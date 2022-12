The Danish Girl, la vera storia di Lili Elbe

Fonte: Getty Images The Danish Girl, l'attore Eddie Redmayne interpreta Lili Elber

Einar Wegener era un artista, un illustratore e un pittore. Dipingeva paesaggi e lo faceva con una spiccata sensibilità che gli era appartenuta da sempre, la stessa, probabilmente, che aveva fatto innamorare Gerda Gottlieb, che poi divenne sua moglie.

I due si conobbero durante gli studi alla Kunstakademiet, la scuola d’arte di Copenaghen. Due anime gentili, unite dalla stessa passione per l’arte, che sembravano destinate a incontrarsi e a stare insieme. Convolarono infatti a nozze giovanissimi, nel 1904, quando Einer aveva solo 22 anni e Gerda 18.

Einar Wegener aveva una vita perfetta, all’apparenza. Il lavoro dei sogni, un grande talento, una passione da condividere con la sua dolce metà e l’amore. E avrebbe potuto perpetuarla quella quotidianità, come tutti si aspettavano, ma la verità è che non gli apparteneva. Non gli appartenevano quel nome e quel corpo, che non sentiva suo. Così scelse di ascoltarsi e con coraggio divenne la donna che aveva sempre sognato di essere: Lili Elbe.

Chi era Lili Elbe

Forse i nomi di Einar Wegener e quello di Lili Elbe, dietro ai quali si nasconde la stessa persona, sono sconosciuti a molti. Più famosa è, invece, la vicenda che li riguarda, la stessa che è stata trasformata in un bellissimo romanzo poi riadattato in una pellicola intensa, commovente ed emozionante: The Danish Girl.

Una storia reale e bellissima che parla di amore e di coraggio, quello di essere se stessi, ma che racconta anche di una società che non è pronta ad accettare ciò che non riesce a capire, ciò che considera diverso. Una storia che parla di lei, di una delle prime donne a sottoporsi a un intervento chirurgico di genere. La seconda per l’esattezza.

La storia di Lili Elbe, nata all’anagrafe come Einar Mogens Andreas Wegener, comincia a Vejle, il 28 dicembre del 1882. Si avvicina all’arte da giovanissima, forse proprio per quella sua innata sensibilità che la trasforma in una pittrice e illustratrice dal grande talento.

Durante gli studi all’istituto d’arte di Copenaghen, Einar incontra Gerda Gottlieb, artista e illustratrice, appassionata di moda. I due si fidanzano, e una volta terminati gli studi decidono di convolare a nozze. Einer, specializzato in dipinti di paesaggi, e dotato di un gran talento, sacrifica la sua carriera per supportare il lavoro di sua moglie, che diventa intanto celebre per i suoi disegni carichi di erotismo.

Insieme girano l’Europa, arrivano in Italia e poi si trasferiscono in Francia, stabilendosi a Parigi nel 1912. È proprio in questo periodo che Einar, per supportare il lavoro di Gerda, si trasforma inaspettatamente nella sua musa. Indossa abiti femminili e si atteggia a modella. Sceglie anche un nome per quella nuova identità: Lili Elbe.

Nella capitale francese l’immagine della modella prende il sopravvento. Einer inizia a frequentare feste ed eventi pubblici con abiti da donna, presentandosi insieme a Gerda come Lili Elbe, cugina di suo marito. Gli altri, quelli che non sanno, sono affascinati da quell’enigmatica donna che compare nei dipinti di Gerda. Ma ancora nessuno sa la verità.

Einer lo sa, invece, che qualcosa dentro di lui sta cambiando. Si tratta di una nuova consapevolezza, di un riconoscimento che sente quando indossa le vesti del sesso opposto. Non può più nasconderlo a se stesso, alla società e neanche a sua moglie, che ormai ha già capito tutto.

Non importa cosa indosso perché quando sogno, sogno i sogni di Lili (The Danish Girl)

Mentre Gerda cavalca l’onda del successo, anche grazie alla sua musa, Einar sparisce dalla circolazione. Non si mostra più in compagnia di sua moglie, il suo posto è stato preso da Lili. Sceglie così di sacrificare la sua carriera professionale per inseguire il suo sogno: vende tutti i suoi quadri per sottoporti a un intervento di cambio sesso, che fino a quel momento era una cosa ritenuta impensabile. Ma Einer è determinato a diventare la donna che ha sempre sognato di essere.

The Danish Girl

Supportato da sua moglie, che non lo lascerà mai solo, Einer si rivolge a diversi medici della città. Le cose però non vanno come si aspetta. C’è chi crede che sia malato, altri lo definiscono schizofrenico. Viene persino sottoposto ad alcune cure per la devianza. Tutto cambia però con l’incontro di un medico che gli propone di sottoporsi a un’operazione chirurgica per la riassegnazione sessuale.

Gerda Wegener continua a sostenere suo marito e rimane al suo fianco, anche quando Einer diventa a tutti gli effetti Lili. Nel 1930, l’artista si reca in Germania per affrontare quell’intervento che ai tempi era ancora sperimentale. Si sottopone in totale a cinque operazioni, una per la rimozione dei testicoli, una per la rimozione del pene e del trapianto delle ovaie, rimosse successivamente con altri due interventi a causa delle complicazioni. L’ultimo intervento fu quello del trapianto dell’utero fatto per consentire a Lili di diventare madre.

La storia del suo cambio sesso destò molta curiosità nel paese. Fino ad allora, infatti, solo una persona si era sottoposta a un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale: Dora Richter. Nello stesso anno dell’intervento, Cristiano X, Re di Danimarca, annulla il matrimonio tra Einer e Gerda, ritenendolo non più valido. Nonostante questo, però, la Wegener continua a restare al fianco di Lili.

Dopo l’intervento la ragazza danese realizza il sogno della sua vita: il riconoscimento legale del suo nuovo sesso e il rilascio del passaporto che porta il nome di Lili Elber.

La sua nuova vita, quella che aspettava da sempre, sembrava ormai essere iniziata. Lili sceglie di smettere di dipingere, considerando l’arte come qualcosa che apparteneva al passato, che apparteneva a Einer. Ma nel 1931, dopo solo un anno da quella conquista, Lili Elbe muore a causa del rigetto dell’impianto dell’utero. La sua storia, però, non è stata mai dimenticata.

Nel 2001, lo scrittore lo scrittore David Ebershoff scelse di trasformare la sua storia in un romanzo dal nome The Danish Girl. Un best seller dal successo internazionale che venne tradotto in diverse lingue e che fu poi di ispirazione all’omonima pellicola del 2015 diretta da Tom Hooper. A interpretare in maniera magistrale Lili Elbe, in uno dei film più emozionanti di sempre, è stato l’attore Eddie Redmayne.

Non c’è niente d’aver paura ormai. Ieri notte ho fatto un sogno bellissimo. Ho sognato di essere una bambina nelle braccia di mia madre, lei mi guardava negli occhi e mi chiamava Lili (The Danish Girl)