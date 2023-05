Piegare le lenzuola da soli: niente più segreti con quelle matrimoniali

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Non hai ancora capito come piegare le lenzuola e sistemarle nell’armadio? Sei in buona compagnia. Ecco perché oggi, quindi, affrontiamo un argomento molto utile per tenere in ordine casa: ottimizzare lo spazio nel guardaroba e avere una biancheria sempre in perfetto stato, pronta per preparare un letto accogliente dove riposarsi.

Anche se può risultare intuitivo, imparare bene come si piegano le lenzuola con gli angoli, soprattutto quelle matrimoniali che sembrano impossibili da gestire quando si è da soli, è molto utile e ci evita inutili perdite di tempo. Il segreto è imparare come piegare le lenzuola con il Metodo KonMari, ovvero il pratico sistema ideato da Marie Kondo, una grande esperta dell’arte del riordino. I suoi suggerimenti sono preziosi perché si possono applicare a tutta la biancheria della casa: semplificano la vita quotidiana e ti permettono di piegare, ordinare e conservare le lenzuola in modo rapido e comodo.

Puoi adottare i suoi consigli anche per risolvere il problema di come stirare le lenzuola con gli angoli e per facilitare l’organizzazione interna dei cassetti. Se sei stanca di vedere la biancheria accumulata e stipata in maniera caotica, scopri come è facile piegare le lenzuola a pacchetto. Impara questo metodo salvaspazio e porterai finalmente ordine dentro al tuo guardaroba.

Come piegare le lenzuola con il metodo KonMari

Piegare le lenzuola non è sicuramente una delle attività più divertenti, ma nemmeno trovarle arrotolate e spaiate sul fondo dell’armadio fa piacere. Marie Kondo ha sviluppato una tecnica per piegare e riporre la biancheria molto semplice ed efficace da adottare. Vediamo come piegare le lenzuola secondo il metodo KonMari, passo dopo passo.

Allarga il lenzuolo. Stendi il lenzuolo su una superficie piana e liscia, con i lati elasticizzati rivolti verso l’alto. Riduci a metà. Piega il lenzuolo con gli angoli a metà, afferrando i due angolo alla base e sovrapponendoli ai due angoli superiori. Unisci gli angoli. Adesso che hai ridotto in altezza il lenzuolo matrimoniale, puoi inserire con attenzione ogni angolo all’interno di quello sottostante. Chudi ai lati. Adesso ripiega i tre bordi del lenzuolo, prima piega i due bordi esterni verso l’interno e poi richiudi la parte superiore, sempre la parte superiore verso il centro. Piega in tre. Se hai eseguito correttamente le istruzioni, dovresti avere davanti a te, il lenzuolo piegato a rettangolo, più lungo che alto. Non devi fare altro che ridurre ancora di più la sua altezza. Come? Devi piegare il lenzuolo ad angoli, ripiegando il bordo verso il centro e poi di nuovo verso il basso, così da avere una striscia lunga ma alta un terzo di prima. Per ottenere un risultato perfetto, immagina di separare questa fascia alta in tre sezioni uguali, una in alto, una al centro e una in basso. A questo punto devi prendere la sezione superiore del lenzuolo e piegarla verso il basso, così da sovrapporla alla sezione centrale. Poi prendi, questa nuova sezione centrale e ripiegala ancora una volta verso il basso, sull’ultima sezione. Così hai impacchettato il lenzuolo in una striscia di tessuto lunga e stretta. Impacchetta il lenzuolo. Ora devi solo attuare l’ultimo passaggio che serve a ripiegare perfettamente le lenzuola per riporle nell’armadio oppure per impacchettarle con il resto del set per il letto. Dividi idealmente la striscia orizzontale in tre sezioni uguali, quindi piega verso il centro la sezione di destra e poi ripiega la nuova sezione centrale che hai ottenuto verso sinistra.

Ecco fatto: hai imparato come si piegano le lenzuola con gli angoli.

Come stirare le lenzuola con angoli

Se ti piace avere le lenzuola ben stirate, puoi adottare questo sistema direttamente sull’asse da stiro. Il segreto per stirare le lenzuola con gli angoli è proprio mettere in pratica ogni passaggio e passare il ferro caldo sul lenzuolo a ogni step spiegato nel paragrafo precedente.

Stirare le lenzuola con gli angoli è sempre molto scomodo, ma in questo modo risulterà più semplice e rapido. E poi, ammettiamolo, piegare le lenzuola con angoli mentre si stira ci permette di avere delle rifiniture curate, si riescono ad eliminare tutte le pieghe più incisive per avere un letto molto più confortevole oltre che esteticamente piacevole.

Se vuoi stirare le lenzuola con angoli, stendile sull’asse da stiro e comincia a passare il ferro caldo. Con il secondo step, puoi stirare con cura il lenzuolo piegato in due. Il terzo passaggio del metodo KonMari che hai appena imparato è quello che ti permette anche di stirare facilmente l’interno degli angoli delle lenzuola. Questo è il momento per passare bene il ferro da stiro sui bordi che hai piegato all’interno. Quando impacchetti il lenzuolo verso il basso, dai un colpo di ferro ogni volta che sovrapponi le porzioni. Ultimo step, passa nuovamente il ferro sulle lenzuola che ripieghi in tre, in senso orizzontale.

