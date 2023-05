Piegare una canottiera velocemente: come fare

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock Piegare canottiera

Piegare una maglietta o una canottiera può sembrare un’azione semplice, ed effettivamente lo è per molte persone, e di poca importanza. Tuttavia, quando avrai imparato come piegare una canottiera nel modo giusto, ti accorgerai che si tratta di un dettaglio capace di fare la differenza tra un armadio disordinato e un altro ordinato, comodo e funzionale.

Sapere come piegare le canottiere velocemente è utile anche quando devi preparare le valigie prima delle vacanze. Se poi hai intenzione di viaggiare in aereo, con solo un bagaglio di dimensioni ridotte all’interno del quale vuoi riuscire a farci stare il più possibile, sapere come piegare le canottiere con un metodo salvaspazio è fondamentale.

In estate, infatti, le canottiere femminili, in cotone, lino e seta, sono un’ottima soluzione per avere con sé un ampio guardaroba, fresco e leggero, adatto per ogni occasione. Imparare come piegare le canottiere non solo da uomo, ma anche da donna, quelle intime e i modelli sportivi, ti permetterà di riporne rapidamente una grande quantità nei ripiani degli armadi o anche dentro i cassetti.

In questo articolo, scopriamo come piegare le canottiere da riporre nel guardaroba e da portare in viaggio, per ottimizzare lo spazio in valigia, dentro gli armadi e anche per prevenire pieghe indesiderate.

Come piegare le canottiere di tutta la famiglia: guida passo-passo

Prima di tutto, impariamo come piegare le canottiere che si usano tutti i giorni. Questo metodo ti aiuterà a risparmiare spazio nei tuoi cassetti e a mantenere ordinate e facilmente accessibili le magliette di tutta la famiglia: di grandi e di piccini.

Stendi la Canottiera. Come prima cosa, liscia bene la canottiera su una superficie piana, puoi metterla sul tavolo oppure sul letto. Stendila in modo che la parte anteriore sia rivolta verso di te. Poi, con il palmo delle mani distendi eventuali pieghe. Fai la prima piega in verticale. Afferra il lato sinistro della canottiera alle due estremità, in alto al centro delle spalline e in basso; ripiega la parte sinistra della canottiera verso il centro. Ripeti lo stesso passaggio con il fianco destro della canottiera. Quello che devi ottenere è una canottiera che è stata piegata a metà in verticale. Effettua la seconda piega in orizzontale. Afferra la canottiera per le due spalline e ripiegala verso il basso su sé stessa, così da allineare le estremità delle spalline al bordo inferiore. Ripiega a metà. A questo punto, devi solo chiudere la canottiera a metà, partendo dal basso verso l’alto. In pratica, le spalline risulteranno nascoste all’interno di quest’ultima piega. Questo è un ottimo sistema per piegare le canottiere da impilare l’una sopra l’altra in uno scaffale, il risultato compatto ti permette di tenere in ordine senza fatica anche pile piuttosto alte di canottiere da uomo, da donna e da bambino.

Questa tecnica per piegare le canottiere di uso quotidiano è facilissima da imparare e perfetta per mantenere tutte le magliette in ordine. Ha anche il vantaggio di essere un metodo molto comodo per individuare a colpo d’occhio i diversi colori o le fantasie delle canottiere che hai riposto, così da riuscire a estrarre dalla pila solo quella che ti interessa, senza spiegazzare le altre. Tuttavia, se stai cercando di risparmiare ancora più spazio o se hai intenzione di preparare la valigia per un viaggio, potresti voler sapere utilizzare un metodo diverso. Vediamo quali sono le altre possibilità per piegare le canottiere.

Come piegare le canottiere secondo il metodo KonMari

La guru che ha insegnato a mezzo mondo l’arte del riordino ha poi fornito anche preziose indicazioni per piegare gli abiti in modo che stiano in posizione verticale. Puoi imparare anche tu come piegare le canottiere con questo stesso metodo ideato da Marie Kondo, così da guadagnare il massimo spazio dentro gli armadi e i cassetti.

Scegliere il metodo KonMari per piegare i capi di abbigliamento ha i suoi vantaggi. Una volta che sai come piegare magliette e canottiere con questo sistema, invece di occupare spazio sui ripiani degli armadi, puoi infatti riporle dentro i cassetti e avere comunque sott’occhio tutta l’intera varietà di canottiere che possiedi. Questa piacevole tecnica, che per certi versi ricorda l’arte giapponese degli origami, è effettivamente la soluzione migliore per tante magliette. Puoi usarla con soddisfazione per piegare le canottiere da uomo, che sono spesso molto grandi e ingombranti. Così come puoi adottarla per ripiegare con cura quelle piccole canotte da bambini, che diventano pacchettini compatti da mettere nel cassetto. Ecco i passaggi da seguire:

stendi la canottiera sul piano, con il retro rivolto verso di te.

