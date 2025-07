Lo scaldavivande elettrico è il compagno che ti svolta la pausa pranzo calda, sana e ovunque tu sia

Molto più di una lunch box: è un gesto concreto per chi vuole vivere in modo sano, comodo e organizzato, ogni giorno dell’anno

Anche d’estate, mangiare un pasto caldo non è un’esagerazione: basta pensare a una zuppa leggera, a un riso con verdure o a un secondo piatto condito con semplicità. A casa, tutto è facile. Ma cosa succede quando sei in ufficio, in auto, in fabbrica o in palestra? È qui che entra in gioco lo scaldavivande elettrico portatile AUTOPkio, la soluzione perfetta per chi non vuole rinunciare a un pasto sano e preparato con le proprie mani, ovunque si trovi.

Un modo pratico per mangiare bene, anche fuori casa

Con AUTOPkio, porti con te la comodità di un pasto caldo senza dover ricorrere al microonde dell’ufficio o a cibi confezionati. È sufficiente collegarlo all’alimentazione – in casa, in auto o in camion – e in circa mezz’ora potrai gustarti il tuo pranzo come se fosse appena cucinato. Nessuna attesa in fila al bar, nessuna rinuncia alla qualità.

Che tu sia fermo in pausa pranzo o in viaggio, AUTOPkio è pronto all’uso grazie alla sua tripla alimentazione:

220V per casa o ufficio

12V per l’auto

24V per il camion

I due cavi inclusi permettono di collegarlo facilmente a qualsiasi fonte di energia, rendendolo perfetto per lavoratori pendolari, autisti, tecnici o chi è spesso in movimento.

Design curato, funzionalità massima

Non solo praticità, ma anche estetica: la forma compatta e rotonda, il rivestimento opaco dal tocco morbido e il colore bianco sobrio lo rendono un oggetto piacevole da vedere e comodo da trasportare.

Con una capacità di 1 litro, il contenitore interno in acciaio inox 304 è perfetto per contenere una porzione completa e nutriente, adatta anche a chi segue diete specifiche o ha bisogno di un pasto energetico dopo l’attività fisica.

Basta davvero poco per utilizzarlo:

Togli il coperchio esterno

Apri la valvola di sfiato sul coperchio interno

Togli il coperchio esterno e apri la valvola di sfiato sul coperchio interno prima di riscaldare.

Se il cibo è un po' secco, si consiglia di aggiungere un cucchiaino d'acqua nel contenitore per migliorarne il sapore.

Collega il dispositivo e attendi 25-45 minuti (in base alla temperatura esterna). Ci mette un po’ di più per gli alimenti refrigerati. Pertanto, si raccomanda un tempo di riscaldamento sufficiente.

Gusta il tuo piatto preferito!

Il contenitore è removibile e lavabile in lavastoviglie, mentre la base elettrica va semplicemente pulita con un panno. Il sistema di chiusura a chiavistello garantisce una buona tenuta, ideale per evitare fuoriuscite durante il trasporto.

Un’idea regalo utile e originale

AUTOPkio non è solo un acquisto intelligente per chi vuole prendersi cura della propria alimentazione. È anche un’ottima idea regalo per colleghi, amici o familiari: un gesto pratico, ma anche attento al benessere di chi lo riceve. Perfetto per studenti, lavoratori, sportivi, genitori con bambini che prediligono pasti caldi o chiunque voglia mangiare meglio e con più libertà.

