tanto riposo e tranquillità.

Che questa serata ti porti momenti di riposo, dolcezza e serenità, ma soprattutto tanta positività.

Buona serata, sii felice, la vita è una sola e dobbiamo assaporarla al massimo!

Buona serata, spero che questa notte ti porti solamente pensieri belli, felici e positivi.

Mi auguro che la tua sia una serata gioiosa e colorata! Buona serata a te!

Ti auguro di concludere con il sorriso questa serata. Guarda con gratitudine a tutto ciò che hai avuto oggi e preparati a vivere qualcosa di bellissimo domani! Buona serata!

Ogni serata rappresenta un’opportunità per ricaricare le energie e per riflettere. Buona serata a te, persona meravigliosa!

Auguro una buona serata a te e a tutta la tua bellissima famiglia. Spero che per voi sia un momento di affetto e di condivisione.

Concludi questa lunga giornata circondato dall’amore di chi ami. Buon riposo e buona serata!

Frasi di buona serata divertenti

Si può augurare buona serata anche in modo divertente, con frasi che fanno sorridere e mettono di buonumore. L’antidoto perfetto per una giornata andata storta e per ritrovare la grinta di affrontare un nuovo giorno.

Spero che la tua serata sia leggera, anzi leggerissima, proprio come una piuma! Buona serata, ricordati di rilassarti e di sorridere!

Grazie, ho trascorso una serata davvero meravigliosa. Ma non è questa. (Groucho Marx)

Preparati a vivere una serata rilassante, ma soprattutto spassosa! Buona serata, mia stella luminosa! Non smettere mai di brillare!

Frasi buona serata famose da condividere su WhatsApp

Se cerchi delle frasi buona serata da inviare su WhatsApp ti consigliamo di prendere spunto dai grandi nomi della letteratura e dalle frasi di personaggi famosi.

Citazioni e aforismi profondi a cui aggiungere il tuo personale “buona serata”, per un augurio davvero speciale e meraviglioso.

Ogni serata ci offre l’opportunità di ricominciare. Buona serata e sii pronto/a per nuove avventure. (Oprah Winfrey)

Pensa al mattino. Agisci nel pomeriggio. Mangia alla sera. Dormi di notte. (William Blake)

Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera. (Salvatore Quasimodo)

Alla sera della vita ciò che conta è aver amato. (San Giovanni della Croce)

La stella della sera, messaggera d’amore. (John Milton)

La sera, come tutte le sere, venne la sera. Non c’è niente da fare: quella è una cosa che non guarda in faccia a nessuno. Succede e basta. Non importa che razza di giorno arriva a spegnere. Magari era stato un giorno eccezionale, ma non cambia nulla. Arriva e lo spegne. Amen. (Alessandro Baricco)

La luce del crepuscolo si attenua: inquieti spiriti sia dolce la tenebra al cuore che non ama più! (Dino Campana)

Alla sera della vita saremo giudicati sull’amore. (San Giovanni Della Croce)

L’aria fresca della sera è il respiro del vento che si addormenta placido tra le braccia della notte. (Umberto Eco)

Quando si è molto tristi si amano i tramonti. (Antoine De Saint-Exupéry)

La verità come la luce acceca. La menzogna, invece, è un bel crepuscolo, che mette in valore tutti gli oggetti. (Albert Camus)

Ragione, io ti sacrifico alla brezza della sera. (Aimè Cèsaire)

Mi piaceva uscire la sera e avere un bell’uomo al mio fianco che mi diceva quanto ero bella o quanto grande era la mia arte. (Tamara De Lempicka)

Finché ho scritto poesie di sfuggita le cose sono andate tranquille, il lavoro di giorno, l’amore di sera, i versi di notte. (Leonardo Sinisgalli)

Scende la sera: ancora ci lasciate o immagini care della terra, alberi, animali, povera gente chiusa dentro i mantelli dei soldati, madri dal ventre inaridito dalle lacrime. (Salvatore Quasimodo)

È sera, ed è tempo che i fiori chiudano le loro corolle. Lascia che mi sieda al tuo fianco e comanda alle mie labbra di fare ciò che si può fare in silenzio nella debole luce delle stelle. (Rabindranath Tagore)

Dopodiché, crepuscolo dell’universo. Sopra le macerie del mondo strumentale, si arrampica il tempo universale. (Günter Grass)

C’è nel giorno un’ora serena che si potrebbe definire assenza di rumore, è l’ora serena del crepuscolo. (Victor Hugo)

Dilegua l’eco della campana del tempio: persiste la fragranza delicata dei fiori. Ed è sera. (Tiziano Terzani)

Rende stupidi anche i saggi l’amore, amore mio. (Andrea Bocelli)

Quella sera avevo l’onore di vedervi bella; poiché in Voi la bellezza è lume che va e viene a vostro talento. (Antonio Fogazzaro)

Nella sera sarai esaminato sull’amore. Impara ad amare Dio come Egli vuole essere amato e lascia il tuo modo di fare e di vedere. (San Giovanni Della Croce)

La sera è quel momento della giornata in cui anche le anime tormentate ritrovano un po’ di tranquillità, poiché riaffiora la speranza che il domani possa essere migliore. (Michele Scirpoli)

Un tempo, le coppie d’amanti prima di separarsi cercavano una stella, su cui i loro sguardi la sera potessero incontrarsi. (Christa Wolf)

E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo. (Pablo Neruda)

Un muro è fatto per essere disegnato, un sabato sera per far baldoria e la vita è fatta per essere celebrata. (Keith Haring)

