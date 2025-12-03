Come sostituire le uova con le banane nell’impasto per dolci

Si possono sostituire le uova con le banane nell'impasto dei dolci? La risposta è sì: la banana è un ottimo legante. Vediamo come farlo

iStock Le banane nell'impasto dei dolci

Quando prepariamo i dolci e ci accorgiamo di non avere uova in casa, o magari vogliamo provare un’alternativa più leggera o vegana, le banane possono salvarci. Schiacciate e amalgamate all’impasto, legano alla perfezione gli ingredienti. In particolare, possiamo usare le banane mature, perché più dolci e facili da lavorare. Tra l’altro, questo è un piccolo trucco ormai diventato virale sui social, dove i dolci alla banana sono realizzati dai content creator per proporre delle alternative gustose.

A cosa servono le uova nei dolci

Prima di capire come sostituire le uova con le banane, cerchiamo di comprendere l’importanza di questo ingrediente nei dolci. Forse non lo sappiamo, ma le uova legano gli ingredienti tra loro: quando mescoliamo farina, zucchero, burro e liquidi, sono proprio loro a tenere tutto insieme ed evitare che l’impasto si sbricioli.

Non dimentichiamo che certi dolci sono morbidi proprio per le uova, soprattutto se montate, in quanto incorporano aria e li fanno gonfiare durante la cottura in forno. Questo è il caso della torta margherita o del pan di Spagna: senza uova, quel volume alto e soffice sarebbe impossibile da ottenere. Danno anche struttura ai nostri impasti, rendendoli stabili e compatti al punto giusto.

Come sostituire le uova nei dolci con la banana

Per ogni uovo che la ricetta richiede, usiamo mezza banana. Prendiamo una banana matura, schiacciamola con una forchetta per ottenere la nostra purea e aggiungiamola all’impasto all’inizio della preparazione, proprio come faremmo con le uova. Come anticipato, meglio usare delle banane mature, perché sono più dolci e facili da ridurre in crema. A quel punto possiamo diminuire leggermente lo zucchero nella ricetta, altrimenti il dolce rischia di risultare… un po’ troppo dolce.

Quando usare questo trucchetto? Magari con ciambelloni, muffin e plumcake, ma anche i biscotti vengono ottimi. Dobbiamo però tenere presente una cosa: il dolce avrà un leggero retrogusto di banana. In quelli al cioccolato o alle spezie si integra perfettamente, ma in alcune preparazioni più delicate potrebbe non essere la scelta migliore da fare.

Perché sostituire le uova nei dolci

Le ragioni per cui decidiamo di non usare le uove nei dolci sono tante e tutte valide. C’è chi ha scelto un’alimentazione vegana e quindi esclude qualsiasi ingrediente di origine animale dalla propria dieta. Poi ci sono le intolleranze e le allergie: l’allergia alle uova è piuttosto diffusa, e talvolta rende complicato godersi un dolce fatto in casa senza preoccupazioni.

A volte ci viene voglia di preparare un dolce e solo in quel momento ci rendiamo conto che le uova sono finite. Invece di uscire di corsa per andare al supermercato, possiamo arrangiarci con quello che abbiamo in casa. E poi c’è il desiderio di sperimentare, di provare qualcosa di diverso dal solito. Sostituire le uova ci permette di scoprire consistenze nuove, sapori che non ci aspettavamo. Magari ogni tanto otteniamo un risultato più leggero, altre volte ci sorprende con un gusto particolare che rende il dolce ancora più interessante. Ma è questo il bello della cucina, il regno dove possiamo essere creative, usare altri ingredienti e vedere nascere – chissà! – un piccolo capolavoro di pasticceria.