La tavola di Pasqua è colorata e super golosa: ecco gli antipasti facili o tradizionali da preparare in poco tempo per stupire gli ospiti

Fonte: iStock Antipasti freddi per Pasqua e Pasquetta

Per la tavola di Pasqua e Pasquetta possiamo sperimentare con tante idee per mangiare bene e trascorrere poco tempo in cucina: del resto in questi giorni frenetici di festa non dobbiamo mai dimenticare che la cosa più importante è stare insieme ai nostri affetti. Ecco perché abbiamo pensato di dare dei suggerimenti su idee di antipasti freddi da preparare in poco tempo a Pasqua e Pasquetta: sfiziosi da portare sulle nostre tavole o magari per una scampagnata, tempo permettendo.

Girelle di salmone

Le girelle di pane bianco con il salmone e la rucola sono di certo un’idea sfiziosa ma soprattutto pratica e veloce da preparare e da portare in tavola. Ci occorrono anche pochissimi ingredienti ed è una ricetta zero stress. Infatti occorrono pane per tramezzini, salmone affumicato, maionese o Philadelphia a seconda dei nostri gusti e la rucola. Possiamo naturalmente personalizzare questa idea con ulteriori spunti come il tonno o renderla veg per tutti gli ospiti.

Insalata russa

È il grande classico della nostra tavola delle feste: sia a Natale quanto durante la Pasqua l’insalata russa non può mai mancare e mette d’accordo davvero tutti. Possiamo prepararla facilmente mettendo a cuocere tutte le verdure e naturalmente le uova sode. Se non abbiamo troppo tempo da dedicare alla cucina, possiamo anche usare la maionese pronta. In questo modo avremo un antipasto sfizioso, veloce e semplice da accompagnare magari con del pane bruschettato o dei grissini.

Crostata fredda senza cottura

Negli ultimi anni diverse ricette sono diventate molto popolari su TikTok, e di certo la crostata fredda senza cottura rientra tra queste. È una ricetta super veloce, facile e sfiziosa che si può personalizzare in tantissimi modi. Quello che ci occorre sono i biscotti salati e successivamente lavorare la base della crostata con burro fuso. Dopodiché non dovremo occuparci di altro se non pensare al ripieno: un grande classico è il sapore del salmone affumicato che ben si sposa con un formaggio come la robiola e la ricotta.

Torta Pasqualina

Abbiamo pochissimo tempo ma vogliamo comunque portare a tavola un piatto della tradizione che ci riporta a casa delle nostre nonne? Di certo uno dei simboli della tavola di Pasqua è la cosiddetta torta Pasqualina: la proponiamo in chiave rivisitata della famosissima torta ligure con pasta sfoglia già pronta. Lo sappiamo: non si dovrebbe fare. Ma se non abbiamo molto tempo a nostra disposizione non dovremo fare altro che stendere la sfoglia, preparare il ripieno a base di spinaci e ingredienti golosi e metterla in forno.

Uova ripiene

Per quanto riguarda le uova ripiene, sono a dir poco un classico immancabile delle tavole di Pasqua e di Pasquetta. In questo caso possiamo provarle in tantissimi modi e non solo seguendo la ricetta tradizionale. Magari possiamo personalizzare il ripieno con pepe, paprika, erba cipollina o spingerci a provare un’accoppiata come il mascarpone. Possiamo osare con un ripieno a base di yogurt greco, senape, asparagi e un tocco di sale e di pepe. Insomma, le idee non mancano di certo per sperimentare dei nuovi sapori ma sempre senza trascorrere troppo tempo in cucina.

Involtini di prosciutto

Antipasto per Pasqua facile, fresco e veloce? Allora possiamo realizzare i nostri involtini di prosciutto, buonissimi e semplicissimi: anche in questo caso abbiamo diverse idee per il ripieno, come provare quelli tonnati, ovvero a base di formaggio fresco e tonno sott’olio, o in alternativa, una volta preparata l’insalata russa, possiamo semplicemente stendere una fetta di prosciutto, aggiungere qualche cucchiaio di insalata russa, arrotolare e servire in tavola. Per uno sprint in più consigliamo di arrotolare il prosciutto anche in un grissino per ottenere un antipasto completo.

Torta salata

Da non perdere in alcun modo anche le torte salate che ci salvano davvero la tavola di Pasqua, in quanto possiamo sbizzarrirci con la pasta sfoglia già pronta. Il rustico salato è un grande classico delle feste e, tra l’altro, è anche comodo in quanto ci permette di svuotare il frigo dagli ingredienti e i rimasugli avanzati dalle altre preparazioni. Possiamo così fare una torta salata con piselli e pancetta o magari con carciofi e patate, usando quindi la verdura di stagione (ottimi anche gli asparagi).

Cheesecake salata

Anche in questo caso la parola d’ordine è davvero zero problemi in cucina: stiamo per suggerire una ricetta che è a prova di tutti, che piace a grandi e piccini, e può essere personalizzata in tutti i modi possibili, persino con varianti veg. Dobbiamo usare dei cracker salati, burro e scorza di limone per la base: naturalmente, se desideriamo, possiamo scegliere dei sostituti di questi prodotti per creare una base salata vegana. Per quanto riguarda il ripieno possiamo sbizzarrirci: per la crema possiamo usare della ricotta e del formaggio fresco spalmabile, a cui aggiungere dei cucchiaini di parmigiano reggiano e della gelatina in fogli. Anche per quanto riguarda la decorazione, siamo liberi di portare in tavola un piatto fresco e gustoso, magari aggiungendo dei pomodorini e della rucola.

Colomba gastronomica

Uno dei vantaggi della colomba gastronomica è che possiamo valutare il prodotto già pronto (quindi senza farla noi in casa da zero), in modo tale da occuparci unicamente della farcitura. Valgono tutti i consigli dati fin qui: possiamo scegliere quello che ci piace di più, come con prosciutto cotto, formaggio, funghi, speck, salame, giardiniera, tonno, pomodorini e tanto altro. Al giorno d’oggi si trovano inoltre i principali sostituti dei salumi, così da realizzare una colomba gastronomica anche vegetariana o vegana, così da mettere d’accordo tutti i commensali a tavola.

Rustici salati

E ora veniamo all’ultima idea, che sono i classici rustici salati da buffet: sono perfetti per dare inizio al banchetto di Pasqua, poiché stimolano l’appetito. Naturalmente possiamo usare la pasta sfoglia già pronta o preparare il pan brioche, ma ci vuole un pizzico di tempo in più. Le idee, tuttavia, non mancano e sono di certo sfiziose per accompagnare l’aperitivo della tavola di Pasqua o magari da portare durante la scampagnata di Pasquetta. Uno tira l’altro, e la cosa bella è che non dobbiamo per forza mangiarli caldi: anzi, sono ancor più buoni.