Preparare il brodo, una base utile in cucina

Il brodo è una base indispensabile in cucina, ma in molti sottovalutano la facilità e i benefici di prepararlo in casa.

Preparare il brodo di carne o vegetale in casa ti permette di ottenere un sapore genuino e naturale, che esalta ogni piatto. Richiede un po’ di pazienza durante la lenta cottura, ma gli step da seguire sono facili e alla portata di tutti.

Con pochi semplici ingredienti puoi imparare come fare il brodo denso e saporito, da gustare anche come consommé o da sfruttare nella preparazione di risotti, zuppe, tortellini e passatelli.

Il brodo vegetale, ad esempio, una volta presa familiarità con la ricetta risulterà semplice da eseguire, infatti vedrai che richiede effettivamente pochi minuti di lavoro attivo. Allo stesso modo quello di carne o di pollo, anche se potresti aver bisogno di un po’ di tempo in più per tagliare e preparare i pezzi prima di metterli a cuocere.

Insomma, preparare il brodo in casa, sia di carne che vegetale, è un ottimo modo per dare sapore autentico ai piatti della tradizione, ma anche per prendersi cura della propria alimentazione con ingredienti naturali e a km0. In questo articolo forniremo tutte le indicazioni per realizzare questa base versatile in cucina.

Come fare il brodo di carne

Per preparare un brodo di carne saporito e corposo, scegli tagli adatti allo scopo. Meglio optare per carni con osso, grasso e giunture, che cedono maggiormente minerali e proteine durante la cottura prolungata.

In particolare, la spalla di manzo è un taglio eccellente, poiché ricca di tessuto connettivo e midollo osseo. La sua carne, grazie al lento e lungo lessare, si scioglierà rendendo il brodo cremoso e gustoso.

Anche la carne di manzo di scottona è indicata, poiché presenta giunture, grasso intramuscolare e ossa piatte che arricchiranno di sapore il liquido di cottura.

Infine, puoi aggiungere anche dei pezzi di pollo, che contribuirà a rendere il brodo ancora più gustoso.

Ingredienti

350g di ossa di manzo

500g di carne con osso (per esempio spalla)

1/2 pollo

1 cipolla bianca

2 carote

1 costa di sedano

1 pomodoro

3 rametti di prezzemolo

1 foglia di alloro

Acqua

Sale q.b.

Come preparare il brodo di carne

Per preparare il brodo di carne è necessario iniziare pulendo e tagliando tutti gli ingredienti. Sbuccia bene le carote e il sedano, poi ottieni dei pezzi omogenei da inserire in pentola. Anche la cipolla va affettata con cura, ricavando fette sottili che rilasceranno tutto il loro aroma durante la cottura.

A questo punto procedi disponendo le verdure sul fondo del tegame, in modo da creare una base che sosterà il resto degli ingredienti. Sul letto di verdure posiziona quindi le ossa e i pezzi di manzo, che costituiranno il fulcro del sapore ricco e avvolgente che otterrai.

Ricoprire tutto con abbondante acqua fredda, in modo che durante l’ebollizione e la successiva cottura lenta a fuoco basso, i sapori possano diffondersi in modo omogeneo nel brodo. La fiamma deve essere bassa e il coperchio appena sollevato, in modo che si crei una evaporazione lenta che concentri al massimo il sapore.

Ogni tanto, durante la cottura, elimina la schiuma che, salendo in superficie, raccoglie le impurità e il grasso. Facendo in questo modo, sarai sicura di ottenere un brodo limpido e pulito. Soltanto a metà cottura aggiungi il prezzemolo, che così sprigionerà tutto il suo aroma fresco senza rischiare di diventare amaro.

A questo punto, assaggia per capire se e quanto sale serve. Al termine dei 3 lunghe ore di cottura lentissima, il brodo risulterà denso e ricco di sfumature, pronto per essere filtrato e utilizzato come preferisci.

Come fare il brodo di pollo

Il brodo di pollo, rispetto a quello di carne, è più leggero ma altrettanto saporito, ideale da utilizzare per zuppe e minestre nelle fredde giornate d’inverno. Può essere realizzato o con pezzi di pollo acquistati per l’occasione, o sfruttando gli scarti di una carcassa di pollo cucinata precedentemente.

Gli ingredienti necessari sono: pezzi di pollo con ossa e pelle, carote, sedano, cipolla e aromi come rosmarino e salvia.

Prepara le verdure come spiegato sopra, poi metti tutti gli elementi in una pentola capiente, possibilmente in acciaio. Ricopri con acqua fredda e porta ad ebollizione, per poi lasciar cuocere a fuoco basso per almeno 2 ore.

