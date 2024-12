Fonte: iStock Formaggi

Grandi protagonisti della tavola, soprattutto durante le feste, i formaggi spesso rimangono come avanzo, e non sempre c’è la possibilità di riutilizzarli nell’immediato, magari preparando una deliziosa pasta al forno, una torta salata o una pizza. Cosa fare, a questo punto? Domanda classica: si possono congelare i formaggi? Sì, ma dipende dal tipo: per esempio, non possiamo mettere nel nostro congelatore i formaggi freschi e morbidi, ma quelli duri o semi duri, quindi stagionati, si conservano persino in congelatore (nel modo giusto, però). Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Si possono congelare i formaggi?

Durante le feste, o quando c’è un’offerta particolarmente interessante, chi ama i formaggi non può fare a meno di comprarne in quantità. Spesso, però, molti prodotti rimangono in frigo e, all’avvicinarsi della data di scadenza, subito ci sovviene un dubbio: sì, possiamo congelare i formaggi, ma dipende dal tipo e soprattutto è essenziale seguire delle accortezze per evitare di sbagliare e compromettere la freschezza.

Questa pratica è indubbiamente molto vantaggiosa: prima di tutto ci aiuta a combattere lo spreco alimentare. Come abbiamo detto prima, non sempre riusciamo a consumare tutti i prodotti nel nostro frigo: i formaggi, in particolare, si prestano per ricette creative e interessanti, ma magari dobbiamo partire, o semplicemente non abbiamo abbastanza tempo libero per fare una pasta al forno o la pizza. Il congelamento è una delle tecniche più diffuse per aumentare la durata dei prodotti, senza doverli sprecare. La prima cosa da sapere è che non possiamo congelare i formaggi freschi, mentre quelli semi duri, duri o molto stagionati sì. Ma comunque dobbiamo seguire delle accortezze: vediamo quali.

Come congelare i formaggi per non farli andare a male

La vita del latte è sempre stata piuttosto breve, ecco perché abbiamo sempre ricercato dei metodi per farlo durare più a lungo, come con la realizzazione di formaggi golosissimi. Il freezer è uno dei nostri migliori amici in cucina perché ci permette di prolungare la vita di determinati ingredienti che possiamo riutilizzare per diversi manicaretti.

Tuttavia, come è normale, una volta posti in congelatore, gli alimenti “cambiano”: sapore e consistenza possono essere alterati, poiché l’acqua passa dallo stato liquido a quello solido, e viceversa quando scongelata. Ed è il motivo per cui si suggerisce di mettere in congelatore solo i formaggi che presentano un contenuto di acqua minimo. La tecnica per il congelamento, in ogni caso, è molto semplice: avvolgiamo il pezzo di formaggio nella pellicola trasparente e poi riponiamolo in un sacchetto o in un contenitore per alimenti. Un piccolo trucco per evitare che il sapore cambi troppo durante il congelamento.

C’è da dire che ogni tipo di formaggio richiede tecniche specifiche per mantenere al meglio le sue proprietà. Prima di metterlo in freezer, è consigliabile tagliarlo a pezzi, possibilmente dalle dimensioni che ci occorre: conserviamolo in un sacchetto per alimenti con chiusura ermetica o in contenitori sottovuoto per evitare che assorba odori indesiderati (tra l’altro, i formaggi assorbono molto facilmente odori e sapori dei cibi, quindi vanno protetti nel modo adeguato). Naturalmente è importante eliminare quanta più aria possibile dal sacchetto per prevenire la formazione di brina e mantenere intatto il sapore. Dobbiamo, quindi, avere cura di ridurre l’esposizione all’aria: per fare un esempio, se dobbiamo congelare un formaggio non ancora aperto, possiamo anche mantenerlo nella sua confezione originale. Ma dobbiamo usarlo subito una volta scongelato.

Per ottenere un risultato perfetto, il nostro consiglio è di evitare di congelarlo quando siamo troppo vicini alla data di scadenza, così da mantenere inalterato il sapore. Per ogni confezione, etichettiamo il tutto, riportando non solo il nome del formaggio, ma anche la data di congelamento: un’indicazione utile per capire entro quanto tempo consumarlo.

Si può congelare il formaggio grattugiato?

Grana padano, parmigiano reggiano, pecorino si possono congelare? La risposta è sì, per fortuna: è una soluzione intelligente e pratica per chi ama cucinare senza sprechi. Il formaggio grattugiato in congelatore è particolarmente utile: in questo modo abbiamo sempre a portata di mano un condimento per primi, torte salate, sformati e molto altro. Prima di riporre in freezer questi formaggi, grattugiamoli e distribuiamoli in appositi sacchetti o contenitori, così da averne sempre la quantità necessaria per cucinare di volta in volta. Ancora una volta, la parola d’ordine è zero sprechi.

Perché non si possono congelare i formaggi freschi?

Pensiamo alla ricotta, al mascarpone o più in generale ai formaggi freschi e spalmabili: molti di noi ne vanno ghiotti, ma è meglio acquistarli in modo oculato o prevedere di usarli entro la data di scadenza, poiché non sono per nulla adatti per il congelamento. Non tutti i formaggi sono gli stessi né presentano la medesima struttura: quelli freschi hanno un alto contenuto di acqua e di umidità, oltre a una struttura cremosa che tende a separarsi quando scongelata. Per evitare sprechi, perché non preparare delle torte salate, cheesecake o ripieni per pasta al forno? Molto meglio agire subito e consumarli.

Quanto tempo dura il formaggio in congelatore?

Ora passiamo a un altro punto essenziale, ovvero per quanto tempo potremo conservare il formaggio in congelatore? La regola è valida per tutti gli alimenti, un po’ come avviene per le pannocchie o le albicocche. Nessun cibo può rimanere in “ostaggio” del freezer per sempre: è meglio consumare il formaggio in un arco temporale abbastanza sensato, dai 3 ai 6 mesi. Perché è bene non attendere? Semplice: con il trascorrere del tempo, è sempre più probabile che consistenza e sapore del formaggio congelato cambino. Vale anche un’altra regola da tenere sempre bene a mente: prima di “fiondarci” sul formaggio scongelato, quindi usarlo anche per le preparazioni, proviamone un pezzetto, giusto per verificare che sia ancora buono.

Possiamo osservare, per esempio, alcuni cambiamenti: determinati formaggi tendono a diventare friabili con lo scongelamento (se non gommosi). Se abbiamo scongelato il formaggio, ovviamente non possiamo in alcun modo ricongelarlo. Un’altra cosa da ricordare: evitiamo di attendere troppo prima di usarlo, quindi, una volta che ci siamo accertate della commestibilità, usiamolo per cucinare nel più breve tempo possibile: tutte regole per la sicurezza alimentare, che deve sempre essere messa al primo posto.