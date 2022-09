Alessandra, la prima bimba nata da un trapianto di utero

Fonte: 123RF

Alessandra è nata il 30 agosto 2022. È nata prematura, di 1,7 kg appena, al momento si trova in incubatrice ma sta bene. La piccola Alessandra ha preso il nome da una donna toscana, mamma di due figli, morta improvvisamente a 37 anni per un arresto cardiaco nel 2020: i suoi familiari avevano autorizzato la donazione degli organi. E proprio il suo utero è stato trapiantato alla mamma della neonata, una donna siciliana di nome Albina ed era affetta da una patologia congenita, la sindrome di Rokitansky, una malattia rara che colpisce una bambina su 5mila e causa la mancata formazione, totale o parziale, dell’utero.

Quella di Alessandra è la prima nascita da utero trapiantato che avviene in Italia. E la sesta nel mondo, quindi una vera rarità, quasi un miracolo, un miracolo della scienza. Si tratta di un trapianto molto complesso, che ha dato ad Albina una possibilità incredibile: quella di diventare madre, contro ogni previsione. Il parto è stato anticipato, con il cesareo, perché Albina aveva il Covid e la febbre alta le aveva causato contrazioni. La neomamma è ancora positiva per via della terapia immunosoppressiva che deve seguire per evitare rigetti.

Il papà Giovanni è fuori di sé dalla gioia, e al quotidiano Avvenire ha dichiarato: «Non dormo da quando è nata e ho il cuore che mi scoppia nel petto». La scelta di dare alla figlia il nome della donatrice è stata naturale, una scelta di gratitudine e amore. «È come se Alessandra fosse tornata a vivere, una parte di lei rivive ancora, siamo felici anche noi», ha detto il vedovo della donna.

E visto che spesso si parla di malasanità al Sud, a ricordarci che questa non è una regola, sottolineiamo che tutto questo è avvenuto al Policlinico di Catania, l’unico centro italiano che realizza questo tipo di intervento.

Buona vita piccola Alessandra, a te e ai tuoi genitori.