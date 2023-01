Frasi di buon compleanno per figlio o figlia: gli auguri più veri

Fonte: 123RF Buon compleanno figlio o figlia: citazioni e aforismi famosi

Il compleanno è un giorno speciale, gli anni passano – è vero – e portano con sé gioie e dolori. Ma ogni compleanno è un traguardo, uno dei momenti più belli e importanti per augurare a un figlio o una figlia il meglio che la vita possa loro donare.

Non importa se i figli sono ancora piccoli, adolescenti oppure adulti, per una mamma e un papà vederli crescere è una gioia immensa. Vederli maturare e affrontare ogni giorno con forza e tenacia, senza farsi abbattere da niente e da nessuno.

Quanti ostacoli hanno affrontato i tuoi figli? E tu genitore sei sempre stato al loro fianco. Il primo giorno di scuola, il diploma, la laurea, il lavoro dei sogni, il matrimonio, l’arrivo di un figlio. E quale migliore occasione, se non il compleanno, per fare gli auguri più veri e sinceri? Vediamo gli aforismi e le frasi famose da dedicare a un figlio o una figlia nel giorno del suo compleanno.

Frasi di buon compleanno per figlio

A volte basta davvero poco per rendere il compleanno di un figlio un giorno speciale e memorabile. Non servono grandi gesti i regali costosi, spesso un piccolo pensiero fatto col cuore, accompagnato dalle parole giuste – che vengono dal cuore – è tutto ciò che una persona desidera nel giorno del suo compleanno.

Il tempo passa, lo sappiamo, ma i figli restano sempre un po’ bambini per le loro mamme e i loro papà. E allora vediamo una selezione di frasi di buon compleanno per un figlio scelte per te da DiLei:

Gli anni passeranno e un giorno guarderai tuo figlio come un uomo e ti sentirai incredibilmente orgoglioso del fatto che si prenda cura di sé, sia sicuro, che offra un contributo e, si spera, che vada molto oltre te nel campo della sua vita. (Steve Biddulph)

Alla fine, ciò che conta non sono gli anni della tua vita, ma la vita che metti in quegli anni. (Abraham Lincoln)

Oggi sei più vecchio di quanto tu sia mai stato, e più giovane di quanto sarai mai. (Eleanor Roosevelt)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri)

Cerca di essere sempre te stesso, così un giorno potrai dire di essere stato l’unico. (Jim Morrison)

È negli occhi di un figlio, nei suoi occhi sereni e profondi, che nasce la luce del mondo. (Fabrizio Caramagna)

Non sappiamo cosa sia l’amore di un genitore per un figlio fin quando non diventiamo genitori noi stessi. (Henry Ward Beecher)

Il bello di invecchiare è che non si perdono tutte le altre età che sono state. (Madeleine L’Engle)

Quando mio figlio mi tiene per mano, ogni strada del mondo è la strada giusta. (Fabrizio Caramagna)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino: “Eri un desiderio dentro al cuore”. (Rabindranath Tagore)

Non sono la carne e il sangue, ma è il cuore a renderci padri e figli. (Friedrich Schiller)

Prendere la decisione di avere un figlio è importante. È decidere di avere per sempre il tuo cuore in giro al di fuori del corpo. (Elizabeth Stone)

Frasi di buon compleanno per figlia

I figli sono un dono prezioso, la cosa più bella nella vita di ogni genitore. Spesso però non è facile accudirli, sia quando sono molto piccoli – ed è difficile comprendere i loro desideri – sia quando crescono e vogliono essere autonomi, e i genitori devono lasciarli “volare”, per vederli cadere e rialzarsi, tendendo loro una mano quando ne hanno bisogno.

I figli sono un pezzo di cuore, entrano nell’anima dei genitori ancor prima di nascere, e da lì non se ne vanno mai. Spesso non è facile trovare le parole giuste per esprimere l’amore che si prova per loro, ma in questa selezione trovi le più belle frasi di compleanno per una figlia, da dedicare in un giorno così speciale:

L’età non si misura in anni. La natura non distribuisce equamente l’energia. Alcune persone sono nate vecchie e stanche mentre altre diventano forti a settant’anni. (Dorothy Thompson)

Non si smette di ridere invecchiando, si invecchia quando si smette di ridere. (George Bernard Shaw)

Una figlia. Uno sbalordimento. Una perfezione. La cosa più nuova al mondo. Così piccola. Così piena di segreti. E ogni giorno porta nuove meraviglie: poiché ogni sorriso, ogni gesto è un incanto, ogni cosa è inattesa. (Pam Brown)

