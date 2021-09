Rinascita, speranza, forza: il significato spirituale del pettirosso

Apparentemente piccolo, delicato: il pettirosso può essere racchiuso tra le mani per ascoltare il battito caldo e ritmato del suo cuore. Con queste premesse sembra difficile credere che abbia un significato spirituale davvero complesso e articolato, profondo, che può persino spiazzare. Sì, perché il pettirosso è un animale legato alla morte e ai suoi pericoli, così come è legato alla vita e alle sue meraviglie. Un controsenso? Nient'affatto.

Sono diversi i motivi per cui il pettirosso riesce a essere, insieme, simbolo di speranza e di pericolo. Riguardo alla speranza, questo uccellino ha dimostrato nel corso dei secoli di sapersi adattare a diversi tipi di ambienti e di sapersi avvicinare con coraggio agli esseri umani per procacciarsi cibo anche in momenti di forti difficoltà, come l'arrivo dei primi venti freddi e delle tempeste.

Proprio per questo, paradossalmente, è simbolo di pericolo: giungendo alle finestre dei villaggi per trovare un po' da mangiare quando si avvicinava una tempesta, il pettirosso è stato identificato come messaggero di morte proprio per ciò che anticamente le tempeste implicavano.

Le tribù nativo-americane, in senso più ampio, lo vedevano come un inviato degli dei, giunto dal cielo a portare notizie della volontà divina, sia positiva che negativa. La sua presenza poteva essere interpretata in due modi per via del rosso del suo petto: da una parte il sangue della morte, dall'altra il cuore e dunque l'amore e le relazioni.

In sostanza i nativi-americani riuscivano a individuare, nel canto e nei comportamenti del pettirosso, dei messaggi: più pettirossi in amore, vicini e a loro agio, indicavano la possibilità di mettere radici anche nei posti più impervi, seppur con notevoli sforzi e sacrifici. Pettirossi spaventati e in allarme, invece, indicavano sorte infausta.

Con il passare del tempo, il significato spirituale del pettirosso si è fatto ancor più denso: lo si ritrova nel Vangelo, mentre perisce nel tentativo di strappare via una spina dalla corona di Cristo; lo si ritrova nelle tradizioni celtiche, come simbolo di coraggio e forza d'animo.

Ancora, lo si ritrova nelle tradizioni di molti Paesi, compresa l'Italia: in alcune Regioni, infatti, si ritiene che veder combattere o amoreggiare due pettirossi indica che arriverà una grossa sorpresa in tempi relativamente brevi.

Per il suo significato spirituale così profondo e articolato, il pettirosso può essere scelto come animale guida da chi ne vede la bellezza. Chi lo fa suo, facendolo diventare il suo totem (e, per esempio, tatuandoselo addosso) decide di vivere la sua vita intensamente, con sacrificio e forza d'animo, senza mai abbattersi pur sapendo che l'esistenza è breve e che tutti siamo destinati, prima o poi, a spegnerci.