Anche in questo caso, fai attenzione alla schiuma che si crea sulla superficie del brodo durante la fase di ebollizione iniziale ed eliminala aiutandoti con una schiumarola.

Trascorso il tempo di cottura, il brodo risulterà chiaro e profumato. Poiché le ossa di pollo possono essere molto piccole, è bene filtrarlo con attenzione prima dell’utilizzo, in modo da evitare che eventuali frammenti finiscano nei piatti, risultando sgraditi alla masticazione, oltre che pericolosi.

Come fare il brodo vegetale

Il brodo vegetale è l’ideale per realizzare zuppe, sughi e piatti vegetariani o vegani. Consente di insaporire tantissime ricette in modo naturale, sostituendo perfettamente il classico brodo di carne.

Si tratta di una ricetta semplice ma dal grande potenziale, che permette di valorizzare anche gli scarti delle verdure, evitando sprechi. Gli ingredienti base sono solitamente cipolla, carota, sedano e patata, ma nulla vieta di sperimentare con altri ortaggi.

Ad esempio, puoi includere scorze, gambi e parti meno nobili di verdure destinate ad altri utilizzi, come i gambi di broccoli, gli steli di cavolo o le bucce di patate, che spesso vengono gettate via pur essendo ricche di proprietà.

Puoi usare anche i funghi, seppur non sono indispensabili. I funghi contribuiscono ulteriormente a dare gusto, aggiungendo quella nota sostanziosa che avvicina il gusto finale a quello dei classici brodi di carne.

Gli ingredienti

Gli ingredienti più utilizzati per realizzare un buon brodo vegetale sono:

Carote

Sedano

Cipolla

Patate

Pomodori

Funghi

A questi puoi aggiungere qualsiasi altra verdura di tuo gradimento, oppure, se ti piace, semi di finocchio, zenzero e addirittura un tocco di peperoncino.

Il procedimento per il brodo vegetale

Per preparare il brodo vegetale inizia portando sul tavolo da lavoro tutti gli ingredienti che hai scelto. Lava e affetta ogni verdura in modo grossolano e unisci tutto in un capiente pentolone insieme a aglio, acqua, sale e pepe.

Portare il composto a ebollizione a fiamma viva, quindi abbassa la fiamma e fai sobbollire dolcemente per almeno un’ora, con il coperchio appena posato. Anche in questo caso la lunga cottura è necessaria affinché i sapori delle verdure si amalgamino e si diffondano nel liquido che si trasformerà in delizioso brodo.

Trascorso il tempo di infusione, togli il tegame dal fuoco e filtra accuratamente il brodo. Separa gli scarti di verdure da quelli commestibili, quindi butta via i primi.

Il brodo vegetale è pronto per essere mangiato caldo e fumante, una coccola ideale nelle fredde giornate. In alternativa, puoi scegliere di far sobbollire il brodo senza coperchio ancora per un’ora, in modo da intensificare il sapore e ottenere una base ancora più corposa.

In questo caso, le verdure alla fine risulteranno piuttosto molli. Se non vuoi buttarle via, puoi frullarle e realizzare una deliziosa vellutata.

Il brodo vegetale può essere utilizzato per zuppe, risotti, stufati, oltre che come esaltatore naturale per insaporire sughi e pietanze vegetariane. Insomma, è un concentrato di sapori genuini dal gran potenziale in cucina.

Come utilizzare il brodo

Hai appena preparato un delizioso brodo vegetale o di carne e non sai come sfruttarlo al meglio? Oltre che da solo, il brodo può essere usato in cucina per insaporire e creare diversi piatti. Ecco alcune idee creative per utilizzare questo jolly in cucina:

Zuppe rigeneranti

Non c’è niente di meglio di una calda zuppa per riscaldarsi nelle fredde giornate. Aggiungi al brodo riso, orzo, pasta o cereali e avrai un piatto nutriente e gustoso in pochi minuti.

Secondi saporiti

Il brodo può essere la base per deliziosi ragù, spezzatini e sughi di carne. Un espediente facile per insaporire i piatti con gusto e cremosità.

Sformati e casseruole

Provatelo come bagnato per gratin e timballi di verdure, zuppe ripiene o casseruole di cereali e legumi. Una coccola calda e sostanziosa.

Sorseggia una tazza di brodo caldo per combattere i malanni di stagione o alleviare la fatica. Un comfort food dalle proprietà curative.

Congelato

Congelando il brodo in pratici contenitori, lo avrai a disposizione quando serve. Così non rischi di buttarlo via e ti verrà utile in numerose ricette.