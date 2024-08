Pannocchie, come conservarle sottovuoto o nel congelatore

Scopriamo come conservare le pannocchie nel congelatore per renderle deliziose

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Gustose e perfette da preparare in tantissimi modi diversi, le pannocchie sono una vera e propria delizia. Si possono acquistare fresche dal fruttivendolo oppure già cotte al supermercato, direttamente nel banco frigo.

Parliamo di un alimento che si presta a numerose preparazioni e che si può mangiare in tutte le stagioni. Arrostite, con il burro, in padella oppure al cartoccio, le pannocchie sono sempre deliziose.

Spesso però i dubbi di chi le acquista non sono solo legati a come sceglierle, pulirle e cucinarla, ma anche alla conservazione. Pochi infatti sanno che le pannocchie si possono conservare nel congelatore seguendo alcuni step precisi.

Come scegliere le pannocchie

Quando acquisti le pannocchie impara a sceglierle con cura. Sarebbe opportuno infatti comprarle quando sono al giusto livello di maturazione. La presenza della barbetta scura che fuoriesce dalle foglie, ad esempio, significa che la pannocchia è pronta per essere cotta alla brace.

Se appare bianca invece sarebbe preferibile bollirla oppure attendere qualche giorno per cucinarla. Per verificare se la pannocchia è buona inoltre puoi spostare leggermente le foglie e infilzare appena un chicco.

Se fuoriesce un succo cremoso e lattiginoso significa che la pannocchia si può cuocere in pentola. Il liquido è acquoso? Probabilmente i chicchi sono ancora acerbi. Infine se il chicco appare asciutto vuol dire che la pannocchia è troppo matura, per questo sarà meglio sgranarla e cuocerla per preparare dei pop corn.

Come conservare le pannocchie

Una volta acquistate le pannocchie è importante capire come conservarle. Se le hai comprate crude e vorresti consumarle entro pochi giorni ricordati di non sbucciarle. Le foglie infatti fungono da barriera, mantenendo il mais umido e fresco.

Posiziona le pannocchie in un sacchetto per alimenti, fai uscire l’aria in eccesso e chiudilo. Infine metti il sacchetto in frigo. In questo modo potrai conservarle per sette giorni al massimo. Ricordati comunque di controllarle spesso per evitare che possano ammuffire.

Per conservare le pannocchie cotte sbollentale per dieci minuti, poi surgelale intere oppure sgranate. Puoi conservare le pannocchie cotte anche in frigo in un contenitore con chiusura ermetica.

Potrai consumarle in seguito scaldandole al microonde o in padella con un filo d’olio oppure una noce di burro. Se cerchi un metodo più pratico sgrana le pannocchie e surgela i chicchi.

Come congelare le pannocchie di mais

Per congelare le pannocchie di mais è fondamentale seguire alcuni passaggi per consentire una perfetta conservazione. Per prima cosa immergi in acqua bollente le pannocchie per un periodo dai 7 ai 12 minuti.

Sbollentando le pannocchie impedirai che gli enzimi possano provocare una modificazione della consistenza, del colore e del sapore del mais.

Dopo aver immerso nell’acqua bollente le pannocchie effettua un secondo passaggio, inserendole in una pentola con acqua fredda. Estrai il mais, poi fallo raffreddare e asciugalo con un tovagliolo di carta.

Realizza questa operazione con grande delicatezza e cura, cercando di non rovinare le pannocchie. Infine mettile in un sacchetto di plastica per il congelatore e conservale in freezer.

Ricordati di scrivere la data sul sacchetto: il mais infatti andrà consumato entro otto mesi.

Come pulire le pannocchie

Pulire le pannocchie consente di cucinarle al meglio. Dopo averle acquistate fresche e intere puliscile eliminando le barbe e i filamenti. Procedi per step. Prima di tutto taglia la punta della pannocchia usando un coltello e facendo attenzione a non rovinare la parte di spiga in cui si trovano i semi.

Poi elimina le foglie che rivestono l’intera pannocchia. A questo punto sarai pronta per preparare tante gustose ricette.

Come cuocere le pannocchie

Fra i metodi più apprezzati e semplici per cucinare le pannocchie c’è quello di bollirle. Fai bollire in una pentola dell’acqua non salata, poi aggiungi le pannocchie e attendi trenta minuti.

Per accelerare la cottura potresti tagliare la pannocchia in pezzi. Per capire se è cotta infilzala con un coltello: se penetrerà facilmente potrai scolarle. Appena si saranno raffreddate condiscile con del burro oppure usando dell’olio extravergine d’oliva e del sale.

In alternativa puoi preparare le pannocchie al microonde. Imposta la funzione combinato, poi posiziona le pannocchie in una ciotola, aggiungendo due o tre cucchiai d’acqua. Cuoci per cinque minuto nel caso di una sola pannocchia, mentre per due pannocchie dovrai attendere otto minuti. Lascia raffreddare tutto per qualche minuto, poi condisci a seconda dei tuoi gusti.

Vuoi organizzare una bella grigliata? Allora prova ad arrostire sulla brace le pannocchie. In questo caso non eliminare le foglie esterne, piuttosto raccoglile usano uno spago. In questo modo serviranno da protezione.

Appoggia le pannocchie sula griglia e lasciale cuocere per mezz’ora su ogni lato, girandole spesso. Le pannocchie sono ottime pure al cartoccio. In questo caso dovrai cuocerle al forno usando la carta da forno.

Innanzitutto lessale per dieci minuti, poi condiscile con il burro e avvolgile in un cartoccio. Falle cuocere per circa venti minuti a 180 gradi. Il bello delle pannocchie è che si possono preparare in tanti modi diversi.

Ad esempio potresti prepararle affumicate usando la piastra. Puliscile con cura poi ungi con un filo d’olio la piastra e scaldala. Quando sarà bollente mettici sopra le pannocchie e falle cuocere per almeno mezz’ora, ricordandoti di girarle spesso. In questo modo saranno ben dorate su tutti i lati.

A cottura ultimata portai servire le pannocchie a pezzi oppure intere, ricordandoti di condirle con burro e sale oppure olio extravergine d’oliva. Infine le pannocchie si possono cucinare in pentola a pressione per ridurre al massimo i tempi.

In una pentola a pressione capiente aggiungi uno o due bicchieri d’acqua, poi inserisci le pannocchie e fai cuocere per quindici minuti.

Come sgranare le pannocchie

Dopo aver cotto le pannocchie puoi consumarle intere oppure utilizzarle per creare altri piatti come zuppe, contorni, creme o insalate. In questo caso dovrai sgranarle.

Per farlo procurati un coltello affilato e con delicatezza fallo scorrere sulla pannocchia verticalmente. Ovviamente dopo averla lessata. In questo modo i chicchi si staccheranno senza rompersi. Realizza questa operazione in una ciotola capiente: in questo modo eviterai di gettare il mais ovunque.