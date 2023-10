Le sostanze chimiche tossiche nascoste nella tua casa: dal sapone alle forbici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStockPhotos

Dal sapone alle forbici, sono numerosi li oggetti di uso comune che possono risultare pericolosi. Colpa delle sostanze chimiche tossiche che si nascondono nella nostra casa e che andrebbero studiate con attenzione per imparare a difendersi.

Le sostanze chimiche tossiche nascoste in casa

Le sostanze chimiche tossiche presenti in casa risultano pericolose soprattutto perché sono nascoste. Spesso dunque ci esponiamo alla loro azione senza nemmeno saperlo e senza riuscire – di conseguenza – a evitare il rischio di avvelenare il nostro organismo.

Ftalati

Utilizzati nella produzione dei prodotti cosmetici e delle materie plastiche, i ftalati sono delle sostanze chimiche tossiche legate a disturbi motori, comportamentali e mentali. L’esposizione a queste sostanze provoca una accelerazione della menopausa e l’insorgenza di patologie gravi come il diabete. Dove si trovano? Possiamo trovarli nei contenitori di creme, saponi, profumi o deodoranti. Si nascondono inoltre nelle coperture per i pavimenti in PVC, nei prodotti cosmetici e per l’igiene personale, ma anche nelle bottiglie di plastica.

Pesticidi

Talmente pericolosi da essere stati banditi, i pesticidi vengono usati nel giardinaggio e nel comparto agricolo per combattere la presenza degli insetti. Hanno delle conseguenze pesanti che colpiscono sia l’uomo che l’ambiente. Una esposizione continua e massiccia infatti può provocare dei danni neurologici e disturbi nella crescita. Purtroppo si possono trovare ovunque in casa. I residui si trovano non solo in aree agricole, giardini e orti, ma anche nei prodotti chimici domestici per debellare gli insetti e nei collari antipulci per cani e gatti.

Bisfenolo A

Questo componente chimico viene usato nella produzione delle materie plastico nel settore alimentare. Il bisfenolo A è un ormone sintetico e un interferente endocrino che viene assorbito con facilità dagli alimenti. Si nasconde nelle bottiglie di plastica, nelle lattine e nei contenitori per i cibi prodotti a livello industriale.

Diossina

Fra le sostanze tossiche presenti in casa troviamo poi la diossina, usata durante attività industriali e dopo degli incendi. Può contaminare animali e piante se l’area è invasa da questa sostanza. L’esposizione può provocare forme di cancro e la comparsa di difetti nei neonati alla nascita.

Metalli pesanti

I metalli pesanti sono fra le sostanze maggiormente tossiche che si possono trovare in casa. Si possono trovare in vernici e cosmetici che provengono dall’estero. Ma anche nei cartoni della pizza e nelle scatole usate per conservare il pesce, ad esempio il tonno. Infine alcuni metalli pesanti, come cromo o arsenico. vengono sfruttati nella produzione dei mobili.

Fertilizzanti

I fertilizzanti sono largamente usati per prendersi cura delle piante dell’orto, del giardino o dell’appartamento. Pochi sanno però che sono altamente nocivi sia per l’uomo che per gli animali. In particolare i concimi possono risultare dannosi per i pet, provocando patologie a livello gastrointestinale.

Ritardanti di fiamma PBDE

Chiamati anche PBDE (Polybrominated diphenyl ethers), i ritardanti di fiamma si trovano ovunque in casa e tendono ad accumularsi nel corpo umano nel corso del tempo provocando non pochi danni. Purtroppo vengono utilizzati per produrre moltissimi oggetti di uso comune e che si trovano nelle nostre abitazioni, come i cuscini, i tappeti, i materassi, le cucce per i gatti e i cani, ma anche i televisori, i computer, gli smartphone e i giochi elettronici.

Formaldeide

La formaldeide si trova in numerosi oggetti di uso comune come colle, vernici, rivestimenti, cosmetici e mobili. Parliamo di una sostanza tossica, inserita dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nella lista delle sostanze cancerogene. Gli esperti consigliano per limitare l’esposizione alla formaldeide in casa di arieggiare gli ambienti, aprendo spesso le finestre e di scegliere sempre mobili realizzati con materiali naturali.

Composti organici volatili (VOC)

I composti organici volatili sono un insieme di sostanze tossiche che si trovano in oggetti di uso comune come i deodoranti per ambienti, spesso usati per profumare gli ambienti della casa. Si accumulano nell’aria e attaccano l’organismo umano, provocando asma, disturbi respiratori e allergie.

Gli oggetti tossici che si trovano in casa

Individuare gli oggetti tossici che si trovano in casa è importante per proteggersi dalle sostanze potenzialmente tossici.