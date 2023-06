Congelare le erbe aromatiche (basilico e non solo): consigli

Web writer freelance, scrive articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Congelare le erbe e gli aromi utilizzati comunemente in cucina è la soluzione segreta dei grandi chef per combattere lo spreco di cibo e mantenere a portata di mano una riserva di ingredienti freschi per le tue deliziose ricette.

Immagina di aver acquistato un aromatico mazzo di basilico per preparare una gustosa pasta al pomodoro, ma temi che una parte di esso vada sprecata. È un’esperienza comune, ma non ti preoccupare: siamo qui per svelarti un trucco semplice e pratico per conservare questi tesori profumati, permettendoti di usarli ogni volta che vuoi.

Spesso ci ritroviamo con una quantità abbondante di erbe aromatiche, magari acquistate con entusiasmo o coltivate con amore sul nostro balcone. Tuttavia, se non facciamo qualcosa subito, finiamo per vederle deperire tristemente in frigorifero e poi gettarle via senza sfruttarle.

Ma cosa fare? Ti sveliamo il segreto: puoi semplicemente congelare le erbe aromatiche, in modo da averle sempre a portata di mano quando ne hai bisogno. In questo modo, non solo combatti lo spreco alimentare, ma eviti anche di doverle acquistare di nuovo, risparmiando denaro e tempo prezioso.

Ecco, quindi, il metodo infallibile per preparare e conservare a lungo termine queste erbe e aromi nel tuo congelatore, in modo che siano pronti a esaltare i tuoi piatti ogni volta che la tua creatività chiama.

Come congelare le erbe aromatiche

Per congelare le tue adorate erbe aromatiche come una vera esperta di cucina, il primo passo è ottenere queste prelibatezze direttamente dal tuo giardino o dal mercato locale. Scegli erbe fresche, pulite e senza alcuna macchia o segno di deterioramento evidente.

Inizia con un delicato lavaggio delle erbe sotto acqua fredda, per rimuovere ogni traccia di sporco. Puoi coccolare le foglie, sfregandole dolcemente tra le dita, per assicurarti di liberarle da qualsiasi impurità che si nasconda tra di loro.

Dopo il risciacquo, è fondamentale asciugarle accuratamente. Puoi farlo con delicatezza tamponando le foglie con un panno pulito o sfruttando l’aiuto di una centrifuga per insalata che eliminerà l’acqua in eccesso come per magia.

Una volta che le tue erbe sono pulite e asciutte, è il momento di separare le foglie o gli aghi. Rimuovi con cura eventuali steli duri o parti non commestibili delle erbe.

Se desideri erbe pronte all’uso nel congelatore, trita finemente le foglie secondo il tuo gusto personale. Altrimenti, puoi lasciarle intatte per mantenere tutto il loro splendore. La scelta dipende da come hai in mente di utilizzare queste meraviglie aromatiche in futuro.

Dedica il giusto tempo a preparare le tue erbe aromatiche prima della congelazione. Questo passaggio fondamentale assicurerà che le tue erbe mantengano intatto il loro delizioso sapore e l’aroma caratteristico, anche dopo il soggiorno nel freezer. Una volta pronte, potrai congelarle con fiducia, godendo a lungo della freschezza e della qualità che tanto ami.

Come conservare le erbe aromatiche in freezer

Per congelare le tue erbe aromatiche, hai a disposizione diversi metodi, ma i due più comuni sono il congelamento con olio e il congelamento a secco. Entrambi i metodi sono efficaci nel preservare l’aroma e il sapore delle tue erbe preferite.

Congelamento con olio

Se vuoi assaporare la freschezza delle tue erbe aromatiche anche quando sono fuori stagione, il congelamento con olio è la risposta perfetta! Ti servirà una semplice vaschetta per il ghiaccio.

Inizia tritando finemente le foglie o gli aghi delle tue erbe preferite e distribuisci il trito negli scomparti della vaschetta. Riempili con generosità e poi aggiungi un tocco di olio d’oliva extra vergine, lasciando che ogni erba coperta.

Metti la vaschetta nel congelatore e lascia che le erbe si solidifichino completamente. Quando avranno raggiunto la consistenza perfetta, trasferisci i cubetti aromatici in un sacchetto o un contenitore sigillato.

Non dimenticare di etichettare con cura ogni bustina, scrivendo il nome dell’erba e la data di congelamento. Questo semplice atto ti aiuterà a tenere traccia del tempo di conservazione e a utilizzare le tue erbe nell’ordine giusto.

Congelamento a secco

Se preferisci un congelamento a secco per le tue amate erbe aromatiche, ecco un semplice metodo che ti garantirà di averle sempre a portata di mano. Inizia disponendo le foglie delle erbe, intere o tritate, su un vassoio rivestito di carta da forno.

Assicurati che ogni foglia sia libera e separata dalle altre, così da evitare che si attacchino mentre si solidificano. Una volta che hai sistemato le tue preziose erbe sul vassoio, mettilo nel freezer e lasciale riposare per alcune ore, fino a quando saranno completamente congelate.

Quando saranno pronte, trasferisci le foglie congelate in un sacchetto o un contenitore sigillato, e non dimenticare di etichettarlo con cura, indicando il nome dell’erba e la data di congelamento.