Abbassa le spalline all’interno, ripiegandole verso la schiena, in modo che il bordo superiore risulti una linea retta.

all’interno, ripiegandole verso la schiena, in modo che il bordo superiore risulti una linea retta. Adesso immagina di dividere il rettangolo in tre sezioni verticali: la fascia sinistra, quella centrale e la fascia destra. Prendi la fascia destra e ripiegala verso sinistra, all’interno, così da sovrapporla a quella centrale. Quindi, prendi la fascia sinistra e ripiegala verso il centro così da sovrapporla alle altre due. Otterrai un rettangolo .

. Ora, invece, immagina di dividere idealmente il rettangolo in tre porzioni orizzontali. Le prime due, quella in alto e quella centrale sono alte uguali, mentre la fascia in basso deve essere alta la metà.

Prendi la fascia superiore e ripiegala verso il basso, così da sovrapporla a quella centrale.

A questo punto, afferra la nuova porzione centrale e ripiegala su stessa così da dimezzare la sua altezza, infine ripiega questo pacchetto verso il basso.

Avrai ottenuto un rettangolo perfetto da inserire in verticale dentro il cassetto perché, così piegato, riesce a stare in piedi. Comodissimo, vero?

Come piegare le canottiere da mettere in valigia e quelle con le spalline sottili

Le canottiere da donna in seta non si prestano a questo metodo che sto per spiegarti, perché la stoffa scivola. Ma in tutti gli altri casi, imparare come piegare le canottiere arrotolandole è un sistema comodissimo per mettere in ordine e riporre rapidamente le magliette di tutta la famiglia.

Si tratta di un metodo semplice che, se eseguito correttamente è pratico anche per organizzare la borsa della palestra e molto efficace per infilare in valigia le canottiere senza stropicciarle. Puoi adottare questo sistema anche per piegare le canottiere da donna che hanno le spalline sottili, per i capi da intimo e per le canottiere da fitness.

Vediamo, in tre semplici passi come piegare una canottiera arrotolandola. Si tratta di un sistema facilissimo, una volta che l’avrai provato non lo abbandonerai più.

Piega la canottiera. Come sempre, devi prima stendere la canottiera su una superficie piana. Se la canotta ha le spalline sottili, prima abbassale all’interno, verso la schiena, in modo che il bordo superiore risulti una linea retta. Altrimenti, prendi la maglietta per le spalle e piegala esattamente a metà. Il bordo superiore deve sovrapporsi al bordo inferiore della canottiera. Sovrapponi le sezioni. Adesso, davanti a te avrai la maglietta chiusa a forma di rettangolo. Immagina di dividerla in tre sezioni: sinistra, centro e destra. Prendi il lato sinistro e sovrapponilo al centro, poi prendi il destro e sovrapponilo agli altri due. Arrotola la canottiera. Praticamente è quasi fatta. Devi solo arrotolare bene la canottiera piegata da un lato verso l’altro, stringendo il rotolo in base alle tue necessità e al tessuto della maglia. Ricorda che più il rotolo risulta stretto e uniforme, meglio rimarrà compatto e in forma.

Puoi riporre le magliette arrotolate nel cassetto, ma se devi preparare uno zaino o la valigia, chiudi le canottiere piegate dentro un sacchetto di plastica. In questo modo rimarranno perfettamente piegate fino a destinazione. Tra i viaggiatori esperti, il “metodo arrotolato” è molto diffuso per preparare la valigia: lo si adotta per piegare qualsiasi cosa, dai jeans, alle gonne, fino alle camicie perché permette di risparmiare molto spazio e di prevenire le pieghe. Puoi quindi imparare a usarlo senza timore anche per piegare le canottiere.

Scegli il tuo metodo preferito

Imparare come piegare una canottiera può sembrare un compito banale, ma in realtà vedrai che è una competenza preziosa. Una di quelle piccole skills in più che però possono aiutarti a mantenere il tuo armadio organizzato e anche a viaggiare in modo più comodo ed efficiente. Prova tutti i sistemi che ti abbiamo spiegato, e poi scegli quello che ti sembra più adatto a te. Che tu debba piegare canottiere da uomo o da donna, l’importante è essere sempre precisi e non arrendersi alle prime difficoltà. Con la pratica, presto ti ritroverai con un armadio ben organizzato e funzionale. Senza contare che avrai finalmente risolto il problema di organizzare un mini bagaglio per le vacanze, leggero ma ben fornito.