Come piegare lenzuola e federe salvaspazio

Come vedi, adottare il metodo KonMari per piegare le lenzuola è un ottimo sistema per stirarle direttamente senza fare più alcuna fatica. Per mettere in ordine dentro il guardaroba, però, non basta. Una volta che hai imparato come piegare le lenzuola in modo salvaspazio, dovresti adottare questo sistema per la gestione di tutta la biancheria, federe e copripiumini compresi. In questo modo, sarà più facile organizzare l’interno dell’armadio, anche con il set già pronto per fare il letto. Vediamo quali sono i passaggi da imparare.

Appoggia la federa aperta sul piano. Se vuoi, puoi metterla sull’asse da stiro e approfittarne per stirare la federa a ogni passaggio.

Suddividi la federa in tre sezioni lunghe: una superiore, una centrale e una inferiore. Prendi la striscia superiore e ripiegala sulla striscia centrale. Ripiega le due sezioni sovrapposte sull’ultima fascia in basso.

Ora ripeti la stessa operazione, ma questa volta in direzione orizzontale, da un lato verso l’altro. Fai attenzione a sovrapporre con cura ogni angolo e liscia sempre eventuali grinze e piccole pieghe che possono formarsi. Oppure puoi approfittare per passare il ferro da stiro ogni volta che pieghi la federa.

Ripeti, la stessa cosa con le altre federe che compongono il set di lenzuola.

Adesso, puoi sistemare le federe piegate, dentro il lenzuolo con angoli (al passaggio 5) e poi ripiegare il tutto come descritto nel passaggio finale per piegare le lenzuola a pacchetto.

Questo sistema ti permette di riporre la biancheria per il letto, sia impilata in verticale dentro ai cassetti del comò sia sovrapposta in maniera ordinata sui ripiani del comparto a scaffali dell’armadio.

Come piegare le lenzuola a pacchetto

Imparare come impacchettare le lenzuola con federe e copripiumino ti serve proprio sia a ottimizzare lo spazio che a riunire tutto l’occorrente già pronto per rifare il letto. I passaggi per impacchettare le lenzuola e creare gli abbinamenti completi sono pochi e rapidi.

Prendi il lenzuolo copripiumino o il lenzuolo superiore senza angoli che usi in estate e piegalo a metà così da ridurre la sua lunghezza.

Ripiega il lenzuolo in senso orizzontale per ridurre anche la larghezza, otterrai una forma quadrata.

A questo punto, ripiega in tre parti il lenzuolo, procedi dall’esterno e piega una prima volta verso l’interno, poi ripiega i due lati sovrapposti sopra l’ultimo.

Adesso dovresti avere ottenuto una striscia dalla forma rettangolare, ovvero lunga e stretta, che ti permetterà di creare il set di biancheria pronto da essere riposto nell’armadio.

Nell’ultimo step, impariamo quindi come piegare le lenzuola a pacchetto insieme alle federe, all’interno del copripiumino. Sopra il copripiumino che hai già piegato parzialmente, devi appoggiare le lenzuola con gli angoli piegate e le federe che hai già piegato e stirato. Colloca questa pila al centro del copripiumino e quindi ripiega i due lembi esterni verso il centro, uno sopra l’altro, così da impacchettare il set di biancheria da letto.

Puoi eseguire la stessa operazione con le lenzuola superiori senza angoli, invece che con il copripiumino, così da avere pronti da usare sia i set di biancheria per il letto estivo sia quelli per il letto invernale.

Come organizzare l’armadio con lenzuola piegate

Una volta che hai memorizzato come piegare le lenzuola con angoli, che sai come stirare le lenzuola con angoli perfettamente e senza fatica e hai imparato a creare i set già pronti per avere le lenzuola ben impacchettate, vedrai che sarà molto più facile organizzare anche l’armadio della biancheria. Ecco i consigli per facilitare il tuo lavoro e risparmiare tempo,

Riporre i set completi

Come ti ho spiegato, puoi conservare l’intero set con le lenzuola impacchettate dentro il piumino. Un altro sistema simile, che puoi adottare quando hai terminato di piegare il set di biancheria, è infilare il tutto all’interno di una federa coordinata. In questo modo, avrai l’assoluta certezza che non sfuggirà nulla dal gruppo di appartenenza.

Suddividere per categorie

Un altro sistema per mettere ordine nell’armadio delle lenzuola è quello di suddividere per categoria. Se preferisci comporre tu di volta in volta il set, allora puoi riporre le lenzuola con gli angoli piegate tutte su un ripiano, su un altro riunire tutte le federe piegare, su un altro ancora le lenzuola piane, e infine i copripiumini e copriletto. Puoi anche strutturare la divisione per persona: quindi puoi piegare le lenzuola con il metodo salvaspazio e poi raggrupparle per camera adulti, camera ragazzi, camera per ospiti. La scelta dipende dal metodo che poi ti risulta più comodo nella gestione quotidiana.

Ottimizzare lo spazio

Se non hai abbastanza ripiani dove riporre tutta la biancheria di casa, usa i cassetti per inserire i set coordinati in verticali. Quando impari come piegare le lenzuola a pacchetto, ti accorgerai che queste mattonelle compatte sono in grado anche di stare in piedi dentro il cassetto per sfruttare al massimo lo spazio interno, senza stropicciarsi. Se invece possiedi molta biancheria, per evitare di ingombrare gli armadi, puoi stivare i set di lenzuola che usi o quelli fuori stagione. Adesso che sai piegare le lenzuola con il metodo salvaspazio, riponi quelle in eccesso dentro ai sacchetti sottovuoto da chiudere in una scatola. Protette dalla polvere e profumata con bustine di lavanda e palline di cedro, le lenzuola saranno già pronte per la prossima stagione a sostituire quelle che sono in uso. Tieni presente che per evitare di affollare l’armadio, ti basta avere sotto mano quattro set completi.