La giovinezza è felice, perché ha la capacità di vedere la bellezza. Chiunque conservi la capacità di cogliere la bellezza non diventerà mai vecchio. (Franz Kafka)

Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. (John Lennon)

Mentre noi cerchiamo di insegnare ai nostri figli tutto della loro vita, loro ci insegnano che cosa conta davvero nella vita. (Angela Schwindt)

Fino a quando non avrai un figlio tuo, non saprai mai cosa significhi. Non conoscerai mai la gioia oltre la gioia, l’amore oltre il sentimento che risuona nel cuore di un padre mentre guarda suo figlio. (Kent Nerburn)

Grande è sempre l’amore materno, ma gioca nel sublime quando mescolato con l’ammirazione per il figlio amato. (Angel Ganivet)

Si vive solo il tempo in cui si ama. (Claude Adrien Helvetius)

C’è qualcosa di simile a un filo d’oro che attraversa le parole di un uomo quando parla a sua figlia; gradualmente nel corso degli anni quel filo diventa abbastanza lungo da intesserne un panno d’oro puro che è amore. (John Gregory Brown)

Il tempo è lungo ma la vita è breve. (Stevie Wonder)

Il modo in cui trascorriamo il nostro tempo definisce chi siamo. (Jonathan Estrin)

I figli sono come gli aquiloni: gli insegnerai a volare, ma non voleranno il tuo volo. Gli insegnerai a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Gli insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto. (Madre Teresa di Calcutta)

Dedica a mio figlio per il suo compleanno

L’amore per i propri figli è un sentimento unico e raro, un bene profondo e viscerale, che i genitori provano sin dal momento in cui vedono quelle due righette sul test di gravidanza. È un affetto senza eguali, che cresce ogni giorno, insieme al proprio bambino.

Sin dal primo compleanno, questo resta un giorno tanto speciale, da festeggiare con tutta la gioia che un figlio merita. E allora vediamo quali sono le frasi che DiLei ha selezionato per te, per aiutarti a scrivere una dolce dedica di buon compleanno al figlio:

Saper invecchiare è il capolavoro della saggezza, e una delle cose più difficili nell’arte difficilissima della vita. (Henri Frédéric Amiel)

Un bambino sulle spalle di suo padre: nessuna piramide o colonna dell’antichità è più alta. (Fabrizio Caramagna)

Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te… Io sì, che avrò cura di te. (Franco Battiato)

Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. (Bob Hope)

C’è qualcosa di più triste che invecchiare, ed è rimanere bambini. (Cesare Pavese)

C’è chi invecchia e chi matura. (Roberto Gervaso)

Chi ama profondamente non invecchia mai neanche quando ha cent’anni. Potrà morire di vecchiaia ma morirà giovane. (Romano Battaglia)

Mio tenero germoglio, che non amo perché sulla mia pianta sei rifiorita, ma perché sei tanto debole e amore ti ha concesso a me. (Umberto Saba)

Le lacrime e le paure di un padre sono invisibili, il suo amore è silenzioso, ma la sua cura e protezione rimangono come un sostegno forte per tutta la vita. (Ama H. ​​Vanniarachchy)

Buon compleanno figlia mia

E quale miglior modo di dire: “Buon compleanno, figlia mia” se non con un dolce pensiero, un regalo speciale che viene dal cuore. Il giorno del compleanno è l’occasione per dire ai propri figli quanto sono importanti, quanto li amiamo.

Una figlia, per un padre e una madre, non cresce mai. E allora ecco alcune delle più belle frasi che un genitore può dedicare alla sua amata figlia nel giorno del suo compleanno:

Amali, nutrili, insegna loro la disciplina e lasciali liberi. Così avrete un buon rapporto per tutta la vita. (Marry G. L. Davis)

Un figlio è la seconda data di compleanno di un genitore. (Fabrizio Caramagna)

C’è così tanto da insegnare ai figli e il tempo scorre così veloce. (Erma Bombeck)

Poesie buon compleanno figlia

Il giorno del compleanno di una figlia è un’occasione che merita di essere onorata con i più bei pensieri, con abbracci, festeggiamenti, coccole e carezze che vengono dal cuore. E perché allora non cogliere il momento per celebrare questa ricorrenza così speciale con le parole e i pensieri di grandi poeti che conosciamo e che hanno fatto la storia?

DiLei ha scelto per te alcune delle più belle poesie che potete dedicare per dire buon compleanno figlia mia, dei versi così dolci e profondi che potete usare per scrivere una dedica speciale e stupire chi amate nel giorno più bello e importante dell’anno. Con queste poesie così profonde potete rendere questa festa ancor più magica e memorabile: