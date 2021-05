Dare voce agli altri, a chi non ne ha: l’intramontabile discorso di Angelina Jolie

editato in: da

Correva l’anno 2013 quando, una commossa Angelina Jolie, calcava il palco tenendo stretto tra le mani il premio Jean Hersholt. Gli attori di Hollywood, infatti, non sono premiati solo per le loro performance dimostrate tra una pellicola cinematografica e l’altra, ma anche per il loro impegno umanitario, quello lontano dalle luci della ribalta.

E quello di Angelina Jolie, una delle attrici più belle e richieste dello star system, è davvero grande. L’attrice vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d’argento al Festival di Berlino, è infatti attivista e filantropa, nonché ambasciatrice dell’UNHCR.

In occasione della cerimonia per la consegna degli Academy Governors Awards, presso il Ray Dolby Ballroom dell’Hollywood & Highland Center, la Jolie ha ricevuto il premio Jean Hersholt Humanitarian Award per il suo impegno umanitario. Un riconoscimento che viene assegnato a una persona nell’industria cinematografica i cui sforzi hanno portato credito per il settore, vinto in passato anche da Oprah Winfrey, Paul Newman, Liz Taylor e Audrey Hepburn.

Con le lacrime agli occhi, e la voce tremante dall’emozione, l’attrice ha ringraziato la sua famiglia e dedicato quel premio a sua madre, mancata diversi anni fa, che le ha insegnato a fare del suo meglio nella vita, non solo per se stessa però, ma anche e soprattutto per gli altri.

Nel suo discorso, breve e inciso, trapela la sua voglia di occuparsi degli altri, di chi non ha avuto le stesse sue possibilità, di chi quei sogni grandi e straordinari non li ha potuti realizzare solo perché nato in condizioni meno fortunate delle sue. Così, consapevole di questo, Angelina Jolie ha portato avanti il suo impegno umanitario, spendendosi in prima persona, sempre, cogliendo l’opportunità di essere utile.

Questo il discorso memorabile e commovente dell’attrice, oggi esempio di estrema umanità e umiltà.