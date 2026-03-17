Il mostro dentro casa: l’inchiesta partita dal racconto di una figlia

Arrestati un giornalista e una docente. La denuncia del padre dopo la scoperta ha dato il via a un’indagine su immagini e video di minori

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123 RF Grooming

Tutto comincia con una frase pronunciata in casa. Una frase semplice, ma sufficiente a far scattare un’indagine che oggi scuote profondamente l’opinione pubblica. “Ho trovato delle foto nel computer di mamma”. È da questa confidenza fatta al padre che prende avvio l’inchiesta che ha portato all’arresto di due persone: un giornalista con un passato ai vertici dell’informazione televisiva e una docente di liceo. Le accuse sono gravissime: violenza sessuale su minori, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due avrebbero scambiato per mesi immagini e video che ritraevano minori. Tra quei file, secondo l’ipotesi accusatoria, comparirebbero anche immagini della figlia della donna e di altri bambini appartenenti alla stessa famiglia.

La vicenda emerge quando la ragazza, utilizzando il computer della madre, si imbatte in una chat e in alcuni file che la riguardano. La scoperta la spinge a parlarne con il padre, separato dall’insegnante. È lui a rivolgersi ai carabinieri e a presentare denuncia. Da quel momento parte un’indagine che porta al sequestro di computer, telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi informatici tra Roma e il Veneto. Gli investigatori analizzano i supporti digitali e riescono a recuperare conversazioni, fotografie e video che in parte erano stati cancellati.

Secondo quanto ipotizzato dagli inquirenti, nelle chat i due indagati si sarebbero scambiati materiali riguardanti minori accompagnati da commenti di natura sessuale. Gli investigatori sospettano inoltre che alcuni contenuti sarebbero stati realizzati dalla donna e inviati all’uomo.

L’arresto del giornalista è avvenuto a Roma, alla stazione Termini, mentre scendeva da un treno di ritorno da un viaggio. Nello stesso momento, nella provincia di Treviso, i carabinieri eseguivano la misura cautelare nei confronti della docente.

Gli investigatori parlano di una grande quantità di file e di dati contenuti nei dispositivi sequestrati. L’analisi del materiale, spiegano gli inquirenti, avrebbe permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati. Ora saranno gli interrogatori e il proseguimento delle indagini a chiarire nel dettaglio i fatti e le eventuali responsabilità.

Ma questa storia racconta anche qualcosa di più grande.

Negli ultimi anni si parla spesso di grooming, cioè dell’adescamento online dei minori da parte di adulti sconosciuti. È un fenomeno reale e pericoloso, ma la realtà che emerge da molte indagini giudiziarie è spesso diversa.

Nella maggior parte dei casi di violenza sui minori il pericolo non arriva da fuori.

È qualcuno che il bambino conosce. Qualcuno di cui si fida. Qualcuno che fa parte della famiglia o dell’ambiente più vicino. Il mostro, molto spesso, è dentro casa.

Ed è forse proprio questo l’aspetto più difficile da accettare. Continuiamo a immaginare il male con un volto preciso: marginale, riconoscibile, lontano dalla nostra quotidianità. Ma la realtà è più complessa.

Le persone coinvolte in questa vicenda – secondo quanto emerso finora – sono una docente di liceo e un giornalista che ha ricoperto ruoli importanti nel mondo dell’informazione. Persone integrate, rispettate, apparentemente insospettabili.

Ed è proprio questo che dovrebbe farci riflettere: il male non ha sempre il volto che ci aspettiamo.

C’è però un elemento che non dovrebbe passare inosservato. Se oggi questa vicenda è emersa è perché qualcuno ha trovato il coraggio di parlare. Una figlia.

I bambini i mostri sanno riconoscerli. Sta agli adulti avere il coraggio di ascoltarli.

Quando raccontano qualcosa che li spaventa, quando dicono di avere paura, vanno ascoltati e vanno creduti. Perché difendere i più piccoli non è solo un compito delle istituzioni. È una responsabilità che riguarda tutti.