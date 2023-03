Wanda Ferragamo, l’imprenditrice

Fonte: Ansa Wanda Ferragamo è stata un'imprenditrice di successo

Il mondo della moda è il fiore all’occhiello dell’Italia che nel corso degli anni ha sfornato veri e propri talenti che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Alcuni personaggi erano destinati a splendere, altri si sono affermati quasi per caso, ma da subito si sono contraddistinti per la loro bravura. Wanda Miletti, conosciuta ai più come Wanda Ferragamo è stata una pioniera della moda e una donna che ha saputo reinventarsi tenendo fede ai suoi principi. Alla morte del marito, ha preso in mano l’azienda e ha fatto suoi gli ideali di Salvatore ponendosi alla testa di un’azienda florida che ha fatto la storia del made in Italy. Tutto questo lo ha realizzato senza mai perdere di vista la famiglia e l’armonia non solo dei prodotti, ma anche nei rapporti umani e con i suoi dipendenti.

Il primo incontro e il colpo di fulmine

Nata il 18 dicembre 1921 a Bonito in Irpinia, paese di origine di Salvatore Ferragamo, Wanda eredita l’integrità morale dal padre medico e la passione per la cucina dalla madre. Quando incontra Salvatore per la prima volta è l’estate del 1940, lei ha 19 anni e ha dovuto affrontare la tragica morte del fratello e successivamente quella della madre che non ha retto al dolore. Lui invece ne ha 42 ed è molto apprezzato in paese per la sua attività.

Durante una visita di Salvatore al padre di Wanda, tra i due scatta la scintilla. La ragazza si complimenta con lui per aver contribuito all’eleganza femminile, parole semplici, ma che colpiscono l’uomo e nel novembre del ’40 decidono di sposarsi. La loro è una vita felice coronata dalla nascita di sei figli, tre maschi e tre femmine. Wanda sostiene l’attività del marito senza mai partecipare in prima persona, fino a quando non sarà costretta a farlo. Nel 1960 Salvatore Ferragamo muore a seguito di una malattia contratta un paio di anni prima in Australia. A 39 anni Wanda si trova da sola, con sei figli e un’azienda da portare avanti, nonostante sia distrutta dal dolore.

Sensibilità e intuito sono state le armi segrete di Wanda

L’affetto, il sostegno della famiglia e dei dipendenti non le mancano, allora Wanda con spirito combattivo si rimbocca le maniche e prende in mano le redini di un’azienda che traghetterà con maestria e dedizione al rinnovamento. Con l’aiuto dalle figlie maggiori Fiamma e Giovanna che si occupano dei progetti creativi e del nipote Jerry, realizza tutte le idee lasciate in sospeso da Salvatore, ma dandogli la sua impronta. Grazie a lei l’azienda compie il grande passo, si lancia nel campo dell’abbigliamento, degli accessori e dei profumi.

Il segreto del successo di Wanda sta tutto in un intuito incredibile che le ha permesso di capire le tendenze del momento e i desideri della sua clientela. Un intuito nato da una sensibilità che ha messo in campo anche durante il suo lavoro. Wanda ha sempre posto grande attenzione ai problemi delle persone che la circondavano. Per lei l’azienda era come una grande famiglia con valori e principi che ha cercato di tramandare anche alle generazioni che hanno preso il suo posto alla guida dell’azienda. Una dedizione nel portare avanti l’attività e la famiglia che si è sposata con la capacità di ascolto dell’altro, cercando sempre di assecondare le inclinazioni di ognuno dei suoi figli e dei suoi collaboratori. Caratteristiche uniche, che hanno fatto di Wanda Ferragamo una donna amata da tutti.