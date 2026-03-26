Autista di bus in sosta suona “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli

Succede a Roma: l'autista trombettista è stato immortalato dai passanti e il video è diventato virale: "Poesia pura"

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA-123RF Autista di bus suona Una lunga storia d'amore di Gino Paoli

La morte di Gino Paoli, uno degli ultimi grandi cantautori di una generazione che sta scomparendo, ha colpito il cuore di tutti: chi di quell’epoca ha fatto parte e chi ha amato le sue canzoni di riflesso, perché “figli” dei protagonisti di quella generazione.

Il 24 marzo, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa, i media non hanno parlato d’altro, tra vecchie interviste e omaggi commoventi. E sui social, tanti colleghi e amici lo hanno ricordato con parole piene di affetto . Giorgia lo ha omaggiato sul palco, cantando Il cielo in una stanza proprio nel giorno della sua morte.

Ma non solo vip e colleghi famosi: anche la gente comune ha riempito le proprie bacheche di tributi, e qualcuno nel suo piccolo, ha voluto comunque omaggiarlo nel modo migliore, attraverso la sua musica. Come nel caso di un autista di autobus romano, che, col mezzo in sosta, ha imbracciato la tromba e cominciato a suonare Una lunga storia d’amore, tra la curiosità e l’emozione dei passanti. Che hanno prontamente ripreso il musicista improvvisato. Il video è diventato virale e sui social si sono moltiplicati i commenti entusiastici: “La meraviglia c’è sempre per chi ha occhi per osservarla”. “È più bello un mondo abitato da esseri umani così”; “La bellezza salverà il mondo”; “Scena di una poesia sublime”. Fino al più entusiasta e patriottico di tutti: “Ritroviamo la bellezza di essere Italiani e costruiremo nuovi Colossei e riscriveremo nuove melodie eterne…”.