Tutti i grandi uomini sono dei sognatori. Vedono cose nella leggera foschia primaverile, o nel fuoco rosso della sera d’un lungo inverno. (Woodrow Wilson)

E chiara nella sera, tu sarai la luna che non c’è. (Andrea Bocelli)

Io ti ricordo, Narciso, avevi il colore della sera, quando le campane suonano a morto. (Pier Paolo Pasolini)

Noi farfalle si vive un giorno solo e quando son le sei di sera si han già le palle piene. (Altan)

La sera insegna ad attendere il giorno, che arriva come sempre, a chiudere i passaggi della notte. (Franco Battiato)

Lenta e rosata sale su dal mare la sera di Liguria, perdizione di cuori amanti e di cose lontane. (Vincenzo Cardarelli)

Rubi minuti alla sera. Li chiami: “vita”. Respiri. (Alessandro Baricco)

Una serata ben vissuta porta una pace indescrivibile. (George Bernard Shaw)

Ragione, io ti sacrifico alla brezza della sera. (Aimè Cèsaire)

Odore buono del cielo sull’erbe, pioggia di prima sera. (Salvatore Quasimodo)

Nella tua testa, un tramonto può andare avanti per giorni. (Yoko Ono)

Pensieri della sera sulla vita

La sera è il momento perfetto per fare dei pensieri profondi e per riflettere a tutto tondo sulla vita e su ciò che si desidera. Lo spunto arriva proprio da alcune frasi da inviare e da leggere a voce alta, per emozionare chi vuoi tu.

Ogni sera, prima di dormire, bisogna tenere a battesimo il silenzio. (Giancarlo Stoccoro)

Controluce a tramonti di pesca e zucchero. E il sole dentro la sera come il nocciolo nel frutto. Agosto. I bambini mangiano pane nero e luna piena. (Federico Garcia Lorca)

Le idee con cui m’alzo, la mattina, non sono mai quelle con cui mi corico, la sera. (Roberto Gervaso)

Terrazze d’estate o caminetti d’inverno, pizzerie o discoteche, trattorie o birrerie: la sera italiana è la consolazione ufficiale, la licenza quotidiana, il momento del relax e del recupero. È un narcotico consentito, e non conduce allo stupore alcolico di altri paesi. (Beppe Severgnini)

Con un abito da sera e una cravatta bianca chiunque, anche un agente di cambio, può far credere di essere una persona civile. (Oscar Wilde)

Una serata passata a leggere grandi libri è per la mente ciò che una vacanza in montagna è per l’anima. (André Maurois)

Nessuno sa che cosa gli porterà la sera. (Varrone)

M’era, giovane, lieta la mattina e di pianto la sera; ora più vecchio io dubitando il mio giorno inizio, ma mi è santa e serena la mia sera. (Friedrich Holderlin)

Alle antiche sere e alla musica lontana. (Robert Kincaid)

Io che cerco me stesso da mattino a sera, figurarsi se voglio scovare un altr’uomo introvabile. (Bruno Barilli)

La cura per ogni cosa è un dolce tramonto sul mare. Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. (Fabrizio De André)

La sera non è una fine e nemmeno un principio, ma è crescere, esteso a entrambi i lati. (Rainer Maria Rilke)

Non si parla alle dieci del mattino, a una donna, come le si parla alle dieci di sera – il sole ha una severità che intimidisce gli uomini; la notte, al contrario, dà agli amanti tutto il coraggio che toglie agli altri uomini. (Alphonse Karr)

Alcuni lodano la mattina ciò che alla sera criticano, ma pensano sempre che l’ultima opinione è quella giusta. (Alexander Pope)

Ci sono solamente due tragedie nella vita: una è non ottenere ciò che il cuore desidera, l’altra è ottenerlo. (Oscar Wilde)

Venere stessa che ancora sorge a sera, splende chiara, ma non compare per tanto tempo nel cielo, come noi nei nostri anni più felici. (William Wordsworth)

Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione. (Daniel Pennac)

Nel quartiere borghese c’è la pace di cui ognuno dentro si contenta, anche vilmente, e di cui vorrebbe piena di ogni sera l’esistenza. (Pier Paolo Pasolini)

Le cose più belle della vita non possono essere viste né toccate, ma sentite nel cuore. (John Keats)

Al mattino presto, il morale è più alto. Durante il giorno s’abbassa. A sera i pensieri volano a casa. (Sun Tzu)

Quanto sarebbero buoni gli uomini, se ogni sera prima di addormentarsi rievocassero gli avvenimenti della giornata e riflettessero a ciò che v’è stato di buono e di cattivo nella loro condotta! (Anna Frank)

Nel suo blu profondo, la sera è come un fiore scuro. (F. Scott Fitzgerald)

La notte era più silenziosa di una stella. (Emily Dickinson)

È la sera che fa sì che si ricordi che non siamo più degli dei. (Charles Dickens)

Nell’azzurro del cielo del pomeriggio non c’è nulla, se non la promessa della sera. (Albert Camus)

E poi arriva la sera: frasi e proverbi

Riflessioni, proverbi e frasi: l’arrivo della sera ci spinge a riflettere a ragionare non solo su ciò che è accaduto durante il giorno, ma anche su quello che verrà.

Per augurare una buona serata a qualcuno che è importante per te puoi usare i proverbi della saggezza popolare e le frasi che svelano la potenza di una fine (rappresentata dalla sera) e la speranza di un inizio (il giorno che verrà).

Acqua di sera, fresco di mattina. (Proverbio sardo)

La vita è il fine e il dì loda la sera. (Proverbio)