In questo modo, potrai tenere tutto sotto controllo e sfruttare al meglio le tue erbe aromatiche, regalandoti il tocco fresco e fragrante che solo loro sanno donare ai tuoi piatti.

Consigli per congelare le erbe aromatiche

Oltre ai fondamentali passaggi di base che abbiamo appena visto, ci sono alcuni preziosi consigli che ti aiuteranno a mantenere le tue erbe aromatiche fresche e fragranti nel freezer. Seguili e otterrai risultati ottimali.

Utilizza contenitori o sacchetti sigillati

Quando congeli le erbe aromatiche, è importante proteggerle dall’aria e dall’umidità. Assicurati di utilizzare sacchetti per alimenti con chiusura ermetica o contenitori con coperchio ben sigillato. Questo aiuterà a prevenire la formazione di brina e a mantenere le erbe fresche.

Dividi in quantità adeguate

Congela le erbe aromatiche in piccole porzioni, in modo da poterle utilizzare facilmente nella quantità desiderata per le tue ricette. Le porzioni più piccole si scongeleranno più rapidamente e manterranno la freschezza. In questo modo, eviterai di dover prelevare dal freezer tutte le erbe se ne hai bisogno solo di una piccola quantità.

Conserva le erbe aromatiche separatamente

Se stai congelando diverse varietà di erbe aromatiche, conservarle separatamente per evitare che i sapori si mescolino. Ogni erba ha il suo aroma distintivo e conservarle separatamente ti permetterà di scegliere le erbe specifiche che desideri utilizzare senza compromettere il gusto dei tuoi piatti.

Mantieni una temperatura costante

Assicurati che la temperatura del freezer sia costante e mantenuta intorno ai -18°C. Una temperatura costante è fondamentale per garantire una conservazione ottimale, non solo delle erbe aromatiche, ma di qualsiasi cosa congeli. Verifica la temperatura del tuo freezer regolarmente e assicurati che sia ben regolato.

Come congelare il basilico e la salvia

Per avere sempre del basilico o della salvia pronti all’uso in freezer, parti dalla raccolta. Per incoraggiare la crescita continua delle piante, pizzica i gambi secondo necessità durante l’estate. Pizzicare o tagliare il basilico e la salvia proprio sopra il punto in cui si ramificano le foglie stimolerà la pianta a produrre nuovi steli e a evitare la fioritura.

Esistono 3 metodi per congelare il basilico e la salvia in maniera ottimale: puoi preparare un pesto, da conservare in olio d’oliva e congelare in un contenitore del ghiaccio (come descritto sopra).

Puoi congelare le foglie intere, ideali per condire la pizza o da usare a crudo.

Oppure puoi realizzare dei sigari di basilico e salvia, metodo ideale per foglie più grandi e resistenti. Per farlo, immergi per pochi secondi i rametti di erbe in acqua bollente, poi stacca le foglie e impilane circa 5 l’una sull’altra.

Arrotola le foglie come dei sigari stretti, avvolgili in carta oleata e congelali in contenitori sigillati. Una volta scongelati, puoi tagliare i sigari di basilico e salvia a fette sottili e utilizzarli per arricchire i tuoi piatti.

Come congelare il rosmarino

Il rosmarino è un’erba molto resistente al freddo, per cui può essere facilmente conservato nel congelatore mantenendo l’aroma intenso.

Puoi mettere i rametti di rosmarino in un contenitore ermetico o un sacchetto per congelatore, togliendo l’aria prima di sigillarlo. Per evitare che i rametti si attacchino, procedi congelando prima i rametti ben lavati e asciugati su un vassoio, come spiegato sopra.

In alternativa, anche il rosmarino può essere congelato in vaschette per cubetti di ghiaccio, utilizzando acqua o olio d’oliva come base. Questo rende più facile l’utilizzo del rosmarino in piccole quantità nelle tue ricette preferite.

Una volta che hai il tuo rosmarino congelato, ti basterà prendere la quantità desiderata dal congelatore e utilizzarla direttamente nelle tue ricette. Così, anche durante i mesi più freddi, potrai godere dell’aroma e del gusto del rosmarino fresco, proprio come se fosse stato appena raccolto dall’orto.

Come congelare il prezzemolo

Sei appassionata di prezzemolo e vorresti conservarlo per utilizzarlo ogni volta che ne hai voglia? Puoi congelarlo! Ecco come:

Inizia tagliando i gambi inferiori del prezzemolo e immergili in una ciotola di acqua fredda. Questo aiuterà a rimuovere eventuali residui di sporco o sabbia.

Una volta lavato, è importante asciugare accuratamente le foglie e i gambi del prezzemolo. Puoi utilizzare una centrifuga per insalata per rimuovere l’acqua in eccesso o tamponare delicatamente le erbe con un canovaccio pulito.

Prendi un sacchetto ermetico e metti all’interno il prezzemolo ben asciutto. Espelli tutta l’aria possibile dal sacchetto prima di sigillarlo. Poi, metti il sacchetto nel congelatore.

Il prezzemolo congelato manterrà la sua freschezza e potrà essere utilizzato in molti piatti, come zuppe e fritture. Non è necessario scongelarlo prima dell’uso! Basta prelevare la quantità desiderata direttamente dal freezer e aggiungerlo alle tue ricette.